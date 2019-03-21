中美關係七十年與領袖特質（下）：川普「極端現實主義」，對調了中美國際秩序劇本

歐巴馬的軟實力外交

金融危機令美國經濟大受打擊，道瓊斯指數在2009年3月跌到6443點，比高峰下降三分之二。美國為了擺脫經濟危機，以TARP（Troubled Asset Relief Program）的名義，投入7000億美元為陷入困境的金融機搆和重工業「保底」，除了任由雷曼兄弟破產之外，其他重要金融機搆如AIG、Citigroup、BOA、Wells Fargo、Chase、Goldman Sachs、Morgan Stanley等均紛紛接受聯邦數以數百億美元計的資助，聯邦還出手挽救美國三大汽車公司中的通用及克萊斯勒。到了2009年2月，歐巴馬（Barack Obama）上臺後，由於民主黨的「大政府政策」使然，美國又推出ARRA（American Recovery and Reinvestment Act），撥款7870億美元刺激經濟。

美國「保底」和刺激經濟，需要發行大量債券。美國聯準會的量化寬鬆只能解決部分資金，於是美國財長鮑爾森（Hank Paulson）和蓋特納（Timothy Geithner）等都到北京要求中國支持美債，這時流行的話是「救美國等於救中國。」單是2008年，中國購買美債額就增加46％。中國成為美國最大的外國債權人。

與美國救市相應，在總理溫家寳的主持下，中國推出四萬億人民幣投資計劃方案。對四萬億方案的爭議很大，但回過頭來看，四萬億在對抗中國經濟下降、增強市場信心、帶動經濟增長，增加財富總量方面都有很大正面效果。正是在四萬億的刺激下，中國一下子財大氣粗，成為世界經濟第二大國。

經濟關係決定權力關係，中美關係不可避免地要進入新階段。而偏偏，美國也注意到中國的崛起，開始實行「重返亞洲」或亞洲再平衡戰略。這裡「再平衡」就是平衡中國日益增長的影響力。美國硬實力下降，只能靠軟實力搭救。

湊巧的是，美國總統歐巴馬本身就偏好軟實力。作為第一個黑人總統，美國黑人平權的象徵，歐巴馬有「自帶的道德光環」，剛上任的時候出訪，所到之處萬人空巷，各人爭睹歐巴馬的「風采」。憑藉其「道德力量」，諾貝爾委員會在他什麽事也沒有做的情況下，就授予他諾貝爾和平獎。和平獎一方面是「光環」，一方面也是「金箍咒」（限制），歐巴馬從此更一意孤行軟實力外交。

同時，歐巴馬自身的性格缺陷也很明顯，事事猶豫不決，喜歡「站在背後」，堪稱二戰後最缺乏決斷力的總統。最具爭議性的是他的中東政策：為實現競選承諾早早撤出伊拉克，為重返亞洲作準備，隨後又在盟友的推動下，支持中東茉莉花革命，被動地捲入敍利亞戰爭，他對反政府軍一方的支持又三心兩意，無法速戰速決推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權。戰事不斷延長下，伊拉克和敍利亞的真空令ISIS坐大。結果不但沒有從中東脫身重返亞洲，反而進一步陷入中東困局，還讓恐怖主義成為美國和西方的第一威脅，更加依賴中國「對抗恐怖主義」。

習近平的帝王思想

應該說，歐巴馬的第一任後期和第二任早期是「遏制中國」的最佳時機。中國在2009－2013年之間，以薄熙來事件為軸，政治鬥爭白熱化。隨著2012年習近平上臺並不斷穩固勢力，其個人作風進一步改變中美關係的走向。

習近平是毛澤東帝王意識的繼承者。對内，他一面以「反腐」為名大力打擊政敵，一面不斷改組政府和軍事機構，一面製造個人崇拜，一面抛出「中國夢」、「中國民族偉大復興」、「文化自信」等眼花繚亂的漂亮口號，四管齊下把權力「定於一尊」。對外，他一改鄧小平時代的韜光養晦政策，在東海、南海等地急速追求改變現狀；又利用前二十年積累下來的財富搞全球性的「一帶一路倡議」，誓要在「兩個一百年」，實現中國從地區大國邁向全球大國。

