吃高脂高熱量食物，胖子與瘦子反應不一樣？

我有個國中就認識的好友,大學時曾經被他的食量以及吃不胖的「特異功能」給嚇到……

那一年,應該是大二還是大三吧,他可以一個人淡定地嗑光9塊炸雞桶,但不論他怎麼吃,熱量似乎不太會留在身上,體重總是維持著。而我只要點個2塊炸雞餐就能吃飽,然後多吃個幾次,就能反應到體重計上的數字。

20多年以來,他的身體質量指數(Body Mass Index, BMI)一直維持在20上下,雖然年屆中年食量有比較小一點,但還是比我能吃許多呀。

那時候我就在納悶,為什麼吃下那麼多的卡路里,他瘦,然後吃比較少的我反而胖了?

胖子與瘦子,哪裡不一樣?

一篇發表在《The Journal of nutrition》的研究,或許能更進一步揭露箇中的奧秘。原來胖子跟瘦子吃下同樣的食物後,體內發生的事情可能差很多。

該研究的目的,是想要調查體重正常的人還有肥胖的人,吃下不同卡路里的高脂飲食後,身體的一些生化數值會出現什麼樣的變化。作者找來19位體重正常(BMI=20-25)以及18位體態較胖(BMI>30)的男性,隨機安排他們吃下500、1000以及1500大卡的高脂餐。1000大卡與1500大卡,分別是500大卡餐的2倍與3倍的份量。

研究者們在餐前和餐後的1、2、4、6個小時,採集參與者們的血液樣本,分析代謝、發炎以及荷爾蒙濃度。其中的項目有血糖、血脂、C-反應蛋白(發炎指標)、胰島素、昇糖素類似胜肽(glucagon-like peptide 1)、介白素6(interleukin-6, IL-6)與內毒素等。

按照一般的預期來看,理應只有胰島素會因為飲食份量的大小而有明顯的變化才是,但研究卻發現還有些東西也發生變化。

根據實驗結果,吃1500大卡高脂餐的肥胖者,血中有關發炎指標的IL-6明顯增加。吃1000大卡與1500大卡的肥胖者,血中三酸甘油酯也明顯增加,不過這樣的情況並沒有出現在體重正常的人身上。

「量」帶來的差異

研究結果顯示肥胖者吃高脂高卡路里餐,會有較高的機率出現血脂與發炎指標的問題。但反過來看,當肥胖者吃500大卡高脂餐的時候,其實體內的生化與代謝反應,跟體重正常的人並沒有顯著的差異。換句話說,高脂的食物只要吃的量少,對於身體的影響其實還好。

想要減重的人總會因為怕胖,而避免吃本來喜歡吃的高卡路里食物。只不過壓抑久了,一旦克制不住就是復胖的開始。你還是可以吃以滿足想吃的慾望,只是要注意分量。當那種壓抑的心情被釋放了(壓力減輕),我們才有堅持繼續減下去的鬥志呀。

參考資料:Schwander, Flurina et al. “A Dose-Response Strategy Reveals Differences between Normal-Weight and Obese Men in Their Metabolic and Inflammatory Responses to a High-Fat Meal.” The Journal of nutrition (2014): jn. 114.193565.

