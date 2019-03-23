《哥倫布大交換》三十周年新版作者序：自大陸冰河融化以來人類的全本演義

文：克羅斯比（Alfred W. Crosby）

作品一旦問世，我從來都不再看自己寫的書，因為出版就如零下凍結，所有不精確、不正確、不到位處，都立時變為固定，成了永遠不去、難以碰觸的痛。但是這一回，為了寫這篇新序，我把《哥倫布大交換》從架上拿下來，還真的重新看了一遍。缺失？毛病？噢是的，我會跟大家詳細、坦白地討論幾項。可是，它仍然是本好書；這方面我也會談上一些。

首先，是道歉。三十年前，我用「man」（男人）這個字意指現代智人所有成員。當時大多數人也都如此用法；但這事那時候蠢，現在也同樣笨。而且，我竟然還用「種族」（race）這個字眼，好像自己真知道它是什麼意思。我又說，馬雅人是所有原住民族中，最「敏感」的一族；卻完全沒意識到這種口氣有多麼高高在上、教人領情的味道。難道，我是在暗示大征服者科爾蒂斯，當時可能曾邀馬雅人來喝上幾杯雞尾酒，但鐵定沒請過阿茲特克族嗎？（此版本沒有相關段落）

如此這般，還有許多。我請各位讀者自己斟酌，從我的書頁之中，挑選出昨日壓扁的塑膠黃花。

當然，我也犯了一些明明白白的錯誤，有些還真的錯得挺不錯呢。比方先前從未感染過天花的人口，一旦流行爆發，「並非」一律都會導致高達百分之三十的死亡率；只有最嚴重的疫疾如此。而安地列斯群島的居民，也未在十六世紀中期之際即已全數滅絕；只有「大」安地列斯群島如此，小安地列斯群島則有加勒比族繼續堅持不去。小麥的老祖宗，也不似玉米的老祖宗那般，產效遠遜於人為培育改良的徒子徒孫。野生小麥雖然難以收割，但同樣豐饒多產。西南亞民族之所以能夠領先其餘人類，率先在農事、城市化上有所表現，或許這正是其中一項原因。

我最大的錯誤，則是當時大家普遍都很無知的一項；我還真喜歡這個錯呢。我在第六章宣稱，而且是出於權威姿態：五億年之間，沒有發生過任何極端、永遠、影響及於全球的重大自然改變事件。但自《哥倫布大交換》出版之後，地質學家、古生物學家已經積累證據顯示，大約在六千五百萬年前左右，曾有過一顆小行星之類的東西撞擊地球，一舉滅絕了恐龍，為哺乳類開路清場，同時也使我成了個大大笑柄。

表現最欠佳、最無法抵擋過去三十年風雨的一章（雖然也未被完全替代作廢），則是第四章關於梅毒的重新評估。當年我寫這章的時候，有關此病的地理原鄉還是個大謎，其實今天也仍然未解——不管報上怎麼宣稱，而且至少每五年就表示有最新發現。一四九二年之前，梅毒即已在新世界存在嗎？在那裡，變形、留疤的骨骸還真不少，似乎顯示它老兄確曾光顧。可是這個「它」，是指性病型梅毒嗎，還是非性病梅毒中的一種？或者無論這種那型，它們根本都只是同一個傢伙的不同表現？

「它」，一四九二年之前也已在舊世界出現了嗎？舊世界裡，也有一些哥倫布年代之前的骸骨，類似那些被冠上梅毒病狀的新世界夥伴，可是為數極少。當然，數字雖小，並不能證明它們的倒楣原主就「沒有」梅毒；可是如果他們真有梅毒，這病的性質也一定異於十六世紀歐洲爆發的性病疱症，起碼傳染力較低。否則，若不是這個情況，那麼一四九二年之前的舊世界眾人，就一定幾達百分之一百的守身如玉，或完全地單一交配。如此人事，真屬難能可貴值得讚佩，也因此不太可能。

就我所知，及至目前為止，以實際證據顯示確有梅毒螺旋體在其組織內存在的最老一具古屍，是那不勒斯貴族女子亞拉岡的瑪麗亞。她死於一五六八年，離哥倫布出航年代已經很久，因此她的組織所能透露給我們的訊息，也不過就是在她生時，歐洲正流行此病；而此事我們本來就已經確知1。可惜密螺旋體留下的痕跡，隨時間會慢慢褪去，所以即使有哥倫布之前的任何遺骨可用，上面的印記恐怕也淡微到不行，很難藉目前科技進行調查。

我們不知道性病型梅毒到底始於何處。它可能來自此處、彼處，也可能既來自此處、也來自於彼處；而且原本溫和的眾螺旋體株，在一四九二年會合，跨越了大西洋，致命性於是出現三級跳。又或許，此疫毒性在一五○○年左右的突然劇增，與哥倫布完全扯不上關係，根本就只是巧合而已。這種說法也不無可能。

