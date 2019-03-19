外交里程碑：AIT和外交部啟動新對話機制，美台合作不算「挑釁中國」

美國在台協會（AIT）今（19）日首次和外交部共同出席記者會，宣布將建立「印太民主治理諮商機制」，這將是台美簽訂《台灣關係法》40週年，為美台關係提供框架，使美台得以發展夥伴關係的重要里程碑，9月的第一次會議在台北召開，屆時美國將派國務院資深官員與會；AIT處長酈英傑（Brent Christensen）強調，美國與台灣合作，「不應該考慮到中國因素」，雙邊合作不能視為「挑釁」中國。

（中央社）外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天共同出席記者會宣布，台美共同成立印太民主治理諮商機制，這項新的機制將作為台美之間定期的對話機制，在印太地區推動合作；首次會議預計9月在台北舉行。

這是首度有美國在台協會（AIT）處長到外交部與外交部長共同舉行記者會。吳釗燮致詞時表示，成立這項新的機制，台美雙方將以更密切、直接的方式，進行人權、民主、自由與治理等方面的合作。

酈英傑致詞時表示，今天與外交部長一同宣布，美台雙方同意建立一個全新的年度對話機制「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation），將作為美台之間定期交流平台，在印太區域增進合作、推動計畫，以協助其他國家應對眼前在治理方面遇到的挑戰。

酈英傑說，第一次會議預計9月在台北召開，美方將由國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員帶隊，率團前來參加；在推動自由且開放的印太地區方面，「我相信台灣就是我們最好的夥伴」。

同時，他表示，今年是《台灣關係法》40週年，這項法律為美台關係提供框架，使美台得以發展緊密又長久的夥伴關係。為慶祝《台灣關係法》40週年，AIT規劃今年一整年舉行系列活動，3月活動的主題是共享價值。

酈英傑也指出，「良好治理」是美國川普政府印太戰略的3大支柱之一。美國與台灣都一致相信，提升本區域的透明與法治有助達到促進印太地區自由、開放與繁榮的目標。

AIT：不應被視為美國要挑釁中國

台美今天共同成立「印太民主治理諮商」對話，將在印太地區推動合作。美國在台協會處長酈英傑表示，美台間推動的機制應被視為美台間的合作，不應被視為美國要挑釁中國，中國因素應被視為另外的議題。

媒體問及，美國川普政府積極促進美台關係，有人擔心台灣被美國作為對中籌碼，美國友台的作法是否真的對台有利。酈英傑表示，

美國對台政策基於美中三公報與《台灣關係法》，美國對台關係也是根據美國利益來推動；而美國和台灣推動的機制，應被視為美台間的合作，中國因素應被視為另外的議題。 他說，他相信美國有可能可以和台灣發展好的關係，同時也跟中國有好的關係；美國和台灣推動合作，不應被視為因為美國要挑釁（provoke）中國。美國和台灣享有強健的關係，美國推動與台灣的關係，與美中關係無關。

對於美國是否和其他國家也有類似的民主治理諮商，酈英傑說，美國和其他國家也有類似的對話機制。而這項新的台美機制是否要刺激中國，他重申，美台關係是基於台美共享價值和在區域內提倡民主的共同利益，這項新的諮商機制是「美台推動的合作」（US-Taiwan initiative）。

吳釗燮致詞時表示，今年是《台灣關係法》立法40週年，為彰顯台美間40年來的深厚夥伴關係，尤其是雙方所共享的民主價值，很高興宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」。雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

吳釗燮說，如同他日前在「洛杉磯世界事務協會」的演講，威權政權與非自由民粹主義正不斷向民主國家發動攻勢，「一場無煙硝的意識形態戰爭，正真實發生在我們的日常周遭」。台灣處在捍衛民主自由的最前線，台灣的政府與國人不僅要維護自己的民主成果，也願意在國際上貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值上克盡己力，並與美國等理念相近國家共同合作。

他指出，最近的一個例子就是台美上週才在台北合辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。同時，台灣也已經宣布，將從今年開始分5年捐助100萬美元給美國國務院「國際宗教自由基金」，以共同推動全球宗教自由。

吳釗燮進一步表示，台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）機制也將於下週舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，並規劃今年下半年再次舉辦媒體識讀研習營，邀請印太各國官員、專家來台交流。

酈英傑指出，3月26至28日，AIT將再次與外交部及法務部調查局合作，舉辦美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF）之下的國際工作坊，聚焦打擊公私部門的貪腐現象，將有16國代表與會。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