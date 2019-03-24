《達文西傳》：在解剖畫間，我們發現了進行中的《蒙娜麗莎》微笑

文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

《蒙娜麗莎》

《蒙娜麗莎》的神祕魅力，始於達文西的木板處理。在這片由白楊樹幹中心部位裁出的紋理細緻木板，尺寸大於一般家庭肖像，達文西覆上一層厚厚的白鉛底漆，而非一般的石膏粉、白堊與白色素混合物。他知道這層底漆更能反射穿透細緻半透明油質層的光線，進而提升畫的深度、亮度與質感。

因此，光線穿過層次，部分抵達底層白漆時被反射，再重新穿越層次。我們的眼睛會看到表層顏色反射光跟底層反射光的互動。這創造了造型上變幻不一、難以捉摸的微妙感受。蒙娜麗莎臉頰與笑容的輪廓上，色調柔軟轉換，看似受到釉質油彩層次隱蔽，卻會隨著房間光線和觀看者的角度變化。整幅畫作感覺活了起來。

如同15世紀荷蘭畫家揚．凡．艾克（Jan van Eyck），達文西使用的釉彩也僅是在油中混入非常小量的色素。為了麗莎臉上的陰影，他首先使用一種鐵鎂混合物，創造出煅赭土色的色素，油的吸收效果很好。他以極細緻的方式下筆，讓它們幾不可見；長時間多達30層的細膩上色。2010年出版的X光螢光光譜儀研究報告指出，「厚重的棕色釉彩上在蒙娜麗莎臉頰的粉紅基底上，從僅僅2到5公釐，直到約30公釐的陰影最深處。」這篇分析顯示，達文西刻意以不規則方式下筆，讓肌膚紋理看來更真實。

達文西畫下的麗莎坐在一處敞廊下，畫的邊緣勉強可以看到支柱基座，前景中雙手交疊，靠在椅子手把上。她的身體，特別是雙手，感覺跟我們異常靠近；而崎嶇山景則退至遙遠迷濛的距離外。關於底漆的一項分析顯示，他原本把她的左手刻畫為抓著椅子把手，似乎將要起身；後來又改變心意。不論如何，她依然看起來在動作之中。我們眼前的她正在轉身，彷彿我們正走進敞廊，被她發現。她的上身略為扭轉，頭則轉向，看著我們微笑。

整個生涯中，達文西沉浸在光影和光學的研究中。筆記裡有一段分析，接近他讓光線灑在麗莎臉上的方式：「當你想畫一幅肖像，要選陰沉天氣，或是夜幕降臨時。注意夜幕降臨之際，街道上男女的臉；以及天氣陰沉時，你會看到這些臉龐的柔軟與細緻。」

在《蒙娜麗莎》中，他讓光線由高處、略偏左方灑下。為了這個目的，必須採取一些小技巧；他的手法相當巧妙，需要慧眼才能辨識。從支柱判斷，她所在的敞廊是受到遮蔽的；因此光線理應來自身後的地景。但是，光卻來自身前。我們會以為也許敞廊的側邊有開口，即使如此，也無法完整解釋。這是達文西運用的特意安排，讓他得以發揮擅長的光影色調，來創造他需要的輪廓與造型。對光學跟光在曲線表面上的表現，他深具掌握及說服力，因此讓《蒙娜麗莎》中的技巧表現不會過於醒目。

關於麗莎臉部的光，還有另一個微小的反常之處。達文西在光學書寫中，研究過瞳孔在光線下要多久才會收縮變小。《音樂家肖像》中，由於眼睛擴張方式不同，賦予作品一種動感，並符合達文西在畫中使用的光線。《蒙娜麗莎》中，她的右眼瞳孔略大。但這是（轉身前也是）主要面對光源的眼睛，光來自她的右側，因此這一側瞳孔應該縮小。這一點，如同《救世主》的圓球缺乏折射一樣，是失誤？還是某種技巧？達文西的觀察力是否足以發現只有20% 的人會發生的瞳孔不等現象？或者他知道歡愉也會導致眼睛睜大，因此透過麗莎較快擴張的單眼，暗指看到我們讓她歡喜？

然而，這些可能是過度執著也許無關的微小細節；我們可以稱為「達文西效應」。他的觀察如此敏銳，以至於畫中的小差異，例如兩瞳擴張不均，也會讓我們糾結（也許過度）他注意思考的點。要是這樣，也是好事；在他周圍的觀看者會受到刺激，開始觀察自然中的微小細節，例如導致瞳孔擴張的原因，並重新建立起對自然的驚喜之心。受到達文西追逐細節的啟發，我們也會起而效法。

