《達文西傳》：神祕是一片陰影、一個微笑與一隻指向黑暗的指頭

文:華特.艾薩克森(Walter Isaacson)

道成肉身

1506到1516年的10年間,達文西穿梭米蘭與羅馬,追求熱情與贊助人的同時,他也持續在3幅充滿哀歌精神的作品上努力,似乎意識到自己時日不多,開始思考前方未知之事。這些作品包含兩幅《施洗者約翰》(John the Baptist)的感性畫作,其中一幅多年後由他人改作成《酒神》(Bacchus);另一件《聖母領報天使》(Angel of the Announciation)則已經佚失。就像相關畫作顯示的,它們都展現出一名甜美、雌雄難辨的年輕男性,帶著謎樣的氛圍,直視(甚至睨視)觀看者,並伸出指向手指。即使達文西浸淫科學許久,也或許正因如此,他對我們存在宇宙位置的精神與神祕性,發展出更深刻的理解跟感受。正如肯尼斯.克拉克所言:「對達文西,神祕是一片陰影、一個微笑與一隻指向黑暗的指頭。」

這些畫作特殊的地方,不在於宗教性;如同每位文藝復興大師,達文西多數畫作都是宗教主題。這也不是達文西唯一使用指向動作的畫作;柏林頓學院的《聖安妮》底圖與《最後的晚餐》中的聖多馬都曾手指向上指。這最後3 幅畫作的特殊之處,在於那指向動作是私密性的,對著我們觀看者。生命晚期版本的《聖母領報天使》傳達神聖訊息時,並非對著聖母瑪利亞,而是對著我們。同樣地,在兩幅聖約翰畫作中,他也親密地看著我們,指向通往救贖的道路。

數世紀來,部分評論宣稱達文西賦予這幾幅畫作一股情慾誘惑,有損它們的精神性,也或許是他有意為之的異端行為。1625 年,一名法國皇家收藏品登錄員抱怨,聖約翰畫作「令人不喜,因其無法讓人生起崇敬之情」。類似脈絡中,肯尼斯.克拉克也寫下:「我們所有的禮教都受到冒犯」,他還補充,聖約翰的描繪「幾近褻瀆,不像福音書中的激烈隱修士」。

我懷疑達文西認為自己褻瀆或是異端,我們也不應該這麼看待。這些作品的誘惑或感性成分,提升而非削減了達文西希望它們傳達的強大精神親密感。聖約翰的呈現更像誘惑者,而非施洗者;透過此一刻畫,達文西連結精神與感性。透過凸顯精神與肉體的模稜兩可,達文西對「道成了肉身,並住在我們中間」,賦予充滿情感的個人意義。

《施洗者約翰》

從筆記本素描中,我們知道達文西從1509 年米蘭時期,就著手繪製《施洗者約翰》。但就像許多晚期畫作,多數都是出自個人熱情,而非為了完成委託,因此他帶著作品到處去,偶爾修改一下,直到生命盡頭。他專注在聖人的眼睛、嘴巴與姿態。聖約翰的特寫由黑暗中浮現,赤裸裸地衝撞我們。畫中沒有令人分心的地景或光線,唯一的裝飾只有達文西式鬈髮束。

當聖約翰舉手朝天承接天意,他同時也指向照耀他身體的光源,實現他的聖經角色:「要為光作見證」。達文西運用明暗對照法,以鮮明光亮映照深邃陰影,不僅提升場景的神祕感,也傳遞聖約翰作為光的見證人的強烈感受。

約翰帶著一抹達文西標誌的謎般微笑,但比起聖安妮或《蒙娜麗莎》的微笑,他更有挑逗的頑皮意味。他的笑容召喚,兼具肉慾誘惑與精神性。加上聖約翰宜男宜女的外表,都讓畫作呈現出情慾震顫的感受。他的肩膀胸部雖然寬闊,卻也帶著女性氣質。模特兒看起來是沙萊,有他的柔軟臉龐與流瀉鬈髮。

達文西的油畫技巧包括多層半透明釉彩,此刻甚至更加緩慢磨人。他不疾不徐,到達極致。在《施洗者約翰》畫中,這種速度提升了暈塗法的細緻程度;他的輪廓柔軟,線條模糊,光影間的轉換極其微妙。

然而,仍有一處例外。達文西以相對銳利清晰的筆觸畫聖約翰的手,就像《救世主》中耶穌祝福之手的同樣方式。分隔約翰向上食指與中指的線條,就像達文西其他畫作線條一樣的清晰,甚至接近米開朗基羅的線條。這可能是某個時間點所作的誤導修復。但我懷疑是達文西有意要這麼做,特別是他也在《酒神》版聖約翰畫作中,運用類似的食指銳利刻劃。根據達文西的聚焦理論,他知道這種銳利程度,會讓手指看來更靠近,看似在不同平面上。這是一種視覺分離;手跟柔和刻劃的手臂雖然在同樣距離上,但因為手的刻劃較為銳利,因此會跳出來指向我們,成為視覺焦點。

