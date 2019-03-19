陳菊、史明公開支持蔡英文，還有哪27位立委「選邊站」？

前行政院長賴清德昨（18）日表態，將領表登記參加民進黨2020總統大選的黨內初選，而現任總統蔡英文日前也表示有意競選連任，由於之前賴清德曾表示支持蔡英文連任，現在卻形成相爭局面，讓很多人感到驚訝，而今天黨內人士也紛紛對人選表態，蔡英文自己則說，國家政務還是第一優先。民進黨初選則將在4月10日到12日以「全民調」決定。

《新頭殼》報導，總統蔡英文今（19）日首度公開對此回應，她說，初選是黨內的機制問題，她已告訴執政團隊，「國家的政務是第一優先，不要受所有的或其他的事情影響」。蔡英文今日上午出席2019台灣資安大會，在參觀資安展後，她也短暫向媒體發表談話指出：

我相信大家都想問我有關於總統連任的事情，總統連任事情其實是奠定在每一天的工作，每一天的努力上面，來爭取更多人的支持。至於初選，它是黨內的機制問題，我昨天已經告訴所有執政團隊的成員，國家的政務是第一優先，不要受所有的或其他的事情影響，要專注在我們國家政務的處理。

陳菊、陳其邁表態支持：蔡英文在民進黨最低迷時帶著大家走出來

總統府秘書長、同時也是民進黨新潮流的要角陳菊在昨天的臉書發文後，今天又再次表態她和賴清德認識20多年，知道賴是有理想性、有使命感的政治工作者；但陳菊也強調，蔡英文在民進黨最低迷的時候，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來，因此她支持蔡英文連任。

行政院副院長陳其邁也在臉書上表示，回顧民進黨一路走來，2008年民進黨最艱困的時候，大家找了蔡英文當主席，「她一肩扛下幫民進黨重新站起來的責任，那時我擔任她的副秘書長。」他現在和行政院長蘇貞昌也把一天當兩天拼，盼能用最快速度幫蔡英文解決民怨，

總統府資政、台灣獨立運動家史明18日深夜也在臉書上傳影片，表示會力挺蔡英文總統，並認為賴清德此舉「欠缺理智」，他還稱蔡英文「實在是有一個力量，也是很勇敢，有正義感，也有台灣要獨立」的一個台灣「查某囝啊」，很溫純，在政治上也不會和人家（爭）。

黨內之爭引發基層焦慮，27名立委連署挺蔡英文

《中央社》報導，民進黨總統提名成為蔡總統和賴清德之爭，也引起基層焦慮，並向民進黨立委們反映，《壹週刊》報導，屬於英系的新北市議員張志豪就指出，賴清德表態參加初選後，基層支持者普遍感到高度憂心，一早他就接到很多電話，支持者感到不解和嚴重焦慮。民進黨好不容易因為團結打贏立委補選，現在正是團結一致對外的關鍵時刻，賴這樣的做法其實相當危險，不可不慎。

《中央社》報導，包括陳明文、羅致政在內，由英系、海派、正國會等20多名民進黨立委也在今早召開記者會，提出4項呼籲，包括在野黨與特定媒體的操作下，企圖分化民進黨，削弱本土力量；執政就有包袱，包袱應該共同承擔；承擔並非一人之事，而是以團結最多人方是承擔；從補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

《蘋果日報》報導，記者會上參與者高喊「合作顧台灣，團結拚勝利，堅持挺小英」，呼籲面對北京嚴厲挑戰，為了讓國家在正確的道路上，民進黨必須團結，必須集合最大力量，才能面對下一個挑戰。民進黨立委陳明文表示，保護民進黨就要支持蔡英文，黨內支持者的憂慮和不安，都已達到最高點，國民黨跟特定媒體，利用賴清德投入初選這件事情，見縫插針、分化民進黨，消弱本土力量。

目前立委連署人數已27人，包括陳明文（英系）、蘇震清（英系）、羅致政（英系）、莊瑞雄（英系）、吳琪銘（正國會）、陳歐珀（正國會）、王定宇（海派）、蔡易餘（英系）、鄭寶清（英系）、楊曜、施義芳（英系）、蔡培慧（英系）、邱泰源（英系）、劉櫂豪（英系）、吳玉琴、江永昌（英系）、 郭正亮、管碧玲（謝系）、黃秀芳（正國會）、蔡適應（正國會）、趙天麟（謝系）、張宏陸（蘇系）、陳靜敏、鄭運鵬（新系）、吳焜裕、林岱樺、余宛如等跨派系成員。不過蔡易餘、黃秀芳、蔡適應、張宏陸、鄭運鵬今天並未到現場。

賴清德堅持參選，將拜會李登輝

《中央社》報導，賴清德在領表登記之前，曾徵詢民進黨幾位高層人士的意見，包括新潮流系要角等人，多數意見希望賴清德不要選2020，主要是希望黨內團結，不要讓對手有機可乘，否則對黨不好、也是耗損賴清德。知情人士表示，

登記前一晚，賴清德與幾位友人交換意見，與會者認為2020總統選舉，如果蔡總統沒選上，賴清德可以帶著民進黨浴火重生；如果蔡總統成功連任，賴清德就是2024的「儲君」。不過賴清德相當有使命感，且有鋼鐵般意志，認為台灣不能輸，尤其輔選過程中面對基層勸進，決心參選到底。

《新頭殼》報導，賴清德昨天宣布參加初選後，今天下午將拜會前總統李登輝，被外界解讀是為尋求李的支持。李登輝過去對賴清德相當看重，賴清德於2015年底，考慮爭取2016年總統大選民進黨提名時出書，李登輝也替賴清德寫序。總統蔡英文執政，邀賴清德於2017年9月間組閣，賴清德也曾拜會李登輝，李當時也大讚賴任閣揆。

民進黨總統初選方式採全民調，中常會6日通過總統初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日總統初選協調截止，賴清德昨天領表後，蔡英文也將在下週領表，4月4日至4月9日間將舉辦總統初選政見發表會，4月10日至4月12日總統初選民意調查，中執會4月17日公告總統提名人。

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核稿編輯：羊正鈺