《達文西傳》：神祕是一片陰影、一個微笑與一隻指向黑暗的指頭

文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

道成肉身

1506到1516年的10年間，達文西穿梭米蘭與羅馬，追求熱情與贊助人的同時，他也持續在3幅充滿哀歌精神的作品上努力，似乎意識到自己時日不多，開始思考前方未知之事。這些作品包含兩幅《施洗者約翰》（John the Baptist）的感性畫作，其中一幅多年後由他人改作成《酒神》（Bacchus）；另一件《聖母領報天使》（Angel of the Announciation）則已經佚失。就像相關畫作顯示的，它們都展現出一名甜美、雌雄難辨的年輕男性，帶著謎樣的氛圍，直視（甚至睨視）觀看者，並伸出指向手指。即使達文西浸淫科學許久，也或許正因如此，他對我們存在宇宙位置的精神與神祕性，發展出更深刻的理解跟感受。正如肯尼斯．克拉克所言：「對達文西，神祕是一片陰影、一個微笑與一隻指向黑暗的指頭。」

這些畫作特殊的地方，不在於宗教性；如同每位文藝復興大師，達文西多數畫作都是宗教主題。這也不是達文西唯一使用指向動作的畫作；柏林頓學院的《聖安妮》底圖與《最後的晚餐》中的聖多馬都曾手指向上指。這最後3 幅畫作的特殊之處，在於那指向動作是私密性的，對著我們觀看者。生命晚期版本的《聖母領報天使》傳達神聖訊息時，並非對著聖母瑪利亞，而是對著我們。同樣地，在兩幅聖約翰畫作中，他也親密地看著我們，指向通往救贖的道路。

數世紀來，部分評論宣稱達文西賦予這幾幅畫作一股情慾誘惑，有損它們的精神性，也或許是他有意為之的異端行為。1625 年，一名法國皇家收藏品登錄員抱怨，聖約翰畫作「令人不喜，因其無法讓人生起崇敬之情」。類似脈絡中，肯尼斯．克拉克也寫下：「我們所有的禮教都受到冒犯」，他還補充，聖約翰的描繪「幾近褻瀆，不像福音書中的激烈隱修士」。

我懷疑達文西認為自己褻瀆或是異端，我們也不應該這麼看待。這些作品的誘惑或感性成分，提升而非削減了達文西希望它們傳達的強大精神親密感。聖約翰的呈現更像誘惑者，而非施洗者；透過此一刻畫，達文西連結精神與感性。透過凸顯精神與肉體的模稜兩可，達文西對「道成了肉身，並住在我們中間」，賦予充滿情感的個人意義。

《施洗者約翰》

從筆記本素描中，我們知道達文西從1509 年米蘭時期，就著手繪製《施洗者約翰》。但就像許多晚期畫作，多數都是出自個人熱情，而非為了完成委託，因此他帶著作品到處去，偶爾修改一下，直到生命盡頭。他專注在聖人的眼睛、嘴巴與姿態。聖約翰的特寫由黑暗中浮現，赤裸裸地衝撞我們。畫中沒有令人分心的地景或光線，唯一的裝飾只有達文西式鬈髮束。

當聖約翰舉手朝天承接天意，他同時也指向照耀他身體的光源，實現他的聖經角色：「要為光作見證」。達文西運用明暗對照法，以鮮明光亮映照深邃陰影，不僅提升場景的神祕感，也傳遞聖約翰作為光的見證人的強烈感受。

約翰帶著一抹達文西標誌的謎般微笑，但比起聖安妮或《蒙娜麗莎》的微笑，他更有挑逗的頑皮意味。他的笑容召喚，兼具肉慾誘惑與精神性。加上聖約翰宜男宜女的外表，都讓畫作呈現出情慾震顫的感受。他的肩膀胸部雖然寬闊，卻也帶著女性氣質。模特兒看起來是沙萊，有他的柔軟臉龐與流瀉鬈髮。

達文西的油畫技巧包括多層半透明釉彩，此刻甚至更加緩慢磨人。他不疾不徐，到達極致。在《施洗者約翰》畫中，這種速度提升了暈塗法的細緻程度；他的輪廓柔軟，線條模糊，光影間的轉換極其微妙。

然而，仍有一處例外。達文西以相對銳利清晰的筆觸畫聖約翰的手，就像《救世主》中耶穌祝福之手的同樣方式。分隔約翰向上食指與中指的線條，就像達文西其他畫作線條一樣的清晰，甚至接近米開朗基羅的線條。這可能是某個時間點所作的誤導修復。但我懷疑是達文西有意要這麼做，特別是他也在《酒神》版聖約翰畫作中，運用類似的食指銳利刻劃。根據達文西的聚焦理論，他知道這種銳利程度，會讓手指看來更靠近，看似在不同平面上。這是一種視覺分離；手跟柔和刻劃的手臂雖然在同樣距離上，但因為手的刻劃較為銳利，因此會跳出來指向我們，成為視覺焦點。

