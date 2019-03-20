【圖輯】認識李明哲事件：活該違反中國法律？家屬高調不怕有反效果？

李明哲被中國關押已經快兩年了，但是我們為什麼要關心李明哲案？案件最新的進度又是什麼？這份懶人包彙整了幾個常見問題及大事記。

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李明哲是台灣公民，是文山社區大學的課程經理，同時也是多個人權團體的志工。他因為在自己臉書、微信、QQ上的網路言論，在2017年3月19日從澳門入境中國時，被中國政府抓捕失蹤。

2017年11月28日，中國法院依據這些網路言論，以「顛覆國家政權罪」判刑五年，目前在中國湖南的赤山監獄服刑。簡單來說，他做的事情跟我們常在網路上做的，其實沒有太大不同。

依據中國的《監獄法》，家屬每月可以過去探監，但其妻子李凈瑜的台胞證被中國政府任意取消，導致每月探監都需另外獲得中國政府許可。

2018年9月之後，李凈瑜探監一再被拒，直到12月18日，才又重新獲得許可。根據李凈瑜表示，李明哲之前被任意移監，並未通知家屬，之後又移回赤山監獄。原本在赤山監獄的保暖衣物皆被丟棄，現金帳戶也被凍結無法使用，赤山監獄所提供的食物皆為腐敗食物，李明哲體重下降30公斤，李明哲至今無法對外通信，外界寄去的信件李明哲皆無法收到，李凈瑜寄去的信也都審查半年之後才能收到，異於其他獄友待遇。依中國監獄規定可以申辦的「親情電話卡」也一再受到阻擋，家屬寄去的中國合法出版的書籍，也大多被退回。

以上各種待遇皆違反中國的《監獄法》，也違反聯合國的《囚犯待遇最低限度標準規則》。

李明哲一年只去一次中國，在中國境內並未作任何違反中國法律的行為。李明哲被定罪的犯罪事實，完全是他在台灣上網的網路言論，如果在台灣上網發表言論就是犯罪，那所有台灣人恐怕都已經觸法。

家屬李凈瑜拒絕了前情報人員李俊敏所提供的私下管道，因為李俊敏不是我國也不是中國的官方代表，他所做出的承諾能否實現，無人能保證，也無法受到任何監督，即使最後失敗，家屬也不可能跟李俊敏進行任何救濟。但當私人管道提供協助，就會有相應的交換條件，因此家屬不想冒此風險，也不願透過私下管道處理。

家屬李凈瑜拒絕聘請律師，因為家屬認為李明哲沒有犯罪，也認為這是政治案件，無法透過法律途徑解決，同時家屬也不相信中國的司法制度，因此拒絕聘請律師，聘請律師必須由當事人或家屬才能委任，救援大隊也尊重家屬決定。

2017年3月19日，李明哲妻子李凈瑜發現先生失蹤之後，便直接向海基會報案，但海基會請家屬自行向中國報案，於是家屬3月20日向國台辦報案，但中國一開始否認抓人，也未受理報案。

家屬一直等到3月24日才跟人權團體聯繫，召開記者會，請中國海關公布監視攝影器畫面，證實沒有抓人。召開記者會之後，中國方面也才開始承認抓人。

家屬一開始也想循正常管道報案處理，但顯然我國的救濟程序有很大的漏洞，導致家屬無從遵循，最後才找人權團體協助。

根據世界各國及台灣過去戒嚴時期救援政治犯的方式，都是要讓國際社會關注，才能對侵害人權的國家進行施壓。尤其是面對中國完全不理會台灣政府的發文及各種去函，也拒絕家屬前往探視當事人，家屬及人權團體只能採取訴諸國際社會的救援方式。

除了聯合國的強迫失蹤小組受理此案，且多次去文中國政府要求回應之外，聯合國的其他特別報告員也都有關切此案。歐盟議會更多次發布決議文，要求中國政府釋放李明哲；國際特赦組織（AI）、國際人權聯盟（fidh）、亞洲人權與發展論壇（Forum Asia）都曾針對此案，發出聲明或緊急救援。

由台權會等團體所發起的團體連署中，包括自由之家（Freedom House）、人權觀察（Human Rights Watch）、電子前鋒基金會（EFF）、衛士前線（Frontline Defenders）等180個國內外組織都有參與聲援連署。

李明哲不是唯一被中國任意逮捕的個案。2012年也有法輪功學員去中國探親被任意逮捕失蹤56天的情況發生，2018年更有台商在泰國曼谷被抓捕的事情。更多的個案，只是因為家屬選擇不對媒體發聲，並不代表沒有發生。

每年有500萬人次的台灣人會到中國，不論是觀光、求學、經商，這些人的人身自由及人權都需要被保障。台灣政府，應建立一套處理類似案件的程序，外交單位應更積極介入人權事務，而不是讓家屬必須依賴毫無保障的私人管道，自力救濟。

中國近年來持續任意逮捕外籍人士的情況，越來越嚴重，這不只是「兩岸問題」，更是全球共同關注的人權問題。

你可以持續呼籲中國政府釋放李明哲。歡迎你加入寫信給李明哲的行動，雖然他不一定會收到信，但我們相信越來越多的信，也會形成一股壓力，逼迫中國政府有所改變。

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本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航