《酒神外表的聖約翰》

達文西工作室出現同一主題的另一幅油畫,也許是根據他的繪畫,部分由他上油彩,但也可能是工作室中其他人的作品,畫作是聖約翰的全身像,坐在深色岩石上,背後是陽光普照的山景,右側則是河流。1525年的沙萊遺產清單中,這幅畫稱為聖約翰的大型油畫,並以這個標題登錄在1625年楓丹白露堡的法國皇家收藏品目錄中。但後續在1695 年的藏品目錄裡,名稱中的聖約翰遭到刪除,改以「地景中的酒神」為名。我們從這裡可以猜測,1600 年末期的某個時間點,油畫遭到改作,也許為了符合宗教與性規範,把聖約翰轉變成羅馬酒神與歡愉之神巴克斯(Bacchus)。

米蘭北方的瓦雷澤(Varese)城山頂修院的小博物館中,曾經收藏了一幅達文西為這幅畫所繪的美麗紅粉筆底稿。畫中的聖約翰坐在岩石邊,左腿跨越右腿,身體肌肉結實但有些肉感,就像沙萊;他的眼睛陷在陰影中,深刻凝視著我們。卡洛.培德瑞提在1970年代初前往朝聖後,曾經寫下:「我很少看到這麼深具揭示性的達文西原畫」。讓人遺憾的是,這幅畫於1973年失竊,此後不曾再公開出現。畫作中,達文西描繪的聖約翰全裸,證據也顯示這是他原本在油畫中呈現的方式。但當聖約翰改成酒神,一件豹皮布圍上了胯間,常春藤環掛在頭頂,他的權杖或十字架則變成了酒神杖。達文西令人不安的靈肉模糊界線,則用較為和諧的異教神祇所取代,他的欲望蓬發看來毫不異端。

達文西的繪畫和油畫中,最引人注目的莫過於指向姿態。不像聖約翰像更赤裸直接指向天空,這次他是指向左側的黑暗,畫外之處。如同《最後的晚餐》,觀看者幾乎可以聽到伴隨姿態的話語,這一次聖約翰則導引著「那在我以後來的,我給他解鞋帶也不配。」。

他的笑容比較不誘惑,身體更為壯實,比起達文西其他版本的聖約翰更加陽剛,但他的臉同樣雌雄難辨,而鬈髮也是沙萊風格。我們再次看到,指向的手指與左腿的刻劃線條比達文西的慣常手法來得銳利,而他招牌的暈塗法則散見畫中其他部分。我們並不清楚究竟是因為腿、手經過改作,或是弟子的作品,或是達文西為了讓它們感覺更靠近觀看者,而使得線條銳利。我推測應該是後者。

《聖母領報天使》與《肉身天使》

這段期間,達文西還畫了另一幅指向畫作,一名向聖母傳報的天使做出類似《施洗者約翰》的指向動作。這幅畫作已經佚失,但我們可從達文西追隨者的仿作中了解原畫的樣貌,其中包含一幅伯納迪諾.盧伊尼的作品。達文西筆記本中也有一幅學生所繪的炭筆畫,被馬、人與幾何圖像畫所包圍。學生素描上,達文西以左手細線修正指向的手,把放在適當縮短的透視位置。

《聖母領報》的場景中,大天使加百列向聖母瑪利亞宣布,她將成為基督之母,這是1470年代早期仍在維洛及歐工作室時,達文西主要獨力完成的第一幅作品主題。然而,這一次,畫中並沒有天使宣報對象的瑪利亞。相反地,他直接看向我們,他向上指的姿態似乎也是面向我們。就像聖約翰,他也是救世主基督即將以人身降臨的前導,這是精神與肉體的神妙結合。

天使跟聖約翰以同樣姿態刻劃,帶著同樣挑逗的視線,謎般微笑,誘人的點頭與扭頸,光輝澤潤的鬈髮。只有指向天空的手臂有所不同。聖約翰轉向左側,所以高舉的手臂看來橫過身體。而在此處,達文西的男孩天使的女相幾乎雌雄莫辨;這確實是早期《聖母領報》與《岩間聖母》其中一個版本中的天使。但這幅《聖母領報天使》中,雌雄難辨的特質更加明顯。天使胸部微微隆起,臉龐更顯少女氣質。

還有另外一幅天使畫,更加驚人,也充滿爭議。這幅畫繪製於1513 年前後,當時達文西仍在羅馬,畫作展現出更為色氣睨視的跨性別版《聖母領報天使》,擁有女性胸部與勃起大陽具。這幅標題是《肉身天使》(Angel Incarnate / Angel in the Flesh)的畫,是在靈肉、男女的模糊界線間,達文西嬉遊探索的極致案例。

雖然畫在通常是解剖研究與鏡子繪畫的藍底筆記頁面上,達文西應該不是《肉身天使》的主要畫家。畫得不夠美,線條陰影粗糙,也缺乏達文西知名的左手細線。看起來應該是跟達文西修正過的《聖母領報天使》素描為同一作者,可能是沙萊。那微笑,姿勢,空洞眼神,體態,甚至有誤的舉臂透視距離都很相似。畫在達文西的筆記上,很可能是為了娛樂他,或許還有不少他的修正,正如《聖母領報天使》一般。

