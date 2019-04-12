「我們究竟做錯了什麼啊？」韓國社會受苦的求職者們

文：陳慶德

台日韓年度代表字陸續出爐

但是，現在呢？為什麼我們都賦閒在家，淪為失業者呢？──我們究竟做錯了什麼啊？ ──金英夏（김영하），《猜謎秀》（퀴즈쇼）

台日韓三國，每到年底新年開春，總會有條引起國民關注的新聞：「代表字大選」。台灣2018年年底從58個候選字內，挑選出年度代表字為「翻」，而推薦此字的台中地院法官張升星，所持理由為「年改推翻公僕信賴，促轉推翻歷史記憶，黨產推翻法治原則，霸權推翻多邊貿易，強國推翻各表共識，動盪推翻既有確幸。奈何？」

同樣具有漢字文化的日本，於2018年選出代表字──「災」，意涵此年因酷夏高溫屢屢飆破40度、北海道7級強震，加上西日本於夏季遭逢豪雨天災等，造成國家社會損失巨大，「災」難頻傳。

有趣的是，韓國不是從眾多的漢字內，選出單個代表字，反而是「（漢字）四字成語」（사자성어）。2018年年底，《教授新聞》（교수신문）選拔出當年度代表成語為「任重道遠」（임중도원），象徵文在寅總統南北韓高峰會談，與試圖振興國內經濟等作為，還需多加努力，得「任重道遠」呢。

然而，吸引我的卻是最貼近人們生活的職場，當地知名就業情報網站「Incruit」（인크루트）也選出職業別的四字成語呢：

上班族為「多事多忙」（다사다망）、

待業者為「枯木死灰」（고목사회），

自己創業者，則為「勞而無功」（노이무공），

可說全盤皆墨啊。

韓國職場養人不易

此四字成語背後，寓含韓國當地就職之難與辛酸。韓國職場上的「約聘職」（계약직，即「約聘人員」）人數，早在2017年5月就高達644萬人以上，占國家勞動人口約四分之一以上，直到目前狀況仍不見好轉。同時韓國當局2019年決定調漲最低薪資，由原先2018年的7530韓圜（折合新台幣約215元），漲到8350韓圜（折合新台幣約238元），漲幅高達10.9％，間接促使資方不是縮編人力，正職人員一人當兩人用，不然就是多請一些約聘工，好節省人事成本，形成惡性循環。

Photo Credit：英語島

且根據當地〈統計廳〉於2018年12月12日發表的「2018年11月雇用動向」（11월 고용 동향）報告，韓國年輕人（15－29歲）「體感」的失業率為21.6％，為有此調查數據2015年來為高。同時2018年11月全國失業者，高達90萬9000多名，是19年以來的最高數字。這還僅是官方統計，我們都知道，官方數據往往跟現實情況仍有一段「落差」，這也難怪造成了「多事多忙」、「枯木死灰」的上班族現況。

連帶地，自己創業者（자영업자，「自營業者」）也沒好到哪去。根據《憤怒韓國》（張光夏著，光現出版社）提及，2014年的「自營業者」的月平均勞動收入約為74萬4000元韓圜（折合新台幣約2萬1250元），每個月工作25天，若日均收入約3萬1000韓圜（折合新台幣約885元），且日均工作時數為10小時的話，換算下來，時薪僅3100韓圜（折合新台幣約88元），還不及當年政府法定的5120韓圜（折合新台幣約146元），而迄今經濟不景氣現況，恐怕還得讓自營業者苦撐一陣呢。

社會苦了這些「李民洙」們

寫到這，讓我不禁想到一位韓國作家金英夏（김영하，1968－）。他在十多年前《猜謎秀》（퀴즈쇼，2007）書內，創造了一位面臨求職困境的「李民洙」，但2018年的李民洙「們」貌似層出不窮。儘管他們擁有很高的文憑學歷，但很難找到理想工作，生計徘徊在基本生活門檻之上。

金英夏藉由年輕人主人公之口，喊出對這世代的抱怨：

我們這代人是檀君以來，最有學問、最聰明的一代。我們精通外語、操弄尖端電子產品，不是嗎？我們幾乎都是大學畢業，托福成績都達世界最高水準，沒有字幕也能看懂好萊塢動作片，甚至每分鐘打字可達到300個，平均身高也很高，普遍會演奏一兩種樂器……同時，閱讀量也比我們上一代父母來的多。然而，上一代的人，只要做好其中一樣，不，只要能把其中的一樣做得差不多，就可以一輩子衣食無憂了。但是，現在呢？為什麼我們都賦閒在家，淪為失業者呢？──我們究竟做錯了什麼啊！

看看代表字，想想李民洙，看來韓國就業大不易啊。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航