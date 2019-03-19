新身分證擬「拿掉國旗」惹議，內政部：大多國家和台灣以前也沒有

政院去年底拍板2020年全面換發「數位身分識別證」（New eID），國發會主委陳美伶透露，未來新身分證上僅會顯示姓名、身分證字號、相片，不會出現國旗，另外也將朝隱去性別的方向規劃，並考慮納入跨性別者，其他如配偶、出生地等資料也都是隱性，不會全部外顯，預計明年10月開始換發，且規劃導入健保卡、駕照，希望做到一人一張卡，通行無阻。

增加跨性別、導入健保卡和駕照資料

《蘋果日報》報導，陳美伶昨赴立院經濟委員會業務報告，針對時代力量立委徐永明質詢時問新身分證資料是否會涉及隱私權，及是否有為跨性別人士提供選擇等問題時，表示為進一步推動「性別平權」，除現行身分證字號1代表男性、2代表女性外，正考慮將「7」保留給跨性別人士使用，將由內政部做最後決定。

內政部解釋，目前7、8、9均提供給外國人居留證使用，其中7是外國跨性別人士，至於本國的跨性別人士，目前並無政策指示。

《中央社》報導，陳美伶強調，智慧政府是全球共同的發展趨勢，數位身分識別證也是政策其中一環，全球已有128個國家採用數位身分識別，只有台灣還在用紙本身分證，紙本身分證容易被偽造，材料從淘寶網都買的到，既然台灣號稱ICT（資訊與通信科技）王國，真的應該要往前跨步，而且要很大步。

陳美伶表示，政府希望發展數位身分識別證，將是紙本身分證加上自然人憑證，而且只是一支鑰匙，具備辨識功能，裡面的資料只會比現在紙本國民身分證來的少，絕對不會比較多，因此不會有人權團體擔心的人權爭議問題。

新的身分證預計明年10月開始換發，且規劃導入健保卡、駕照等，陳美玲說，所有資訊透過政府骨幹網路，與各部會資料庫在雲端界接後，希望可以達到民眾一生只要提供一次個人資料給政府就好，接下來政府資料可以自己界接，民眾在家就能申請各式政府服務，形同政府24小時全年無休。

《蘋果日報》報導，發放時程目前規劃案已經在投標中，導入駕照、健保卡等功能會有，但時間上不會一次同時到位。

另外新身分證也將考慮去除國旗而引發熱議，《公視》報導，有部分民眾認為，「我們的本就是在中華民國這個國旗架構下。」、「去掉國旗我不要，我一定要有國旗，反正一定要代表我們中華民國嘛。」

國民黨立委曾銘宗對此表達反對，痛批是「去國家化」，操弄意識型態，「很多的國家身份證都會有他的國旗的標章在，我希望內政部懸崖勒馬，還是把國旗加進去。」

內政部：保留開放態度盼勿政治化

（中央社）內政部長徐國勇今天表示，過去兩蔣時代的身分證都沒有國旗，大部分國家的身分證也沒有國旗，不希望國旗問題變成政治議題。目前身分證版本還在徵求意見，他保留開放的態度。

對於未來數位身分識別證上是否會顯現國旗，徐國勇今天上午召開記者會，呈現歷年來6個版本的國民身分證。徐國勇說，從兩蔣時代直到民國75年第5版身分證，之前的身分證都沒有國旗，不希望身分證的國旗問題變成政治議題，若身分證沒有國旗就是台獨，然後開始做文章，如何面對兩蔣時代的身分證沒有國旗的問題。

Photo credit:內政部提供

徐國勇也指出，如果身分證上沒有國旗就不成國家的話，日本、中國怎麼辦。他說，中國也沒有把五星旗放在身分證上，而美國甚至連身分證都沒有，且大部分國家的身分證上也都沒有國旗，很多國家是用國徽、國鳥、國花或代表性的動物。徐國勇表示，

身分證是對內的身分文件證明，中華民國台灣是主權獨立的國家，對內有自己的身分證，主權不會有問題。過去他也曾拿過沒有國旗的身分證，也沒有懷疑過中華民國台灣是主權獨立的國家。

他說，在邁向數位化時代，大家應該討論身分證如何確保個資，以最小揭露得到最大的保護，這才是重點，不應在是否放國旗產生無謂的紛爭。

對於是否放國旗，徐國勇說，他保留開放的態度，身分證上有沒有國旗他都喜歡。目前身分證的版本都還在徵求意見中，還沒定案，連他都還沒看到。過去行政院有討論過，但當時前行政院長賴清德並未裁示，要求要再多聽大家意見，目前行政院長蘇貞昌也是同樣的做法。

至於數位身分識別證會保留什麼資料，徐國勇表示，都還在討論中，也會跨部會徵求意見。他說，照理講會比現行的更少，未來會有介面跟平台，若經使用者同意就可以跟其他證件結合，如健保卡。數位身分識別證將擁有20幾道以上的防偽裝置，非常複雜，樣式最快明年拍板，明年10月開始第一批換發的時程沒有改變。

Photo credit:內政部提供

《蘋果日報》報導，世界各國身分證未必有國旗圖案，亞洲國家中，泰國身分證的國旗圖案在背面，正面左上角則印有國徽；南韓和印度身分證沒印國旗；日本人沒有身分證，2016年起整併戶政、身分證等功能推出「個人編號卡」，正反面皆無國旗圖案設計。中國身分證沒有國旗圖案，但正面左上方設有國徽；香港的身分證也無香港區旗圖樣，但背面中間上方設有區徽。

西方國家中，美國沒有真正的全國身分證，而是由各州發行的駕照，印有該州象徵或吉祥物圖案；加拿大的永久居民卡（俗稱楓葉卡）印有國旗；保加利亞和瑞士正面印有國旗圖案，德國、荷蘭、葡萄牙、法國、西班牙等國的身分證則未印國旗。



師大政研所教授曲兆祥說，身分證究竟應揭露多少個資一直有爭議，揭露太多恐傷害隱私，但若隱瞞太多資訊又憂心某種程度鼓勵犯罪，對人權是另種侵害，他贊成去除國旗等政治圖騰，但認為某些基本資訊如姓名、年齡、性別、配偶應該保留，至於出生地、父母則不須公開。

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核稿編輯：羊正鈺