智慧城市前哨戰，資策會打造健康科技產業整合平台

超高齡的社會即將來臨，我國在新熟齡的服務與獲利模式還有許多創新進展的空間，財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所何偉光主任召集成立『馨生活健康科技服務推動聯盟』，期望運用我國資通訊產業科技能量優勢，聚焦生活健康領域需求，促成醫療院所、資服業者、設備與系統整合業者、健康服務業者、健促社群等跨界激盪，產生各式各樣跨界新形態「個人化」最適健康照護服務。

自1993年起，臺灣開始邁入高齡化社會，人口結構失衡的問題持續放大，根據國發會推估，2026年臺灣65歲以上老年人口占比將突破20%，走向「超高齡社會」。在我國的家庭消費支出中，醫療保健佔前三高，根據國人的慢性病盛行率顯示，臺灣平均每四人就有一人患有三高的徵兆，慢性病是需要被長期追蹤的課題，透過健康科技產品的聯網歸戶應用，不僅可以持續紀錄追蹤患者就醫前後的日常生活健康數據，未來更不排除透過區塊鏈技術串聯個人現行就醫資訊，讓就醫與日常健康量測資料得以結合並個人化歸戶，形成完整的個人健康圖譜，為國人未來生活帶來極佳的效益。

持續募集聯盟會員 共同推動健康科技生活產業生態鏈

為了推動個人化健康圖譜的建構目標，馨生活聯盟成員來自各式跨界業者，包含 ITM國際信任機器、世大智科、是方電訊、哈佛健診、研鼎智能、研勤科技、盛弘醫藥集團、盛雲電商、敏盛綜合醫院、智樂活樂齡活動社群、臺北醫學大學醫學科技學院、翰聯科技、躍獅連鎖藥局、以及環球生技月刊等，期盼在聯盟內以不同形式相互交流、整合，共同為推動臺灣未來健康科技生活產業生態鏈努力。

馨生活聯盟成立大會活動除啟動記者會外，特別規劃邀請台北市立聯合醫院中興院區整合醫療科「姜冠宇醫師」、元智大學老人福祉科技研究中心「徐業良主任」、萬芳醫院資訊室「許權廣副主任」、ITM國際信任機器「陳洲任執行長」前來分享健康科技創新服務與醫健數據鏈結應用，為即將邁入超高齡化社會的臺灣做準備。希望藉由本次跨域專家洞察分析及深入討論交流，共同提出未來健康科技生活產業的發展方向，誠摯邀請蒞臨現場共同見證健康科技產業的全新跨界合作，感受未來健康科技生活的服務樣貌。

馨生活健康科技服務推動聯盟成立大會暨交流研討會 活動資訊

日期：2019年3月25日（一）

時間：14:00-16:30

地點：digiBlock Taipei臺北數位產業園區C棟（臺北市大同區承德路三段287號）

報名網址：http://bit.ly/2TEIZAh