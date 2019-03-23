《你所不知道的葡萄酒》：將千百款味道統整為十八種風格

文：奧茲・克拉克（Oz Clarke）

在當今這個年代，你走進一家葡萄酒專賣店挑到一瓶好喝的酒的機會，比過去任何時代都高得多了。葡萄酒在二十世紀的最後二十五年中展開了革新的局面，風格和品質這兩方面皆然。

所有葡萄酒的色澤都比過去清澈，味道上也更偏向新鮮；紅酒的果味變得更濃，味道更圓潤，口感也更柔順；白酒則是更為活潑、爽口，更能令人脾胃大開。昂貴的葡萄酒在釀造過程中比以往使用了更多新的橡木桶，也就是說，會為酒液增添更多香草和烤奶油吐司的香氣。但這並不意味著所有葡萄酒喝起來都是類似的味道。確實，現在的葡萄酒選項種類繁多，這是因為現代的釀酒技術能夠快速地將錯誤淘汰——卻依然保存了每一種酒的獨特性。

那麼，你究竟該怎麼選酒呢？你怎麼知道這瓶酒是適合夏日的花園午餐，還是適合冬日夜晚坐在燒柴的壁爐前享用？這樣吧，想像你自己走進一家葡萄酒專賣店，你會從標示著「新鮮青澀、辛口刺激」的架子上拿起一瓶白酒，還是從標示著「富辛香料味、溫暖沁心」的架子上挑瓶紅酒？如果能有這樣的分類，感覺就還滿容易的了，不是嗎？

就這樣，我在這裡把千百種不同的味道歸納成十八種範圍較廣的風格，在以下的篇幅中會有更詳細的說明。所以就算目前的你對葡萄品種和葡萄酒產區仍一無所知，只要選出其中一種你想要的風格，我就能指引你正確的方向。任何時候，只要你想嘗試新味道，歡迎隨時回來翻閱這幾頁作參考——我會盡我所能讓你準備充實，踏上這場嶄新的味覺探索之旅。

清爽、富果味的紅酒

豐盈的果味能讓紅酒嚐來美味、清新，無論是否搭配食物都能大口喝下。這就是時下價廉質優的紅酒最典型的風味，而某些價格不那麼低廉的紅酒亦如是，其重點在於強調明亮的水果風味，並減少單寧讓牙齦酸澀的堅硬口感。

這種風味最初來自於新世界——你可以在澳洲、美國加州、華盛頓州、紐西蘭、南美和南非喝到這種風味的酒——但現在它已經席捲整個歐洲，全面扭轉了長久以來大家認為紅酒必須要陳年的想法。這些酒不需要陳年。你買了它們之後立刻就可以打開來喝，喝完之後就再去多買幾瓶回來。如果想喝甜美多汁、果味豐富的酒，釀製完成超過兩年以上的酒都可以略過不看。

智利的梅洛紅酒正是當下這個世界現象的指標：年輕、平衡感佳，同時有著飽滿欲滴的黑色莓果、黑醋栗和李子的風味。西班牙也生產了許多價格實惠、溫和、柔順，與上述同一類型的紅酒。像是拉曼查（La Mancha）、胡米利亞（Jumilla）、納瓦拉（Navarra）、博爾哈原野（Campo de Borja）和卡拉泰烏德（Calatayud）這幾個產區，都非常值得一嚐，另外還有義大利的年輕產區瓦波里切拉（Valpolicella）、特洛迪歌（Teroldego），葡萄牙的斗羅（Douro）。美國加州則是有一系列相當不錯的年輕梅洛和金芬黛，而阿根廷也有順口的田帕尼優（Tempranillo）、果味額外濃厚的伯納達（Bonarda）和多汁的馬爾貝克（Malbec）。

醇美、如草莓般風味的紅酒

醇美圓熟、香水般馥郁的紅酒，帶著一股淡淡的草莓、覆盆子或櫻桃的水果香氣與滋味。此類型的頂級上品，在口中有如絲緞般滑順。

黑皮諾正是釀造出這種頂級口感的葡萄。頂級的黑皮諾有著宛如絲緞般的口感，其他葡萄品種難以望其項背。只有少數幾個地區能夠將黑皮諾釀製得如此細緻，而好的黑皮諾絕對價格不菲。

黑皮諾的原鄉，也是孕育出其頂級地位的土地，就是法國的勃根地（Burgundy，法文是Bourgogne）。事實上，勃根地所有的紅酒都是由黑皮諾所釀製。最頂級的勃根地紅酒熟成後會散發出一種松露、獸類和腐爛樹葉的氣味——聽起來很嚇人，我知道，但只要嚐過一口，就足以讓某些人迷上這種滋味，終其一生為之痴狂。

除了勃根地之外，其他優秀的黑皮諾則是來自加州——尤其是卡內羅斯（Carneros）、索諾瑪海岸（Sonoma Coast）、俄羅斯河谷（Russian River）和聖塔芭芭拉（Santa Barbara）。此外，美國奧勒岡州、智利、紐西蘭、澳洲也偶有佳作。而現在德國的黑皮諾也頗有水準，當地人稱「德國黑皮諾」（Spätburgunder）。

