《中醫爸爸40個育兒神招》：每晚打噴嚏，未必是「過敏性鼻炎」

文：賴韋圳

很多爸媽以為孩子有過敏性鼻炎，反反覆覆不會好，其實很多時候，孩子未必是真的過敏性鼻炎，只是反覆受風寒而沒發現而已。

「醫師，我們是朋友介紹來的。他說你很會治小孩過敏性鼻炎。」媽媽說。

「你怎麼知道弟弟是過敏性鼻炎呢？」我不解地問。

「他每次天氣開始變冷，鼻子就過敏啊。」

「有哪些症狀呢？」我追問。

「他每天晚上都會流鼻水、打噴嚏、鼻塞。白天醒來，去學校以後，大概中午前就好了。我還帶去驗過敏原。」（這個媽媽很關心小孩的狀況喔）

「所以你帶去西醫驗完後，過敏原是什麼呢？」我問。

「就塵蟎稍微高一點……」

「好吧！我來看看。」

（5分鐘過後）

「你這孩子很正常啊！就是常受風寒而已。」我說。

「什麼？我們都很注意啊！衣服都穿夠，在家也都有穿襪子。」媽媽一臉驚嚇地說。

「嗯……他有去幼稚園嗎？午睡是睡地板嗎？」

「學校有睡網床，我們也有帶睡袋，連在家睡地板也都有鋪地墊。」（說到重點了）

「鋪地墊？睡地板？該不會還睡靠近窗戶的位置，窗簾沒拉上，免得睡過頭？還是根本用百葉窗？」我劈哩啪啦說了一堆。

「醫師，你怎麼知道，你來過我家嗎？我們家是用百葉窗耶！」

「……」

睡覺環境造就的「過敏性鼻炎」症狀

你的孩子是不是常常夏天沒事，冬天就開始各種「過敏性鼻炎」的症狀。睡覺時就鼻塞，清醒時又沒事。之前我網路上的文章，也有很多爸媽留言問，明明自己已經留意很多事情了，為什麼孩子還是會受寒？

確實，很多媽媽在孩子清醒時，完全練成了「避風如避箭」的內功心法。可是，百密有一疏，雞蛋再密也有縫。假使沒注意到睡覺環境的問題，小孩罹患的可以說是「風水性感冒」。

如果你的孩子是睡地上（只墊個墊子），或是床在窗戶旁，或正對著門，即使家裡使用氣密窗，窗戶附近的氣溫跟室內比還是偏低。更何況普通窗戶一定會有微微的風不間斷地吹進來。孩子醒著的時候，機體活動旺盛，自然不怕這麼一點點寒風，可是睡著了以後呢？如果平常保護太周到，肌膚腠理疏鬆，睡眠時的這些風寒，自然會影響孩子，讓大人覺得這孩子身體好像很弱，老是在感冒。

風寒無法擋，但環境可以調整

天氣有四季變化，本來就有天氣比較寒冷的時候，現在除了冬天外，還有夏天吹不停的冷氣，所以很多孩子一年四季都在受風寒。但孩子是可以不受這些「風水性感冒」的，家長只要在環境上略作調整，就可以緩減這類症狀。

在睡覺的臥室中，孩子的床請不要緊貼窗戶，窗戶最好用窗簾隔絕寒氣，冬天時當然睡覺不開窗；夏天呢？就少吹冷氣囉！我誠摯的建議爸媽要讓孩子睡在「床上」，所謂的床是架高的床，不是地板上的「墊子」。這些作法都能讓寒氣留在地板，減少孩子被寒氣侵犯的機會。

很多上幼兒園的孩子會在學校午睡，也請家長盡量和學校溝通，不要讓孩子直接躺在地板上，最好要有網床或墊子，墊上再加墊被。

不過中醫也常說「若要小兒安，常帶三分飢與寒」，意思就是不要吃太撐、包太緊。很多孩子的肌膚腠理疏鬆、容易受寒，都是因為平常包得太厚太緊，自然稍一受風就感冒。孩子穿得暖就行了，不需要過度「包裝」啊！

相關書摘 ►《中醫爸爸40個育兒神招》：若要小兒安，常帶三分飢與寒

書籍介紹

《中醫爸爸40個育兒神招，孩子少生病、超好帶：不打針、少吃藥，輕鬆搞定高燒不退、久咳不好等小兒惱人病》，三采文化出版

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作者：賴韋圳

爸媽的心聲：好擔心吃藥的副作用，會不會影響小孩發育？發燒給退燒藥、感冒喝止咳藥水，有其他選擇嗎？每個孩子都會生病，爸媽除了擔心、投藥，還能做什麼？腸病毒、口腔破，孩子罵罵號，爸媽好崩潰！小孩食慾不好、睡不好，會不會長不高？帶小孩只要吃飽穿暖？吃多少、穿多暖有差嗎？現在很多小孩性早熟，是哪裡出問題？

「家長只知道中藥能調體質，卻不知道小兒照護、治療小孩病，中醫效果也很好！」──賴韋圳中醫師

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航