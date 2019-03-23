《幸福綠皮書》剪接師：對我而言，車裡的雙人鏡頭一直是最棒的

文：蔡念栩（DCFS編輯部）

《幸福綠皮書》以1960年代的美國為背景，講述義大利裔司機與非裔鋼琴家，因為一趟深入南方保守地區的巡迴之旅，使原先互不對盤的兩人，逐漸發展出跨越種族、階級與偏見的真摯情誼。

這部以詼諧基調描繪嚴峻種族議題的作品，不僅成為今年度金球獎電影類最大贏家，更即將角逐奧斯卡最佳影片、最佳劇本、最佳剪輯等5項大獎。（更新：《幸福綠皮書》最後獲得奧斯卡最佳影片、男配角、原創劇本3項大獎）

曾與本片導演Peter Farrelly合作，操刀多部喜劇的剪接師Patrick J. Don Vito，此次因其牽動人心、流暢明快的影像編排，獲得極大讚譽。本文將分享《幸福綠皮書》幕後，剪接師Patrick J. Don Vito如何思考剪輯工作，引領觀眾和劇中人物，踏上這趟溫情殘酷、笑淚交織的公路旅程。

戲劇與喜劇的平衡拿捏，與拍攝同步展開的剪輯探索

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

你並不希望笑話看起來像個笑話。 ──《幸福綠皮書》剪接師Patrick J. Don Vito

剪接師Patrick J. Don Vito，過往多是參與《王牌大賤諜》、《終極寶鑣》等充滿誇張笑料的搞笑電影，此次跨足帶有喜劇色彩的戲劇電影，交出的細膩成果著實令人驚艷。而對Patrick J. Don Vito來說，剪輯《幸福綠皮書》面臨的最大挑戰，是得在喜劇和戲劇之間，取得恰當平衡。

「你不會想讓喜劇性來自刻意的搞笑橋段，而是希望它自然地從情境中浮現。」Patrick J. Don Vito說，「在拍攝過程中，演員們會即興演出、編劇會編寫新對白，我們必須運用這一切元素，去形塑這個故事，並建立適切的調性。」

打從電影開拍不久，Patrick J. Don Vito便和導演Peter Farrelly，始終保持密切聯繫。Patrick J. Don Vito表示：「週間拍攝的忙碌使他分身乏術。但他會在週末前來剪接室，和我一起討論、進一步塑造想法，我便能利用接下來的一週，進行剪輯的調整和探索。」

拆解變換剪輯組合，巧妙烘托喜劇元素

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

我們應該把最好的笑話放在最後。 ──《幸福綠皮書》剪接師Patrick J. Don Vito

「一開始我會按照劇本處理剪輯，隨後我會將之拆解、著手製作不同的版本。」Patrick J. Don Vito指出，「我並不總是立刻提交這些候選方案，但它們能讓我在組織電影和段落時，看見那些先前未曾留意的事物。」

「我可以從一場戲的結尾倒回著剪，或從中段切入並試圖發展下去。」Patrick J. Don Vito說，「我喜歡變換花樣，讓每次的思考方式都有些不同，嘗試各式各樣的技巧，以維持這件事在我腦中的新鮮感。」

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

就處理喜劇元素方面，Patrick J. Don Vito亦分享他經常使用的小訣竅：「我面對它的其中一種方式，便是將其視為數學方程式。你會想以有趣、更有趣、最有趣的順序，去建構整個事件。」

比方說，若是一場戲裡依序出現A、B、C三個笑點，但篩選後發現A才是最有趣的一個，那麼剪接時可以試著重新為其排序、甚至刪除較無趣的部分，想辦法讓整場戲以最引人共鳴的A作結。

精準拍攝車內場景，剪輯梳理故事情節

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

我最愛的是那些雙人鏡頭，因為你能在一人說話時，看見另一人的反應。 ──《幸福綠皮書》剪接師Patrick J. Don Vito

由於這是一趟長途的公路之旅，《幸福綠皮書》有非常多的對話，都發生於那部綠得耀眼的凱迪拉克車內。「處理汽車場景的困難，在於一輛車裡，你能有的就是那幾種鏡頭角度。」Patrick J. Don Vito說，「對我而言，車裡的雙人鏡頭一直是最棒的，你可以看見兩名演員互動時的火花。」

Patrick J. Don Vito尤其讚賞拍攝團隊的傑出表現。「我們的攝影指導Sean Porter和他的團隊，非常擅長操作變焦（Rack Focus），當大量對話在角色間來回，他們亦會隨之調整鏡頭的焦點。」Patrick J. Don Vito表示，「他們做得棒極了！所以我沒有太多因為攝影失誤，而必須捨棄的影像素材。」

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

儘管一系列車內橋段被完整捕捉，但Patrick J. Don Vito並不想過度使用，使電影變得拖沓、徒使觀眾厭煩。Patrick J. Don Vito提到：「這部電影刪除的場面並不多，但許多場戲都有部分被刪減。若是情況允許，我們會盡可能地精簡或割捨對白。」

例如原先的某場車內戲中，有段關於鋼琴家與甘迺迪家族熟識的情節，但Patrick J. Don Vito決定捨棄這個片段。「即便它很有趣，但那場戲拖得太長了。」Patrick J. Don Vito說明道，「而且在之後的劇情裡，甘迺迪家族會再次被提及，並帶來更多驚喜，所以這段情節並不需於此刻出現。」

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

你永遠不知道，剪接過程中會留下或得到什麼。 ──《幸福綠皮書》剪接師Patrick J. Don Vito

作為一名剪接師，Patrick J. Don Vito十分享受參與《幸福綠皮書》的過程。「我喜歡持續工作，而這在剪接室裡從未停止。」Patrick J. Don Vito說，「你總是不停嘗試新方法、盯著各種素材，尋找你能從中創造出什麼。」

對於《幸福綠皮書》所獲得的獎項和提名，Patrick J. Don Vito表示十分興奮，而他給其他胸懷抱負的剪接師的建議是：「持續努力、相信直覺，並尋找真正觸動你心的故事──那將會是一趟無比美妙的旅行。」

參考資料：Awards Circuit、Awards Daily、postPerspective、SHOOTonline、Script Magazine

圖片來源：geektyrant、IMDb、Script Magazine

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航