另一個疑惑則是關於麗莎的眉毛，或是沒有眉毛。在瓦薩利令人生厭的描述中，他特意大力讚美「眉毛，因為他展現了毛髮由肉體生起的方式，一處快速生長，另一處則較為稀疏，並隨皮膚毛孔而彎曲，再自然不過。」這看似另一段瓦薩利絮絮叨叨，以及達文西結合藝術、觀察與解剖的精采案例，直到我們注意到《蒙娜麗莎》沒有眉毛。事實上，1625年一段關於畫作的描述也寫下：「這位女士，各處皆美，獨少眉毛。」這一點甚至讓某些牽強理論火上加油，認為現在典藏於羅浮宮的畫作並非當年瓦薩利所見。

一個解釋是，瓦薩利從未看過此畫，過度誇耀了部分內容，這很像他會作的事。然而他的說明卻又如此精確，看似不大可能。更合理的解釋則是，兩塊細微模糊的橢圓形色塊，位於眉毛應在的位置，暗示著眉毛可能曾以瓦薩利形容的方式描繪，每根毛髮纖毫微密。然而達文西花了很長時間描繪眉毛，因此底下的油層已經完全乾掉。這表示在首次清理這幅畫時，眉毛很可能被除掉了。2007年，法國藝術技師帕斯可．科特（Pascal Cotte）透過高解析度掃描支持了此一解釋；經過光濾鏡，他找到眉毛原本存在的痕跡。

雖然麗莎裝扮簡單，缺乏彰顯貴族地位的珠寶或華麗衣飾，達文西卻以驚人細緻和科學嚴謹來描繪她的服飾。自從學徒時期在維洛及歐工作室中描繪皺褶帳幔的研究後，達文西就觀察過布料的折疊與垂墜方式。她的洋裝輕盪，光線打在垂直波浪與褶襉上。最引人注意的是芥末黃銅色的袖子，絲緞光澤粼粼閃耀，應該會讓維洛及歐十分驚豔。由於他是為高級絲綢商之妻繪製肖像（至少理論上是這樣），當他為麗莎多層衣物疊加精美的細節時，並不令人意外。如果想進一步欣賞達文西的細膩精心，找一張大型高解析度複製照（可以在書中或網路上找到許多），審視麗莎洋裝的領圍。從兩道交編螺旋開始，這是達文西最喜愛的自然圖紋；兩者間鑲有閃現光線的金環，猶似立體浮雕。

下一列則是一串繩結，類似達文西喜歡在筆記本上畫的。它們形成十字架，每一組都由2個六角盤結分隔。然而有一個地方，位於洋裝領圍中心的圖紋微微打破規律，一列中有3個六角盤結。只有高解析度紅外線影像的近距離檢視，能夠清楚看到達文西並非畫錯。相反地，他非常小心地描繪乳溝正下方的衣褶。紅外線影像還透露出另一件同樣驚人的事，但因為面對的是達文西，也就不足為奇了。之後將畫上另一層衣物的地方，他加上上衣刺繡紋樣；讓我們即使不可見，也能微微感受紋樣的存在。

覆蓋麗莎頭髮的輕薄頭紗，作為貞靜象徵（而非哀悼），如此薄透，要不是額頭上的橫線，幾乎難以察覺。仔細觀察靠近右耳處，頭紗如何在頭髮上寬鬆流瀉；達文西的細緻展現在，他先畫了背景，再以近乎透明的釉彩畫上頭紗。再觀察從右前額頭紗下方露出的頭髮；雖然頭紗接近透明，但他描繪頭紗下的髮絲，比起下方露出並蓋住右耳的頭髮，來得稍微輕薄。未遮掩的頭髮往肩下兩側流瀉時，達文西又重新創造他熱愛的螺旋鬈髮。

描繪頭紗是達文西得心應手之事。實體的飄忽狀態跟概念的不確定性，他都嫻熟在心。深知光線會刺激視網膜的多點，他寫下人類認知的現實缺乏銳利邊界與線條；相對地，我們眼中的每件事物都是暈塗般的柔軟邊界。不僅是無限延伸的迷霧地景，同樣也適用於麗莎的手指輪廓。後者看似如此接近，幾乎觸手可及。達文西知道，我們眼中的事物，都是透過薄紗來觀看的。

麗莎背後的地景描繪，運用了其他視覺技巧。我們以類似鳥眼角度從上方俯視。一如達文西多數作品，地質形成與迷濛山脈混合了科學與幻想。荒蕪崎嶇感呼喚史前時代，卻透過在麗莎肩頭跨越河流的模糊拱橋來連接現代（也許是描繪阿雷佐附近阿諾河上的13世紀布里亞諾橋）。

