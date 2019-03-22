《中醫爸爸40個育兒神招》：若要小兒安，常帶三分飢與寒

文：賴韋圳

現代父母照顧小孩無微不至，深怕寶貝挨餓或受寒，想要小孩健康的長大，反而不應過飽、過暖，避免嬌生慣養，才是最好的方式。

「醫師，要怎麼照顧小孩呢？坊間一大堆說法，又是排毒、又是排寒、又是喝粥，搞得作為爸媽的我們好亂啊！」

「喔！隨便養啊！不管你怎麼養，反正孩子都是會長大的……」

我們都希望小孩平安長大，然後學業不用煩惱，最好三聲帶，會中文、英語、韓語或其他隨便哪一種，然後、然後……一大堆自尋煩惱。最好是不要生小孩，就不會有這種煩惱（我怎麼又不小心說出自己的肺腑之言）。

過飽或過餓都會損傷脾胃

回到主題，先談到大家初為人父人母的第一個願望，就是希望「孩子健健康康的」。關於這點，自古以來擅長兒科的醫家都有個共識，就是「若要小兒安，常帶三分飢與寒。」

中醫認為「脾胃為後天之本」，過飽或過餓都會損傷脾胃。脾胃損傷，不是只有食慾不佳，還有過瘦及肥胖的問題。但偏偏帶小孩時，有一種餓，叫作「阿嬤覺得你餓」（阿公阿嬤真的都愛孫心切）。這種餓，很容易導致小孩的食積停滯，反而造成過瘦或過胖的問題。所以，小孩腸胃嬌嫩，我們更要注意不可以過量飲食，大概給孩子吃到七、八分飽就好了。什麼是過量飲食？什麼是七八分飽？這問題太難了，因為每位小孩的狀況都不一樣，這真的需要爸媽努力用心觀察。

小孩飲食常犯的兩大錯誤

我先提出兩點爸媽在帶小孩時，可能會犯的錯誤：

吃吃吃，吃個不停

早上先喝奶，接下來吃個小吐司或粥，9點半再吃點心或水果，11點又接著吃午餐，吃完睡個午覺，然後一醒來下午2、3點再吃下午茶，一直吃餅乾、點心吃到了5、6點又是晚餐時間，7、8點再來點水果，8、9點再來個睡前奶。一天就這樣在「吃」中度過了。當然，還不包括阿公阿嬤愛孫，偷偷塞的糖果、零食。

如果換成你，整天這樣吃，腸胃會不出問題嗎？血糖會不會超高？雖然說，孩子在快速成長，需要很多能量和物質，但是讓腸胃休息還是很重要的。不然，腸胃好的孩子養成過食的習慣，以後會容易變胖。腸胃不好的孩子，難免有食慾不振、食積等問題。

牛奶跟食物一起吃

還有一種是，先喝奶，再吃飯或副食品，或飯吃一點點，孩子不吃了，就給奶補一下。記得某本中醫兒科專書提到：「凡食後不可與乳，乳後不可與食，小兒脾胃怯弱，乳食並進，難於消化，初得成積，久則成癖成疳。」

要知道乳製品跑到胃裡面，遇到胃酸會變成一塊一塊的奶塊，如果這些奶混合了飯或副食品，就會變成了某種複合型的奶塊。比起單純的奶或單純的副食品，腸胃想要消化這種奶塊，想必負擔會大些吧！如果飯後再來個冰冰涼涼的飲料，像是孩子最愛的多多、果汁，腸胃一寒，更容易消化不良或拉肚子了。

所以，要養護孩子的腸胃，不應該讓他們吃得過飽，且要讓腸胃有休息的時間，記得，這絕對不是吃益生菌或拼命吃粥就會好。

讓孩子的腸胃適時休息

讓孩子偶爾保持空腹，給予腸胃時間休息，非常重要。所以，我通常會建議爸媽們，如果小孩已經開始吃副食品，不妨每天早上起床時先讓孩子吃第一餐，接著等他們喊餓時，再給下一餐，或是定時給下一餐。千萬不要吃完了正餐，因為擔心餓到，餐跟餐之間不斷提供點心，這樣對孩子的發育沒有好處！

相關書摘 ►《中醫爸爸40個育兒神招》：每晚打噴嚏，未必是「過敏性鼻炎」

書籍介紹

《中醫爸爸40個育兒神招，孩子少生病、超好帶：不打針、少吃藥，輕鬆搞定高燒不退、久咳不好等小兒惱人病》，三采文化出版

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作者：賴韋圳

爸媽的心聲：好擔心吃藥的副作用，會不會影響小孩發育？發燒給退燒藥、感冒喝止咳藥水，有其他選擇嗎？每個孩子都會生病，爸媽除了擔心、投藥，還能做什麼？腸病毒、口腔破，孩子罵罵號，爸媽好崩潰！小孩食慾不好、睡不好，會不會長不高？帶小孩只要吃飽穿暖？吃多少、穿多暖有差嗎？現在很多小孩性早熟，是哪裡出問題？

「家長只知道中藥能調體質，卻不知道小兒照護、治療小孩病，中醫效果也很好！」──賴韋圳中醫師

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航