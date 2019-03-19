「不丹當代藝術之父」首度來台展出，前財經女主播是幕後推手

佛教中有句話說：「諸法因緣生」，指的是世間萬物，都在一定的因緣條件相符之下而生。這樣的說法，或許最能解釋丹之寶藝廊創辦人呂若潔與不丹當代藝術的結緣。

Photo credit:丹之寶藝廊 《行雲鎏光》將於 3/23～5/20 於昇恆昌內湖旗艦店文化廣場展出

「是創業找上了我！」不丹之旅改變人生

過去是非凡新聞台財經主播暨主持人的呂若潔，卻在因緣際會下搖身成為推廣不丹當代藝術的推手，創辦了丹之寶藝廊，在一幅幅佛圖意象的畫作中，意外尋找出人生的第二條路。

「很多人都問我為什麼要創業 ， 其實我從來沒想過要創業，是創業自己找上了我。」呂若潔邊回憶邊覺得不可思議，過去財經主播工作得心應手，30歲那年製作主持的財經節目就入圍卓越新聞獎，從沒想過要換領域，更不用說創業。

直到一趟前往不丹的採訪之旅，不經意被位於不丹首都的一家五星級飯店收藏的畫作所震撼，發現「原來佛教文化也能和西方當代藝術完美融合」，於是呂若潔返台後再度擇期走訪不丹，並輾轉聯繫上畫作的不丹藝術家──訶莎．卡瑪（Asha Kama）。

「不丹當代藝術之父」 Asha Kama以佛國文化為底蘊，將西方當代藝術融合傳統唐卡技法，為不丹近百年來的佛教藝術開創前所未有的格局，畫作不僅獲得不丹國王授予的最高榮譽國家勳章、不丹皇太后親自寫序，作品也由不丹皇室、企業和國際五星飯店廣為收藏。

創辦丹之寶藝廊，致力推廣不丹當代藝術

「可惜的是，儘管佛教主題的當代藝術近幾年在國外藝術市場上十分火熱，卻沒有人知道佛國不丹也有當代藝術！家人對我說，世界上少了妳一位財經主播不會有什麼改變，但是今天不丹當代藝術沒有妳來協助推廣，可能就要再等好幾年才有機會廣為人知。」

就在呂若潔三次親自飛至不丹與藝術家碰面後，在不丹當代藝術界有崇高地位的Asha Kama，也神奇的答應了這位素昧平生的台灣女孩，決定來台展開首次海外大型個展。因此，呂若潔幾經考慮下，決定辭去熱愛的主播工作，於2018年6月創立丹之寶藝廊，全力推廣不丹當代藝術。

Photo credit:丹之寶藝廊 不丹當代藝術之父 Asha Kama與丹之寶創辦人呂若潔

「藝術的詮釋很主觀，而我們的作品又以佛教文化為底蘊來創作，所以一點都馬虎不得！我們要走的是正規的藝術道路，過去的財經和媒體訓練告訴我，凡事都要力求真實。丹之寶的定位和一般畫廊可能會有一些不同，我把丹之寶定位為一個媒介，透過大量且有秩序的梳理，把藝術家的想法直接傳遞給觀者，盡量不加入畫廊本身的包裝和詮釋。」

多次和藝術家Asha Kama接觸，呂若潔深知創作者的理念和畫作背後賦予的力量，Asha Kama一生致力於創作出千幅佛陀，這趟將佛法轉譯為視覺藝術的千佛之旅，唯有讓觀者親眼所見，才能體會作品所帶來的強大震撼。從沒有大型策展經驗的她，首次便是要籌辦台灣難得首見的不丹當代藝術展，雖然忙得焦頭爛額，但想到藝術家對她的全然信任，以及亟欲將不丹當代藝術畫作的內涵呈現給大眾的渴望，呂若潔覺得一切付出都值得了！

Photo credit:呂若潔 呂若潔(中)為推廣不丹當代藝術，辭去熱愛主播工作

佛國不丹瑰寶首度來台，展出 30 幅全新作品

似乎是命中注定要成為佛國不丹藝術瑰寶的媒介，呂若潔說，「如果藝術品能夠讓真正喜愛的人擁有，是最好的歸屬。每年到不丹旅遊的遊客這麼多，卻讓我意外發現了不丹當代藝術之美，這份機緣也應好好把握。」

這次丹之寶藝廊三月展出的不丹當代藝術展覽主題為《行雲鎏光》，將展出 30 幅由藝術家Asha Kama以佛教寓意中，象徵永恆的金色為靈感創作的全新作品。呂若潔興奮又期待：「希望觀者都能親身感受，來自佛國的藝術家如何將對佛法的體認轉化成視覺藝術，就像我第一次看見畫作產生的連結和感動。」