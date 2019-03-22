寄不出去的家書：北韓綁架日本人四十多年，背後是東北亞局勢的詭譎

寄不出去的家書

日本產經新聞在3月16日，刊出一封媽媽寄給女兒的家書，內容寫道「小惠，午安，又到了新的一年。瞬息萬變的每一天中，不知不覺也是三月了。」中間一如繼往地陳述最近的生活，還有近日美國帶領下，與北韓會談的進展不順利，還有日本在檯面下的各種斡旋。乍看之下平凡的信件，其中卻也陳述國際局勢的詭譎。

約莫到中段，信中突然語氣轉感傷，談到「媽媽在上個月，正式滿83歲了，我的年齡又增添了一筆，悲傷也變得多了些。我們家族只不過是日本隨處可見的普通人，回想起跟小惠、弟弟拓也、哲也一起快快樂樂地生活的41年前，只有無限思念。如果沒有綁架事件的話，父親跟我，大概就是會這樣安穩度過此生。但是，妳身影在昭和52年11月15日開始消失之後，我們就過著地獄般的煎熬日子。」

信件的主人來自橫田早紀江，她是被北韓特工綁架過去當地，目前仍生死未卜的橫田惠的親生母親。就在1977年的11月15日，正在放學途中，年僅13歲的中學生橫田惠，在新潟縣新潟市區內的路上遭到北韓特工綁架後，就此失去蹤影，震驚日本國內。一直到2002年在北韓平壤舉辦的日朝首腦會談上，當時北韓國防委員長金正日才鬆口跟小泉純一郎承認，在1970至80年代，透過特務或諜報小組，綁架日本人回北韓教授日文，訓練北韓間諜，一共有13人（日方調查為17人）。

在日本官方的強烈抗議下，北韓於2002年10月送回了在北韓生活的5人，其他的8人則表示「已經死亡或未入境。」日本官方則於同年設立「綁架被害者家族支援室」，將援救正式官方化。

而對於橫田惠，北韓官方說她早於1986年與北韓人結婚，隔年產下一子，但在1994年時入院治療時輕生不治，最後於1997年火化。2004年11月，北韓官方還提供了火葬遺骨樣本給日本官方，然而檢驗出來的結果，卻與橫田夫妻DNA不一致，日本認定這是不合理，卻因此激怒北韓，認為日方「不可理喻」，至此不再對橫田惠多做詳述，一貫認定她已死亡。這封橫田早紀江的家書，在41年後，依舊是無法寄出。

諜報作戰的活性化

時間回到1950年，當時金日成率軍越過38度線進攻韓國政府，爆發長達4年的韓戰。在1953年，雙方於板門店簽訂停戰後，南北韓就從陸地上的軍事較勁，轉為地下化的諜報作戰。這些諜報作戰，必要時還會跟隨播壞行動一起交叉運用，兩韓間就一直在間諜運用上你來我往。而同時就在韓戰結束後不久，北韓也發起在日朝鮮人的歸國運動，希望同胞能夠來歸響應「朝鮮祖國復興」。

在韓戰的時候，多數的朝鮮人為了躲避戰亂，選擇偷渡到前殖民母國日本尋求避難，一來是語言相通（殖民時期多數朝鮮人都通日文），二來是日本因為韓戰的因素，物資需求大增，朝鮮人對於薪水與勞動條件相對不挑惕，成為日本工廠應急之用。不過就在戰爭結束後，需求一時銳減，加上1956年新版的生活保護法修訂，無國籍的在日朝鮮人無法享有日本國民最低待遇，大大增加了朝鮮人歸國想跟北韓一起響應「偉大的祖國復興運動」。

日本與北韓雖然素無邦交，但是日本為了幫助遣送朝鮮人回國，也在1959年起開通了第一班，正式從新潟縣的新潟港出航的歸國事業船。一直到1984年為止，斷斷續續總共運送了近10萬朝鮮人，其中有六千多位是與日本人結婚，或是育有日本籍子女的。除了北韓政府外，1955年在東京成立的親北韓組織朝鮮總聯，更負責這段期間北韓與日本的各項民間溝通，與親韓國的民團相比，隸屬朝鮮總聯下的學校與組織至今仍是壓倒性勝利。

