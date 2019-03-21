回顧同婚法案爭議，反同團體恐怕才是真正的文字遊戲高手

最近行政院提出《司法院釋字第748號解釋施行法》，儘管法案名稱沒有包含同性「婚姻」字眼，但內容明確承認同性婚姻關係。反同團體「下一代幸福聯盟」批評行政院的法案名稱是大玩文字遊戲，愚弄人民。然而，回顧同婚爭議發展，反同團體恐怕才是真正的文字遊戲高手。

以「家長」身份掩飾宗教反同

儘管不是所有反同人士都是基督教徒，也不是所有的基督徒都反同，但綜觀活躍的反同團體代表，普遍都是活躍的基督教人士。歷來反同團體活動，也常見牧師、教會工作人員。在台灣同志議題的社會辯論中，這些反同的基督教徒就是最積極、最有組織性的反同主力。

然而，當這些反同人士宣傳反同觀點時，不論是召開記者會、投書媒體、經營臉書社團，或是參與政府會議，他們往往會刻意低調其宗教背景，並以「家長」代表自稱。換句話說，他們因宗教信仰反同，但卻以「家長」頭銜掩飾其宗教背景，在媒體上製造出家長對抗同志的假象。舉例來說，他們強烈反對性別平等教育中的多元性別與同志議題，喊出「子女教育，父母決定」的口號。這個口號就是以家長之名，包裝宗教反同之實，藉此正當化他們的發言立場，並進一步引導社會恐同。

宣稱提案合憲，但公投結果推翻釋憲

在推動公投的過程中，反同方也玩了許多文字遊戲，以至投票結束至今，公投的法律效力與範疇依然各說各話。事實上，自去年公投提案以來，許多專家學者就已經指出反同方的提案真意不明。儘管在公投前，中選會就曾正式說明公投第10、12案只是同婚立法形式的公投，並沒有反同婚的法律效力，但反同方仍一再主張他們的公投結果就是不准政府合法化同性婚姻。

仔細看公投第10、12案的主文和理由書，只有限定「民法」範圍的婚姻規定，但不能擴及民法之外的所有法律。反同方甚至在理由書中說明，其提案完全合乎大法官釋憲保障同志的「婚姻自由」，就算投票通過後，政府仍然可以在民法之外，以其他法律落實保障同志的婚姻自由。以上對於公投主文和理由書的討論，其實已經有許多論者分析過，但反同團體至今未曾正面回應。

再者，反同團體當初對中選說明他們的公投提案合憲，但在提案通過後，又到處宣傳他們的公投可以阻擋同婚合法化，甚至推翻大法官釋憲。令人不解的是，既然當初提案合憲，投票結果就應該落在合憲的範圍，怎麼會變成要推翻大法官釋憲？反同方為了通過提案，玩弄文字遊戲，最後受罪的卻是同志社群。

愛家與同志的語言對立

在公投宣傳中，反同的基督教團體大量操作「愛家」的文字遊戲。他們把反同公投說成是「愛家」公投，甚至主動要求媒體改稱他們為「愛家團體」。然而，他們所稱的「愛家」其實是一個不愛同志的家，甚至是一個同志不能存在的家。藉由「愛家」與「同志」的語言對立，反同團體向社會大眾暗示愛家就等於不愛同志的錯誤印象。

事實上，想結婚的同志其實都是愛家的人，只是他們的家不是反同方願意承認與祝福的家。許多家長也愛他們的同志子女，他們愛家也愛他們的同志子女。總而言之，「愛家」和「同志」從來就不是對立的關係。

「婚姻自由≠婚姻」的謬論

此外，大法官《釋字第748號》說明政府必須保障同志的「婚姻自由」，於是反同團體就辯稱：保障「婚姻自由」不等於要承認「婚姻」關係。他們主張，雖然憲法保障同志的「婚姻自由」，但法律不必承認同志的「婚姻」關係，改稱為同性伴侶「結合」、「家屬」、「共同生活」等非婚姻用詞，亦可達成「婚姻自由之平等保護」的釋憲結論。

反同方認為，憲法保障同志的「婚姻自由」並不是指合法「結婚」的自由。他們進一步宣稱，只要給同志非婚姻的專法，認定非婚姻的家屬關係，也可以滿足大法官釋憲，達到「婚姻自由之平等保護」。這個「婚姻自由≠婚姻」的文字遊戲推論到最後，就是一部號稱合憲，但沒有婚姻也沒有平等保障的專法。這整套論點聽起來荒謬至極，但就是日前在立院逕付二讀的《公投法第12案施行法》草案，亦即所謂的「同性共同生活法」。

政府應積極回應，消弭爭議

最後，我要強調大法官《釋字第748號》，不只主張政府應該保障同志的「婚姻自由」，還要達成「平等保護」，才算真正合憲。未來立法機關審理同婚法案，必須注意《釋字第748號》的兩大核心精神為婚姻自由和平等權，兩者缺一不可。另一方面，面對反同團體的文字遊戲，行政機關應該更積極回應，向社會大眾說明大法官釋憲意旨與公投內涵，而不是任由反同團體繼續以錯誤的資訊炒作對立，造成更多不必要的歧見與紛爭。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航