反正，我當初不該這麼尊崇梅毒，竟給它獨家一整章的地位，簡直就當成了阿茲塔克皇帝蒙特祖瑪的復仇記。誠然，梅毒在舊世界首次登場亮相，氣勢實在壯觀；而且，一如所有性愛之事，也令人神魂震懾。但總不至於像十四紀世紀那場黑死病，或十六世紀天花疫情，一舉創造、改變了時勢、歷史吧。我之所以把它奉為要角，是因為看到這麼多疾病跨海西去，卻不見任何東來回敬，老覺得哪裡不太對勁。我就像過去好幾代地理學家一般，他們在庫克船長證明其實不然之前，一直堅信在極遠、極遠的南方，必定對稱著某塊大陸，一個稱做澳大利斯的未知之地，巨大到可以平衡歐亞、非、美三大陸所有加起來的面積。第四章，便是本人針對流行疫疾，所做的某種地理對稱式平衡嘗試。結果，那些地理學家錯了，我也錯了。新舊世界之間的疾病交換，幾乎根本不成對稱。而過去五百年間，也鮮有其他任何因素，對歷史有過如此重大的影響力。

所以，對於這個法國佬的痘病，我當初應該只是略微致意。反之，卻該以一整章的篇幅，而非僅區區數頁而已，研究後哥倫布時代的大規模奴工栽植場；尤其是東南亞蔗糖與美洲菸草農園現象。歐洲人嗜甜之習（或許「糖癮」一詞更為恰當），竟成動機誘因，促使數百萬非洲人被強運過大西洋為奴。而菸草殺人之數，比梅毒更眾，才真是蒙特祖瑪的大復仇呢。

到此，自貶自謙得差不多了，用意再高尚也可以停了。讓我們轉而看看這本書值得一閱之處。本書的價值正在所談的對象，巨大到我們經常忽略了它的存在——正如我們往往未意識到自己時刻呼吸的空氣一般。本書內容，即是自大陸冰河融化以來，我們這個物種的全本演義。這整個故事是在述說：各個生態系統與其相關社會，在升高的海平面阻隔之下，各自發展的分異演化；以及當它們乍然相逢，對彼此造成的激烈影響。而且這些影響如此浩大，甚至無法用我們慣常的智識分類：考古學、歷史學、植物學、醫藥學、人口學等等，單獨圈限涵蓋。

三十年前，我實在太過天真，以為自己可以在所有這些領域之中涵泳效力。但是初生之犢的瀾漫，如果堅持不懈，卻可以導引你穿過株株單樹，走到某些極具意趣的群林。它便是這般帶領了我。

若沒有一九六○年代的動盪混亂，我懷疑自己會出發進行這場遠足（這場所謂「六○」年代的混亂，其實一直延續到「七○」年代初期的水門事件為止，公然反抗十進位年代系統的限制）。當時的我，已在刻板僵直的一九五○年代修得美國史博士學位。給予我學術訓練的（毫無例外都是男的）人，多數是二次世界大戰的老兵；對於自己曾經奮戰衛護的社會基本良善，他們鮮少有過懷疑。對這些人來說，美國史就是政治史，其他都是其次；美國史的定義與意義，就是四年一期總統的區塊，偶爾或間以戰爭火炬點綴，而且好人一定打贏。至於好人是誰，那可都是由長得頗像本人的人士組成。歷史呢，就是關於我這類人的故事（當然是美國人，或者福氣差一些，至少也是個歐洲人）。而且，總而言之言而總之，在過去，歷史是一頁頁進步之史的記錄，未來也將依然如是。

然後，就在我自己也步上講台之際，民權與黑權的奮鬥開始了。這些運動教導了我，使我明白原來那些長得不像我的人，過去一直被長得像我的人恐怖虐待。然後是越戰，又教導我看見世界並不只是北美與歐洲而已，長得像我的人也不見得總是打勝仗；有很大一些歷史、很多一些層面，竟然都遺失在我自己正在教導的歷史之外。

因此六○年代「全球化」了我的心智，這可是早在「全球化」一詞進入新聞術語的二十五年之前。比方說，如果越共竟能成功對抗了美國武裝部隊，儘管後者船堅炮利有著一切科技上的優勢；又如果非洲人先前多少擊退了歐洲帝國主義的進逼，堅持好幾個世紀之後方才屈服；那麼為什麼，美洲印地安人，整體而言，卻這麼輕易就被征服了呢？難道科爾蒂斯只是重重吹了幾口氣，就把蒙特祖瑪的屋子吹倒了？或還是其實另有他因在發生作用？