結果看來像個孌童,急切取悅,散發著期待幽會的訊息。天使的女性胸部跟少女臉龐,對照明顯勃起與垂盪的陰囊,讓這幅畫看似介於趣味漫畫和雌雄同體色情畫之間。這幅畫回應著達文西聖約翰畫作的主題:結合聖與魔,連結精神渴望與性慾勃發。某個時間點,曾經有人試著抹去陽具,但只成功地磨損紙張的藍底,並留下抹拭的痕跡。

這幅畫的歷史有些神祕,也許因為一度收藏這幅畫的英國皇家為此感到尷尬。有個故事是德國學者到皇家圖書館看這幅作品,卻把它其藏在帽子裡帶走。不論是否為真,1990 年,這幅作品在德國貴族家中重見天日。

相對於雌雄同體的指向天使及聖人,是一幅名為《指向女士》(Pointing Lady)的詩意甜美畫作。知名學者卡洛.培德瑞提稱為「也許是達文西最美的畫作」。主角擁有跟其他男性主角同樣的神祕引人微笑,她同樣也直視我們,將我們的注意力導向不可見的神祕。但不像這時代中達文西的其他天使,她毫無魔性。

黑粉筆畫相當簡單,卻包含了許多達文西生命與作品的面向:熱愛戲劇盛會,幻想感受,對謎般微笑的掌握,讓女人栩栩如生的能力,以及扭曲動作。畫中充滿達文西熱愛的鬈曲螺旋:甚至暗示著創造擾流的溪流與瀑布,花草的曲線也呼應女士的精緻洋裝和吹拂的秀髮。

更值得注意的,是這位女士的指出方向。達文西在最後10年中著迷於這個手勢,象徵神祕導引者為我們指出道路的祝福。這幅畫可能原本是作為但丁〈煉獄篇〉(Purgatorio)的插圖,顯示引領詩人穿越森林儀式洗禮的美麗馬蒂爾達(Matelda);或是為了著裝盛會所畫。不論原本目的是什麼,它已經不僅於此。這幅畫展現深刻詩意畫面,來自這位步入暮年但仍尋求永恆神祕指引的人;這些是他的科學或藝術未曾解釋,也無法解釋的追尋。

相關書摘 ►《達文西傳》:在解剖畫間,我們發現了進行中的《蒙娜麗莎》微笑

書籍介紹

本文摘錄自《達文西傳》,商周出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:華特.艾薩克森(Walter Isaacson)

譯者:嚴麗娟、林玉菁

《賈伯斯傳》作者最新力作

比爾.蓋茲2018年夏季選書

達文西傳記扛鼎之作

歷史上最有創造力的天才達文西,他的人生、他的成就與他能教給我們的奧祕

達文西留下了驚人的筆記本,高達數千頁,華特.艾薩克森閱讀了7200頁的筆記內容,加上無數關於達文西人生和作品新發現的專研著作,編織出這本書,把達文西的藝術連接到他的科學,也把他的科學連結到他的藝術。

達文西的創造力跟其他偉大的創新者一樣,來自人性與科技的交會。他為了畫得更真實而去研究解剖學,了解人體神經、骨骼、肌肉、肌腱與關節的位置與動作方式,於是在筆記上留下各種解剖畫;他也畫下脊椎與神經,是第一個做了解剖青蛙紀錄的科學家;他從死屍臉上剝下血肉、畫下移動嘴唇的肌肉,然後繪出歷史上最讓人難忘的微笑,《蒙娜麗莎》;他探索光學的數學,證實光線撞擊到角膜的方式,製造出《最後的晚餐》裡視角變化的幻象,讓每個觀看者在各種角度與位置觀看這幅畫時,都有不一樣的感受;他研究情緒變化,想要畫下「靈魂的動作」,所以《最後的晚餐》中的十二位門徒各自有不一樣的神態與情緒流露;因為觀察地質與水文,所以《岩間聖母》背景上的岩洞地質紋理逼真且受到地質學者的認可、畫中植物受到植物學家讚賞……達文西持續想要讓他的畫作更臻完美,一直埋首於各種新知識的研究,因而留下了許多「未完成的完美」。

但是艾薩克森描述的不只有達文西的作品與研究,他也依據達文西的筆記和各種研究,寫下達文西的個人生活、他對沙萊的愛恨情緒、他對米開朗基羅的「文人相輕」與他們之間持續不斷的「競爭」、身為師表他如何教導弟子……讓我們看見偉大藝術家的各種真實人性向度。還有,他也描述了達文西一生對戲劇作品與表演的熱愛,那種熱愛也展現在他的所有畫作和各種奇妙發明上。

艾薩克森讓讀者看見達文西的天分以及他的技能,以及我們如何向他學習,例如強烈的好奇心、謹慎的觀察,以及充滿趣味、近乎奇幻的想像力。在這部傳記中,我們看見了達文西何以是天才,何以達文西能有如此成就!

Photo Credit: 商周出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九