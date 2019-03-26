「藥放冰箱才不會壞掉」是正確的觀念嗎？

文：陳如頤（健康傳媒）

藥物放在冰箱才不會壞掉？台北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師許馨丰指出，不少上了年紀的慢性病患認為冰箱是萬能的，可以讓食物保鮮，也可以存放藥物，但大部分藥物都不可以放在冰箱裡，否則容易受潮變質。

許馨丰表示，不少人有存藥習慣，例如，感冒就醫領藥，用藥1、2天，自覺痊癒了，就中斷用藥，將藥物存下來，等下次相同症狀再吃，甚至分給親朋好友。事實上，民眾就醫後所領到的處方藥品，都應該依據醫囑或藥袋指示，在當次治療期間使用，切勿自行任意停藥，以免影響治療效果。

由於藥物種類繁多，在用完之前，不可丟棄藥袋或包裝標籤，因為上面有著重要資訊。再者，藥品包裝設計是基於避免變質的設計，不建議拆除藥品外包裝，以夾鏈袋分裝保存。

Photo Credit：健康傳媒

至於藥物該如何保存？許馨丰提出3不原則：

不要放冰箱：藥品放置冰箱，易受潮變質。且容易讓孩童誤以為是食物而誤食。除非，藥袋或包裝上有註明：需冷藏或請置於2至8度。 不要放車上：藥品放置車內，尤其在炎炎夏日時，可能因高溫而變質。 不要放口袋：身體的體溫、衣物的擠壓可能導致藥品變質。

許馨丰說明，大多數的藥品容易受到光線、溼氣、溫度等環境因素所影響而變質。建議放置於室溫儲存，且乾燥、陰涼、避光等地方，才能避免藥物變質。

值得一提的是，在保存眼藥水（膏）時，必須更加小心，因為眼睛容易受到感染，眼藥水和藥膏如果開封後，就應該在當次治療期間使用完畢，如果未用完，就要丟棄。部分眼藥水需冷藏，使用前可先以手搓揉瓶身回溫，避免刺激。

許馨丰提醒，如果藥品未使用完畢，不建議保存或轉與他人使用。不同劑型的藥品保存方式也有不同，例如：口服錠劑或膠囊、外用藥品，盡可能原包裝保存。醫師開立之處方藥品，應依據醫囑或藥袋於當次治療期間使用。若自行於藥局購買的指示藥品，未開封時，保存期限依據包裝上標示，開封後，則建議6個月內使用完畢，但若有異狀應丟棄。

此外，像是胰島素在未開封前須冷藏，開封後於室溫保存，當次治療期間使未使用完就要丟棄。至於栓劑類，則應置於避免光線、陰涼處，如因遇溫度較高時軟化，可在使用前放入冰箱使其變硬。

在小朋友用藥方面，常見糖漿藥水若放置冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間使未使用完就要丟棄。而粉泡藥水，則依藥品不同而有所差異，應詳讀包裝說明來進行保存。另外像是磨成粉狀的藥品，因藥品混合後可能產生未知的化學作用，建議當次未服用完就該丟棄。

本文經《健康傳媒》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航