測謊技術的不確定性與法律疑慮

根據新聞報導，針對前新莊分局刑事組長羅明村涉嫌收賄一案，經向檢察總長提出48次非常上訴聲請均遭駁回，高等法院更駁回其再審之聲請。民間司改會認為，本件案件疑點重重，不僅多數證人翻供，羅明村本人的測謊鑑定報告也存在瑕疵，並提出第50次非常上訴聲請。

測謊到底是什麼？

不知道各位讀者有沒有看過美國DC漫畫公司的作品《神力女超人（Wonder Woman）》呢？相信看過的讀者對於她持有的神器「真言套索（Lasso of Truth）」一定有些印象吧！漫畫作品中，真言套索除了能當作攻擊武器之外，同時也能使被捕捉到的敵人說出真話。而這樣武器的設定，都與其作者威廉・馬斯頓（William Marston）有關。

威廉・馬斯頓除了是神力女超人的作者之一之外，同時也以奠定測謊技術的基礎而聞名。身為心理學家的馬斯頓認為：人在情感起伏時，會產生諸如血壓上升等生理反應，因此可以透過分析受測者的這些生理反應，進而得知對方的心理狀態及是否說謊。經後人加以補充及精進以後，就形成了現今測謊的樣貌。

然而，縱使測謊技術發展至今，仍有許多質疑的聲音。質疑者認為：測謊技術假定人在說謊會不自覺地產生心跳加速等生理反應，但這個大前提本身就備受挑戰。只要受測者保持冷靜，便有機會操作測謊結果，美國的「綠河殺手」在正式認罪前，就是透過這個方式通過測謊；相反的，縱使是無罪的人，也是極有可能因為過於緊張而被認為說謊，眾所周知的江國慶案便是一個例子。這導致了許多學者質疑是否應該將測謊報告作為證據、並作為認定被告是否有罪的依據。

測謊可不可以當成證據呢？

雖然測謊技術本身的準確性讓人存疑，但作為近代檢察官常使用的偵查手段之一的地位卻是不爭的事實。我國司法實務上也雖然曾有過不同的見解，但是高等法院於高等法院95年法律座談會刑事類提案第35號中，針對測謊報告是否具有證據能力已做出決議，採取折衷見解認為：唯有符合特定要件下所得的測謊鑑定報告，才具有證據能力，並未完全否定測謊鑑定報告的證據能力。此一決議雖不對法官判決產生法律上拘束力，但也多少影響了後來的判決。

然而，司法實務這樣的折衷見解，卻引來了各種批評。反對方認為：科學鑑定技術重視「再現性」，也就是不論經過多少次鑑定，均能得出相同的結果。然而，透過測謊機取得的生理反應資料本身，並無法在第二次測謊時重現，測謊鑑定結果也可能因為不同人分析而有不同。同時，若被告接受測謊，如果說實話，檢察官將會把陳述內容當作證據對自己起訴；說謊的話也會被以測謊未通過為由，做為起訴的依據之一。這種使被告左右為難的測驗，無疑迫使被告將自己的秘密攤在陽光之下，與刑事訴訟法不自證己罪的基本原則不符。

除了上述的問題之外，測謊本身也存在法律層面上的問題。首先，刑事訴訟法並沒有明文規定測謊的程序，僅僅透過實務見解的標準判斷是否足以保障被告人權？再者，我們期望透過測謊取得的證據究竟是什麼？是被告測謊中的陳述，也就是自白？還是分析受測時的生理反應所得的鑑定報告？又或者是兩者都要？這些不確定性都是反對者所批評的。

測謊未來何去何從？

在這個資訊發達的年代，測謊因為新聞、電影、電視節目等等的瘋狂播送，使許多人將測謊視為神一般的存在，甚至還有「不接受測謊代表你有罪」的見解。然而，測謊本身就如同前面說到的，具有許多不確定性及法律問題這件事，卻始終被世人所忽略。在這裡，我們姑且先不論測謊本身是否應該繼續做為偵查手段之一，但我們仍然要思考：是否應該將其規範明確化成法律條文，才能使接受測謊的被告信服？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航