《酒神外表的聖約翰》

達文西工作室出現同一主題的另一幅油畫，也許是根據他的繪畫，部分由他上油彩，但也可能是工作室中其他人的作品，畫作是聖約翰的全身像，坐在深色岩石上，背後是陽光普照的山景，右側則是河流。1525年的沙萊遺產清單中，這幅畫稱為聖約翰的大型油畫，並以這個標題登錄在1625年楓丹白露堡的法國皇家收藏品目錄中。但後續在1695 年的藏品目錄裡，名稱中的聖約翰遭到刪除，改以「地景中的酒神」為名。我們從這裡可以猜測，1600 年末期的某個時間點，油畫遭到改作，也許為了符合宗教與性規範，把聖約翰轉變成羅馬酒神與歡愉之神巴克斯（Bacchus）。

米蘭北方的瓦雷澤（Varese）城山頂修院的小博物館中，曾經收藏了一幅達文西為這幅畫所繪的美麗紅粉筆底稿。畫中的聖約翰坐在岩石邊，左腿跨越右腿，身體肌肉結實但有些肉感，就像沙萊；他的眼睛陷在陰影中，深刻凝視著我們。卡洛．培德瑞提在1970年代初前往朝聖後，曾經寫下：「我很少看到這麼深具揭示性的達文西原畫」。讓人遺憾的是，這幅畫於1973年失竊，此後不曾再公開出現。畫作中，達文西描繪的聖約翰全裸，證據也顯示這是他原本在油畫中呈現的方式。但當聖約翰改成酒神，一件豹皮布圍上了胯間，常春藤環掛在頭頂，他的權杖或十字架則變成了酒神杖。達文西令人不安的靈肉模糊界線，則用較為和諧的異教神祇所取代，他的欲望蓬發看來毫不異端。

達文西的繪畫和油畫中，最引人注目的莫過於指向姿態。不像聖約翰像更赤裸直接指向天空，這次他是指向左側的黑暗，畫外之處。如同《最後的晚餐》，觀看者幾乎可以聽到伴隨姿態的話語，這一次聖約翰則導引著「那在我以後來的，我給他解鞋帶也不配。」。

他的笑容比較不誘惑，身體更為壯實，比起達文西其他版本的聖約翰更加陽剛，但他的臉同樣雌雄難辨，而鬈髮也是沙萊風格。我們再次看到，指向的手指與左腿的刻劃線條比達文西的慣常手法來得銳利，而他招牌的暈塗法則散見畫中其他部分。我們並不清楚究竟是因為腿、手經過改作，或是弟子的作品，或是達文西為了讓它們感覺更靠近觀看者，而使得線條銳利。我推測應該是後者。

《聖母領報天使》與《肉身天使》

這段期間，達文西還畫了另一幅指向畫作，一名向聖母傳報的天使做出類似《施洗者約翰》的指向動作。這幅畫作已經佚失，但我們可從達文西追隨者的仿作中了解原畫的樣貌，其中包含一幅伯納迪諾．盧伊尼的作品。達文西筆記本中也有一幅學生所繪的炭筆畫，被馬、人與幾何圖像畫所包圍。學生素描上，達文西以左手細線修正指向的手，把放在適當縮短的透視位置。

《聖母領報》的場景中，大天使加百列向聖母瑪利亞宣布，她將成為基督之母，這是1470年代早期仍在維洛及歐工作室時，達文西主要獨力完成的第一幅作品主題。然而，這一次，畫中並沒有天使宣報對象的瑪利亞。相反地，他直接看向我們，他向上指的姿態似乎也是面向我們。就像聖約翰，他也是救世主基督即將以人身降臨的前導，這是精神與肉體的神妙結合。

天使跟聖約翰以同樣姿態刻劃，帶著同樣挑逗的視線，謎般微笑，誘人的點頭與扭頸，光輝澤潤的鬈髮。只有指向天空的手臂有所不同。聖約翰轉向左側，所以高舉的手臂看來橫過身體。而在此處，達文西的男孩天使的女相幾乎雌雄莫辨；這確實是早期《聖母領報》與《岩間聖母》其中一個版本中的天使。但這幅《聖母領報天使》中，雌雄難辨的特質更加明顯。天使胸部微微隆起，臉龐更顯少女氣質。

還有另外一幅天使畫，更加驚人，也充滿爭議。這幅畫繪製於1513 年前後，當時達文西仍在羅馬，畫作展現出更為色氣睨視的跨性別版《聖母領報天使》，擁有女性胸部與勃起大陽具。這幅標題是《肉身天使》（Angel Incarnate / Angel in the Flesh）的畫，是在靈肉、男女的模糊界線間，達文西嬉遊探索的極致案例。

雖然畫在通常是解剖研究與鏡子繪畫的藍底筆記頁面上，達文西應該不是《肉身天使》的主要畫家。畫得不夠美，線條陰影粗糙，也缺乏達文西知名的左手細線。看起來應該是跟達文西修正過的《聖母領報天使》素描為同一作者，可能是沙萊。那微笑，姿勢，空洞眼神，體態，甚至有誤的舉臂透視距離都很相似。畫在達文西的筆記上，很可能是為了娛樂他，或許還有不少他的修正，正如《聖母領報天使》一般。