六○年代掀起的風潮，令某些人走上意識型態的論述，卻把我驅向了生物學。我一向就對生物方面感到興趣，雖然程度上只需翻翻「自然史」雜誌，或看看電視節目「新星」，就已經可以滿足了。然而正是這稍許興趣，在那個節骨眼上成了我的救星。因此，我鼓勵年輕的歷史學者，也應該有些與本行專業毫無關聯的愛好─語言學、建築、爵士樂等等。在你厭倦了同樣的老問題時，它們或能為你帶來可以提出的新問題。好問題，比好答案更難得呢。

於是我逃離意識型態式的歷史詮釋，轉回頭搜尋基本事實：生命、死亡。活就是活，死就是死，管它亞當．史密斯、卡爾．馬克斯、理查．尼克森、布里滋涅夫說些什麼名堂。到底是什麼事物，令人的壽命活到可以生殖繁衍，又是什麼東西，致令他們於死？或許，是食物與疾病？

提出這種大哉問，就好像把你相機裡的一般膠卷抽出，換成紅外線或紫外線底片。你開始看見以前從未看見的影像：大安地列斯島嶼的原住民現身了，然後又消失了。吃著玉米，而不是稻米的中國農民，隱隱在鏡頭中出現了。

大哉之問，當然，可能會引向過度簡化之答。或許我自己就犯過這個毛病：談到天花登陸美洲，以及第一次在此地傳播感染的經過，我就表示：獨獨根據這項事實本身，歐人當然會在美洲大獲全勝。的確，沒有免疫準備的人口，一旦爆發疫疾（通常稱之為疫疾處女地型的流行），常常會導致高死亡率。可是若無其他外力介入干擾，他們的人數久之自會慢慢恢復。

比方歐洲人口，即曾在十四世紀因黑死病失去三分之一，卻隨著時間重新恢復。但如果黑死病襲擊的同時，成吉思汗的蒙古牧族也湧到歐洲，故事就會很不一樣了。事情的發展，說不定如同美洲，在天花及其他疫疾蹂躪了先前從未見過它們的印地安人之後，歐人又接踵而至，如此這般的類似命運。

順便提一句，如果黑死病和蒙古人當年真的聯袂而來，我想，本人此刻也就不可能使用筆下正在用的這種印歐文字，來寫這篇序文了。

又如果，哥倫布當年真能從歐洲大陸的最西端，成功直抵這同一塊大陸的極東端——就好像兩端之間沒有美洲存在——那麼西班牙與歐洲，可能會因此更富，而鄂圖曼帝國則可能變得更窮一些。權力、科技，甚至連同宗教，都可能發生重大移轉變動。但縱使如此，後哥倫布年月的種種發展，可能只會比事實上已然發生的情況更甚。不過總而言之，哥倫布當年畢竟到不了亞洲——中間有一南一北兩塊大陸，充斥著完全意想不到的生物、文化，擋在他的路上——而隨著東西兩半球開始交換生命形式，總體、個體，宏級、微層，我們這個星球上的生命，也從此徹底並永遠地改變了。

相關書摘 ▶《哥倫布大交換》：美洲食物向外大遷徙，最朦朧也最攸關的就是玉米在中東的發展

書籍介紹

本文摘錄自《哥倫布大交換：1492年以後的生物影響和文化衝擊》，貓頭鷹出版

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作者：克羅斯比（Alfred W. Crosby）

譯者：鄭明萱

原著三十週年紀念修訂新版

1492年，哥倫布航向美洲，地球上的生命就此改變……

1492年之後美洲的原生植物，馬鈴薯、玉米成為世界人口的日常生活飲食，世界人口快速成長。但自哥倫布後，歐洲帶到美洲大陸的天花等疾病，使無法抵抗的美洲住民人口急速銳減。而來自歐洲的物種在生態競爭下也造成許多美洲物種滅絕。

在哥倫布與大航海時代之前，冰河期的結束將美洲大陸與世界上其他陸地完全阻隔開來，獨立發展形成各自不同的生態系。1492年以降的大交換打破了這層隔絕，各式物種交互移動，永遠改變了人類歷史的走向，更對兩邊的自然生態造成不可抹滅的影響。

1972年，《哥倫布大交換》第一版於美國出版，「哥倫布大交換」一詞成為生態史研究中的專業術語。這本40年前由克羅斯比所寫的書，開啟了生態史這個全新的研究領域，成為回顧近代人類發展歷程時的全新角度。並啟發《槍炮、病菌與鋼鐵》。就如同作者克羅斯比所言：「這個星球上的生命，從此徹底並永遠地改變了 。」在今日我們重新思索人與自然的關係之際，更值得我們重新回顧這本40年前的經典之作。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航