便宜的黑皮諾很少有好的，不過智利所生產的黑皮諾通常都有非常鮮明、濃郁的果味。西班牙的索蒙塔諾（Somontano）也有一些既可口又價格實惠的品項。

同樣是西班牙的里奧哈（Rioja）和納瓦拉紅酒，基本上主要是田帕尼優葡萄，雖然是以不同的葡萄品種所釀造，但也有著柔順的口感，還帶著草莓般的香氣。這樣的特質也可以在法國隆河丘的鄉村級酒莊裡找到。不過，上述這些酒都不具備黑皮諾所擁有的絲滑口感。

濃郁、如黑醋栗般風味的紅酒

酒體渾厚、滋味濃郁的紅酒，帶著非常獨特的黑醋栗風味，再加上來自葡萄皮、微苦的單寧，讓你的嘴巴在嚐到澀味的同時又能口頰生津。這類紅酒通常只單獨以卡本內蘇維濃葡萄釀造，或者與梅洛及其他葡萄混釀，藉以增強果味，並使口感變得柔順。

如果要找這種口味的葡萄酒，那就非卡本內蘇維濃莫屬了。由卡本內系列葡萄所釀造、帶有黑醋栗香氣的紅酒，最初是從法國波爾多地區開始釀造，而最頂級的卡本內會帶有雪茄菸盒的木質香氣和鉛筆芯的味道。新世界的卡本內紅酒則帶有更濃的黑醋栗香氣，但同時有一種類似香草的味道，偶爾還會有薄荷的氣味。要說哪個地方的卡本內最好，實在不容易。如果要找價格便宜的，那麼無庸置疑：一定要買新世界的卡本內。便宜的波爾多可說是非常無趣的東西。

不過說到底，卡本內蘇維濃是最值得你信賴的一種葡萄品種。無論釀造方式如何，都能維持原本的特性和風味，而且各種價位都能買得到，這在葡萄酒來說是極少見的情況。昂貴的卡本內蘇維濃應該是圓熟、濃郁的，並在風味上具有豐富的層次感；而價格較便宜的，味道則比較簡單，泥土味道更重、口感更濃郁，或者有種類似青椒的味道。

要找價格實惠的卡本內，可以試試阿根廷、智利、澳洲、南非和法國奧克區（Pays d’Oc）的紅酒。而如果你想多花點錢，則可以試試西班牙的佩內德斯（Penedès）、南非、紐西蘭和智利的酒；另外，仔細找的話，也可以在波爾多或它旁邊價格較為實在的貝傑拉克市（Bergerac）找到不錯的卡本內。價格較高的澳洲和加州卡本內，品質都非常傑出。而在西班牙斗羅河岸（Riberadel Duero）以田帕尼優及其他幾種葡萄所釀造的紅酒，也有這種黑醋栗風味，特別是國產杜麗佳（Touriga Nacional）葡萄，也為葡萄牙的紅酒增添了黑醋栗的風味。

富辛香料味、溫暖沁心的紅酒

Photo Credit: Sarah Stierch @Flickr CC BY 2.0

濃厚、暖心、充滿了華麗的黑莓與楊莓、黑胡椒與巧克力的風味，主要由希哈（Syrah）／希拉兹葡萄釀製而成。

若想要喝這種口味的酒，可以試試澳洲的希拉兹：口感通常非常濃厚、馥郁，帶有巧克力味，有時也會有比較清新的口感，帶著胡椒及黑莓果味，而有時則會帶有一抹煙燻味，或是淡淡的皮革香氣。各種價位都能買到不錯的希拉兹紅酒。在法國的隆河谷地，同一種葡萄被稱為「希哈」，當然，該品種種植在法國的時間遠遠早於澳洲。相較於澳洲強壯的希拉兹帶有濃郁的辛香料味，隆河的希哈在風格上較為酸澀，帶有煙燻及礦物的風味，但此處所產的頂級希哈會帶有華麗的黑莓果味，只要找酒標上標示有克羅茲——艾米達吉（Crozes-Hermitage）或聖喬瑟夫（St-Joseph）的酒就對了。

若是要找物美價廉的法國酒，可以試試奧克區、菲杜（Fitou）、米涅瓦（Minervois）或隆河谷地的村莊酒（Côtes du Rhône-Villages，其味道較淡者嚐起來會有種絲滑、草莓般的口感）。而葡萄牙原生種的葡萄釀製了許多價格相當實惠的紅酒，這些品種的葡萄在世界上其他地方都找不到。另外，也可以試試西班牙多羅（Toro）所產的紅酒，帶有非常重的李子及香草味，價格較高的則是蒙特桑特（Montsant）和普里奧拉（Priorat）。