習近平時代中國的擴張不可避免地與美國利益發生嚴重衝突。面對中國的壓力，崇尚軟實力的歐巴馬延續自由派的理論，希望通過三種手段調整與中國的關係。

第一是提出G2，把中國拉到和美國一個檔次，習近平則以「新型大國關係」回應。表面看來，兩種關係沒有太大的不同，實際上這包含了話語權的爭奪。

G2強調的是義務，即中國要成為「負責任的大國」，不能再搭「美國便車」，要和美國攜手解決全球變暖和恐怖主義等世界性問題。新型大國關係強調的是權力，内涵是劃分勢力範圍，「亞洲的事要亞洲人解決」，「太平洋很大，足以容納中美兩國。」兩者的矛盾難以調和。

第二是強調維持現狀，遵守國籍法和國際秩序。美國支持南海仲裁案以及反對中國單方面改變釣魚島現狀。

第三是構建更大的「朋友圈」，通過搶先制定「新一代」規則，讓中國接納國際秩序。構建跨太平洋貿易協議（TPP）和跨大西洋貿易與投資夥伴（TIPP）就是代表作。

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川普的極端現實主義

這些努力不能說沒有作用。到了在2016年中期，中國面對的國際壓力到了頂點。但也不是沒有負面影響，美國強調軟實力，就沒有在硬實力上阻止中國（比如南海造島）。於是，如果以圍棋作比喻，中國得了實利，美國贏了大勢。如果美國政策延續下去，大勢很可能壓過實利。

可是在2016年總統選舉，民主黨落敗之後，「極端現實主義」的川普（Donald Trump）全面抛棄了這些想法。歐巴馬的努力功敗垂成，為G2、維持現狀、打造「朋友圈」等大勢而放棄給中國的實利，全部淪為笑話。

川普治下，美國政府的世界觀一百八十度轉變，現實主義再次主宰美國政壇。反恐怖主義讓位大國競爭，全球變暖更是抛諸腦後。川普對多邊組織和國際合作深惡痛絕，認為它們不是「占美國便宜」，就是「綁住美國手腳」。如果可能的話，美國寧願退出所有國際組織。

川普的個人特質還在於他完全是「素人政治」，與傳統外交國安系統部門和智庫格格不入，外交國安決策深受沒有經驗的人影響，川普又隨心所欲（不顧國際規則），朝令夕改（美其名曰「不確定性」），喜歡炫耀和吹牛。於是，川普的行事方式，在傳統國際關係思維看來，屬於「無底綫外交」。外界也不知道如何與之打交道。這些都深刻地影響了中美關係。

中國對美國巨額貿易順差，成為川普的眼中釘。中國市場的（相對）封閉以及中國科技的發展（其中不乏盜竊知識產權行為）又引起了美國朝野鷹派一致批評。於是在重商主義派、市場開放派和科技民族主義派等三股合力之下，美國高舉民族主義和民粹主義，對中國大打貿易戰和科技戰。川普不但抛開世貿組織，還不斷威脅動用「緊急狀態」下總統特權封殺華為，甚至單方面提升對台關係以施壓中國。

美國實力強於中國，但川普四處挑起火頭，全面顛覆國際秩序，盟友離心離德。諷刺的是，這時中國反而在國際關係中看似拾起歐巴馬的自由派理論，不斷宣傳「自由貿易」、「人類利益共同體」、維護國際秩序。某種意義上說，中美雙方對調了劇本。於是鹿死誰手，尚不可知。

結論

從以上回顧可知，在諸多「關鍵節點」上，領袖的特徵都改變了中美關係的走向。

如果小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）不是一個理想主義者，中國不會在戰後就獲得以前無法想象的地位。如果杜魯門（Harry S. Truman）不是對外交缺乏經驗和對中共毫無認識，就不會再馬歇爾（George Marshall）等人的主持下對中國内戰「中立」。

如果毛澤東不那麽意識形態先行，就不會奉行「一面倒」。沒有尼克森（Richard Nixon）的現實主義，美國不會對中國伸出友誼之手。沒有鄧小平的「白貓黑貓」，中國改革開放不可能這麽順暢，中美也不可能進入蜜月。六四之後，沒有小布希（George W. Bush）的中國情結，中美關係也不可能迅速走出陰影。沒有鄧小平的「韜光養晦」和江澤民的「海派外交」，中國不可能在十幾内得到一段中美關係穩定和經濟飛速發展的好時光。如果不是習近平，中國就不會這麽快抛開「韜光養晦」，這麽快與美國衝突。同樣如果不是歐巴馬，美國就不會事事「站在背後」，讓中國勢力從容崛起。如果沒有川普，美國就不會用這種方式向中國發動貿易戰和科技戰，中美關係徹底走向轉折點。

現在中美貿易談判進入關鍵點，是否成功難以預料，但中美根深蒂固的矛盾還在，領袖特質沒有改變，中美建交四十周年不太會成為一個值得紀念的年份。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航