右側地平面看似較高，也比左側遙遠，此一分裂賦予畫作一股動感。地面似乎也隨著麗莎身軀扭轉而動，當你的視覺焦點從左地平面移向右側時，她的頭似乎也在微點。

地景向麗莎像的流動，正是達文西所擁抱的巨觀世界與微觀人體譬喻的終極表現。地景展現出地球活生生、呼吸跳動的身軀：作為血脈的河流，作為肌理的道路，作為骨架的岩石。不僅是背景，地球流入麗莎，並成為她的一部分。

目光追隨右側蜿蜒河道，穿越橋下，河水似乎流入圍在麗莎肩頭的絲巾。絲巾的直線皺褶到達胸部時，開始溫和扭捲，看來就像達文西的水流畫。畫面左側，蜿蜒道路盤蜷，彷彿將連接她的心臟。領圍以下的洋裝，像瀑布一樣沿著身軀流瀉。背景與衣物同樣凸顯線條，強化從比喻發展成整體的過程。這是達文西哲學的核心：從宇宙到人類，自然界各種模式的重複與關聯性。

不只如此，畫作呈現的一體性不僅跨越自然界，也跨越時間。地景展現出地球與子孫如何受到流體形構、雕塑與豐饒；由洪荒之前創造的遙遠山巔谷地，穿越人類歷史中建設的橋梁道路，再到年輕佛羅倫斯母親的喉嚨脈動與內部流動。藉此，她已經轉化為永恆的象徵。如同華特．派特（Walter Pater）在知名的1893 年《蒙娜麗莎》讚歌中寫道：「世界各地皆往她的肖像……恆久生命，捲帶十千經歷。」

眼睛與微笑

許多畫作，包含達文西先前的《美麗的費隆妮葉夫人》，主角的眼睛似乎會隨著觀看者移動。甚至是該畫作或《蒙娜麗莎》的良好仿作，都有這種效果。站在畫作前方，主角凝視著你；往兩側移動，目光似乎仍舊直視。雖然肖像眼神追隨房中觀看者並非達文西首創，但這個效果跟他緊密相關，以至於有時被稱為「《蒙娜麗莎》效果」。

數十名科學家曾研究過《蒙娜麗莎》，以了解這種效果的科學成因。一種解釋是，在立體真實世界中，臉部光影隨著我們的視角變化；但平面畫像卻非如此。因此，即使不是站在畫像正前方，我們仍感覺畫像眼神的凝視。達文西卓越的光影技巧，則讓《蒙娜麗莎》的效果更為顯著。

最後，則是《蒙娜麗莎》最神祕也最吸引人的特徵：她的微笑。「在這件達文西畫作中，」瓦薩利寫道，「有抹微笑如此愉悅，可說超凡入聖。」他甚至講了一則作畫期間達文西怎麼讓麗莎保持微笑的故事：「畫她的肖像時，他雇用人來為她演戲、唱歌，說笑話逗她開心，以避免畫家經常會在作品上呈現的憂鬱。」

笑容帶著謎意。我們凝視時，它飄忽不定。她在想什麼？眼神稍一飄離，她的笑容似乎也隨之變化。謎團更加複雜。我們移開視線時，笑容卻在心頭縈繞，一如在人類的集體心靈中縈繞。從未見過任何畫作中的動作與情緒如此交織；這是達文西藝術的一對試金石。

達文西持續修改麗莎笑容的同時，他正夜夜在新聖母醫院的停屍間內，剝除遺體皮膚，展露底下的肌肉神經。對於微笑從哪裡開始，他極感興趣，要求自己分析臉上每個部位的各種可能運動，以決定控制每處臉部肌肉的神經。追蹤哪些屬於顱骨神經，哪些是脊椎神經，也許對畫出微笑並非必要，但達文西就是想知道。

要了解《蒙娜麗莎》的微笑，有必要重回第27章討論的1508年傑出解剖畫頁，有露齒鬼臉與抿唇畫作。他發現，抿唇的肌肉正是形成下嘴唇的肌肉。試著噘嘴，你會發現確實如此；下唇可以自己噘起，不論有無上唇加入，但我們無法只噘上唇。這是一項小發現；但對也是藝術家的解剖者，特別是當時正在繪製《蒙娜麗莎》的畫家來說，這是無價的發現。牽涉到唇部運動的其他肌肉還包含「能某種程度牽動唇部，如拉開、收回和抿平嘴唇，讓它們橫向扭動或恢復原來位置。」。接著他畫了一列移除皮膚的嘴唇。浮在頁面上方的，是一幅簡單溫和微笑的清淡黑粉筆素描。雖然嘴角幾不可察地往下彎，雙唇給人的印象仍是微笑。此處，在解剖畫間，我們發現了進行中的《蒙娜麗莎》微笑。