進入60年代後，北韓在對韓國各項諜報滲透上愈來愈難，甚至韓國在在日朝鮮人的入國審查上都相當嚴格，為了要方便入國，如果找鄰近的日本下手，可能會更為容易，這也是目前最普遍的北韓綁架日本人說法。加上1964年當時日本舉辦東京奧運，國力與自心重新恢復，消費力大增下，也比較願意出國旅遊，都讓北韓可以在國外下手。自從70年代後，不少日本人開始不正常消失，日本警方從一系列的追查下，逮捕北韓間諜，或是從北韓流亡官員中，終於斷斷續續套出北韓在綁架日本人的事實。

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四十多年長久等待

瀕臨日本海的日本新潟縣與福井縣，一直以來冬天受到來自西伯利亞的冷空氣吹拂，但在夏天的時候，無疑問是日本與朝鮮半島兩地間最好的海上運輸管道，日本貨不只從新潟港出貨到北韓，海上走私更是天天發生。然而根據調查，日本海沿岸也是最容易遭北韓特工綁架的場所，日方調查，他們多半是上岸後隨機尋找目標，輕則用花言巧語欺騙說是否要載一程，重則用暴力直接押上車，還有則是刊登假的徵人啟示，引誘當事者去面試。

北韓雖然於2002年當時，由金正日出面表示「當時是部下一時衝動」才犯案，並已經懲罰了擅作主張的部下。不過日方調查後發現，該名北韓宣稱的「部下」，卻是在北韓依舊被當成國民英雄稱讚，但之後不論日方如何要求重啟調查，北韓都表示「事情已經解決」，並表示日本「對過去戰爭還有欺壓朝鮮人民的罪惡沒有反省，想挑起事端」，行程兩造雙方依舊各說各話的局面。

不過值得振奮的是，就在今（2019）年2月15日，日本共同通信社駐平壤支局證實，1978年6月當年28歲的拉麵店店員田中實，遭到綁架後就此下落不明，但共同通信社透過打聽後，證實他目前依舊在北韓生活，而且娶了北韓人為妻。而在同一間店工作的26歲店員金田龍光，也被證實在當地結婚。福井縣當地援助被北韓綁架者的「拯救會」副會長、福井縣立大學教授島田洋一則說，北韓有可能是想放個消息，測試日本全國反應，「希望是日朝首腦二次會談的兆候」，他說。

然而，對於家屬共同的祈願來說，當然是希望被綁架者不論生死，都能早一日能夠回到日本本土。橫田惠也曾被逃出北韓的人證實「她依舊活著，只是因為知道太多北韓的秘辛，當局不肯放她回來，才給了其他人的遺骨」，韓國的《週刊朝鮮》也曾在2005拿到極機密的平壤市民名簿，上頭有列出橫田惠的名字。橫田早紀江在信中最後寫著「我們家一定會再度迎接小惠的，一家團圓的和樂生活，一定會實現」，雖然已經邁入41年，橫田家的期望，卻始終沒有改變。

日本政府也從2006年起經濟制裁北韓至今，在金正恩繼任後，北韓官方曾在2014年時，單方面表示將設立調查委員會，下分四科，要給日本政府一個全面報告。但在2015年後，北韓又片面宣布報告無限延期。包括2018年筆者在南北韓文金會的記者會現場，日本NHK記者仍就綁架事件討論進展持續跟韓國官方發問。

對於綁架事件，日本政府持續透過美韓兩國，定期向北韓傳話抗議。日本首相安倍晉三也在對日媒的2019新春談話中，表示當年日本政府沒有強硬抗議，才讓國際社會錯失調查良機。他在訪問中還表示，當年就是他擔任副官房長官時，幫忙傳遞資料給家屬，至今看到橫田早紀江，除了感到為人母的堅強外，更多是愧疚「現在還無法解決這事，身為總理的我極度痛心」，安倍說。

只是，隨著北韓在姿態上持續強硬，還有被綁當事者與家屬的歲數逐漸老化之際，日本官方能從中拿出什麼對策，恐怕還是有限。北韓綁架事件的解決，除了無情的國際現勢外，還有無情的歲月衝擊。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航