結果看來像個孌童，急切取悅，散發著期待幽會的訊息。天使的女性胸部跟少女臉龐，對照明顯勃起與垂盪的陰囊，讓這幅畫看似介於趣味漫畫和雌雄同體色情畫之間。這幅畫回應著達文西聖約翰畫作的主題：結合聖與魔，連結精神渴望與性慾勃發。某個時間點，曾經有人試著抹去陽具，但只成功地磨損紙張的藍底，並留下抹拭的痕跡。

這幅畫的歷史有些神祕，也許因為一度收藏這幅畫的英國皇家為此感到尷尬。有個故事是德國學者到皇家圖書館看這幅作品，卻把它其藏在帽子裡帶走。不論是否為真，1990 年，這幅作品在德國貴族家中重見天日。

相對於雌雄同體的指向天使及聖人，是一幅名為《指向女士》（Pointing Lady）的詩意甜美畫作。知名學者卡洛．培德瑞提稱為「也許是達文西最美的畫作」。主角擁有跟其他男性主角同樣的神祕引人微笑，她同樣也直視我們，將我們的注意力導向不可見的神祕。但不像這時代中達文西的其他天使，她毫無魔性。

黑粉筆畫相當簡單，卻包含了許多達文西生命與作品的面向：熱愛戲劇盛會，幻想感受，對謎般微笑的掌握，讓女人栩栩如生的能力，以及扭曲動作。畫中充滿達文西熱愛的鬈曲螺旋：甚至暗示著創造擾流的溪流與瀑布，花草的曲線也呼應女士的精緻洋裝和吹拂的秀髮。

更值得注意的，是這位女士的指出方向。達文西在最後10年中著迷於這個手勢，象徵神祕導引者為我們指出道路的祝福。這幅畫可能原本是作為但丁〈煉獄篇〉（Purgatorio）的插圖，顯示引領詩人穿越森林儀式洗禮的美麗馬蒂爾達（Matelda）；或是為了著裝盛會所畫。不論原本目的是什麼，它已經不僅於此。這幅畫展現深刻詩意畫面，來自這位步入暮年但仍尋求永恆神祕指引的人；這些是他的科學或藝術未曾解釋，也無法解釋的追尋。

相關書摘 ►《達文西傳》：在解剖畫間，我們發現了進行中的《蒙娜麗莎》微笑

書籍介紹

本文摘錄自《達文西傳》，商周出版

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作者：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

譯者：嚴麗娟、林玉菁

《賈伯斯傳》作者最新力作

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達文西傳記扛鼎之作

歷史上最有創造力的天才達文西，他的人生、他的成就與他能教給我們的奧祕

達文西留下了驚人的筆記本，高達數千頁，華特．艾薩克森閱讀了7200頁的筆記內容，加上無數關於達文西人生和作品新發現的專研著作，編織出這本書，把達文西的藝術連接到他的科學，也把他的科學連結到他的藝術。

達文西的創造力跟其他偉大的創新者一樣，來自人性與科技的交會。他為了畫得更真實而去研究解剖學，了解人體神經、骨骼、肌肉、肌腱與關節的位置與動作方式，於是在筆記上留下各種解剖畫；他也畫下脊椎與神經，是第一個做了解剖青蛙紀錄的科學家；他從死屍臉上剝下血肉、畫下移動嘴唇的肌肉，然後繪出歷史上最讓人難忘的微笑，《蒙娜麗莎》；他探索光學的數學，證實光線撞擊到角膜的方式，製造出《最後的晚餐》裡視角變化的幻象，讓每個觀看者在各種角度與位置觀看這幅畫時，都有不一樣的感受；他研究情緒變化，想要畫下「靈魂的動作」，所以《最後的晚餐》中的十二位門徒各自有不一樣的神態與情緒流露；因為觀察地質與水文，所以《岩間聖母》背景上的岩洞地質紋理逼真且受到地質學者的認可、畫中植物受到植物學家讚賞……達文西持續想要讓他的畫作更臻完美，一直埋首於各種新知識的研究，因而留下了許多「未完成的完美」。

但是艾薩克森描述的不只有達文西的作品與研究，他也依據達文西的筆記和各種研究，寫下達文西的個人生活、他對沙萊的愛恨情緒、他對米開朗基羅的「文人相輕」與他們之間持續不斷的「競爭」、身為師表他如何教導弟子……讓我們看見偉大藝術家的各種真實人性向度。還有，他也描述了達文西一生對戲劇作品與表演的熱愛，那種熱愛也展現在他的所有畫作和各種奇妙發明上。

艾薩克森讓讀者看見達文西的天分以及他的技能，以及我們如何向他學習，例如強烈的好奇心、謹慎的觀察，以及充滿趣味、近乎奇幻的想像力。在這部傳記中，我們看見了達文西何以是天才，何以達文西能有如此成就！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九