微笑還牽涉其他科學。從光學研究中，達文西了解到光線並非進入眼睛內的單一定點，而是整片視網膜。視網膜的中心區域稱為中央窩（fovea），是觀看顏色跟維小細節的最佳區域；中央窩附近區域則是攝取陰影與黑白調性的最佳區域。我們直接觀看物件時，會感覺較為銳利。但如果從外圍觀看，或是從眼角瞄視，則會顯得有些模糊，感覺似乎比較遠。

藉著這些知識，達文西能夠創造一抹難以捕捉的微笑；過度專注時，卻顯得飄忽不定的微笑。麗莎嘴角的極細微線條顯示出微微下彎，如同浮在解剖頁面上的那對嘴唇。直視嘴唇時，視網膜捕捉到微小細節刻劃，就會覺得麗莎看似不笑。但如果視線偏離嘴唇，看看眼睛、臉頰或畫作其他部分，只有視線邊緣看到嘴唇，畫面就會開始模糊，嘴角的微小刻劃變得不明顯，但仍會看到此處的陰影。這些陰影與嘴唇邊際的柔軟暈塗效果，會讓她的雙唇看似上彎成一抹微妙的笑容。造就出愈不刻意尋求，卻更顯明亮的微笑。

科學家最近找到一種科學方式，來形容這些發現。哈佛醫學院神經科學家瑪格麗特．李文斯頓（Margaret Livingston）指出，「比起高空間頻率影像，低空間頻率（較模糊）的影像中，微笑較為清晰明顯。因此看畫時，當你的視線落在背景或蒙娜麗莎手上，關於嘴唇的知覺就會由低空間頻率主導，它會看來比你直視嘴唇時更開心。」雪菲爾哈蘭大學（She_eld Hallam University）的研究則顯示，達文西把同樣的技巧用在《美麗的費隆妮葉夫人》，以及最近發現的《美麗公主》畫作上。

所以世界知名的微笑出於本源的捉摸不定，潛藏著達文西對人性的終極認知。他擅長描繪內在情緒的外顯表現。但在《蒙娜麗莎》中，他展現了更重要的事：我們永遠不可能透過外顯表現，完全了解真實情緒。他人情緒永遠存在著暈塗效果，永遠都是一層紗。

相關書摘 ►《達文西傳》：神祕是一片陰影、一個微笑與一隻指向黑暗的指頭

書籍介紹

本文摘錄自《達文西傳》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

譯者：嚴麗娟、林玉菁

《賈伯斯傳》作者最新力作

比爾．蓋茲2018年夏季選書

達文西傳記扛鼎之作

歷史上最有創造力的天才達文西，他的人生、他的成就與他能教給我們的奧祕

達文西留下了驚人的筆記本，高達數千頁，華特．艾薩克森閱讀了7200頁的筆記內容，加上無數關於達文西人生和作品新發現的專研著作，編織出這本書，把達文西的藝術連接到他的科學，也把他的科學連結到他的藝術。

達文西的創造力跟其他偉大的創新者一樣，來自人性與科技的交會。他為了畫得更真實而去研究解剖學，了解人體神經、骨骼、肌肉、肌腱與關節的位置與動作方式，於是在筆記上留下各種解剖畫；他也畫下脊椎與神經，是第一個做了解剖青蛙紀錄的科學家；他從死屍臉上剝下血肉、畫下移動嘴唇的肌肉，然後繪出歷史上最讓人難忘的微笑，《蒙娜麗莎》；他探索光學的數學，證實光線撞擊到角膜的方式，製造出《最後的晚餐》裡視角變化的幻象，讓每個觀看者在各種角度與位置觀看這幅畫時，都有不一樣的感受；他研究情緒變化，想要畫下「靈魂的動作」，所以《最後的晚餐》中的十二位門徒各自有不一樣的神態與情緒流露；因為觀察地質與水文，所以《岩間聖母》背景上的岩洞地質紋理逼真且受到地質學者的認可、畫中植物受到植物學家讚賞……達文西持續想要讓他的畫作更臻完美，一直埋首於各種新知識的研究，因而留下了許多「未完成的完美」。

但是艾薩克森描述的不只有達文西的作品與研究，他也依據達文西的筆記和各種研究，寫下達文西的個人生活、他對沙萊的愛恨情緒、他對米開朗基羅的「文人相輕」與他們之間持續不斷的「競爭」、身為師表他如何教導弟子……讓我們看見偉大藝術家的各種真實人性向度。還有，他也描述了達文西一生對戲劇作品與表演的熱愛，那種熱愛也展現在他的所有畫作和各種奇妙發明上。

艾薩克森讓讀者看見達文西的天分以及他的技能，以及我們如何向他學習，例如強烈的好奇心、謹慎的觀察，以及充滿趣味、近乎奇幻的想像力。在這部傳記中，我們看見了達文西何以是天才，何以達文西能有如此成就！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九