加州的金芬黛和小希哈（Petite Sirah）是酒體強壯、辛香味重且濃郁的酒。阿根廷暖心的馬爾貝克，以及智利那只要一小口就能飽嚐辛香料美味、雄壯的卡門內（Carménère），都是價格很實惠的酒。你也可以考慮南非那帶有煙燻味的皮諾塔吉（Pinotage）。

令人生津、帶有藥草味的紅酒

非常迷人的酒款，帶有酸酸甜甜的櫻桃與李子味，同時參雜著一抹藥草味。這類葡萄酒大部分來自於義大利，與世界上絕大多數的葡萄酒不同，擁有相當特立獨行的個性。

這絕對跟義大利人的喝酒方式有關。他們喝酒時一定會搭配食物，沒有例外。這些紅酒帶有如銼刀般的酸味，彷彿要劃開牛排或滲透進義大利麵的醬汁裡似的，絕對不適合用來當作開胃酒品飲。你會在多個葡萄品種中發現這種存在於紅酒裡，令人難以抗拒的櫻桃酸香——多切托（Dolcetto）、山吉歐維榭（Sangiovese）、巴貝拉（Barbera），還有在奇揚地地區所產的酒，以及相當稀少卻能讓人頻頻舔嘴巴的特洛迪歌、勒格瑞（Lagrein）、雷弗斯科（Refosco）。其中一些甚至會帶有可口的葡萄乾滋味。就算是口感較輕淡、單寧較低的瓦波里切拉區的紅酒，也都會帶有葡萄乾的味道。

在義大利西北部，皮埃蒙（Piedmont）的巴羅洛（Barolo）和巴巴瑞斯可（Barbaresco）產區使用內比歐露（Nebbiolo）葡萄所釀造出的紅酒，酒質堅硬且單寧含量高，帶有一種迷人的焦油混合了玫瑰的氣味。這幾年好的巴羅洛價格高得嚇人，但是一瓶好的朗給（Langhe）就能讓你以較低的價格換得相同的滋味。義大利南部的紅酒更是多到數不清，像是用尼格阿馬羅（Negroamaro）和普里蜜提弗（Primitivo）葡萄所釀製的紅酒，又更多了種圓潤、類似李子的滋味，外帶一點櫻桃的酸味。西西里島（Sicily）的紅酒，特別是黑達沃拉（Nerod’Avola），則是非常濃郁，只要一小口就能讓人滿口生香。

現在加州和澳洲也開始將山吉歐維榭、巴貝拉和內比歐露葡萄的特性發揮得越來越出色了。阿根廷的伯納達和巴西的特洛迪歌葡萄，也都有種能令人精神為之一振的酸味傾向。

帶土壤氣息、略有鹹味的紅酒

這是典型的歐洲佐餐酒，這類型的酒因為要搭配食物的關係，通常果味不會太突出，同時具有能清潔味蕾並刺激食慾的作用。

法國，尤其是波爾多，正是引領此類風格的旗手。我說的並不全是那些耀眼、昂貴的波爾多名酒（這些酒不但稀少、難以取得，而且要價更是高得越來越離譜），我說的是大部分的波爾多紅酒，在濃郁口感的背後都有這種特別的土壤氣息作為骨架。就算是聖愛美濃（St-Émilion）和玻美侯（Pomerol）一般也都會在豐富的果味中融入迷人的土壤鹹味。略遜於頂級波爾多的是上梅多克（Haut-Médoc）、梅多克（Médoc）、貝沙克——雷奧良（Pessac-Léognan）和格拉夫（Graves），這些地區的酒滋味強勁，土壤味相當出色。布爾區（Côtes de Bourg）、布萊伊（Blaye）、波爾多和優質波爾多（Bordeaux Supérieur）這些產區，也被公認為擁有土壤味並略帶鹹味的特質。這種口味的酒在法國西南部到處都找得到。

在義大利，擁有土壤氣息、略帶鹹味的酒主要是奇揚地，雖然頂級的奇揚地大多非常濃郁。一般來說，由山吉歐維榭葡萄所釀造，以及出自蒙特普查諾（Montepulciano）產區這類遍布義大利的酒，通常都擁有這類特徵，當然你在義大利各地村莊搭配著義大利麵一起喝的酒，也是一樣。至於東歐國家，克羅埃西亞和匈牙利的梅洛紅酒也擁有非常明顯的土壤味，希臘紅酒則通常有種石頭味，而位於其北方的葡萄牙和西班牙紅酒，基本上也有類似的走向，但一般來說，氣候較涼爽的地區所生產的葡萄酒比較會有這種味道。

在新世界，因為葡萄的熟度較高，所以一般來說釀製出來的酒都太過濃郁，以致於無法形成這一類的風味，但有些地方的卡本內和梅洛或許還可以算得上接近，像是加拿大、美國紐約州與華盛頓州、紐西蘭、南非，甚至中國也有。

紅酒風味統整表

Photo Credit: WINE&TASTE 品迷網提供

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書籍介紹

本文摘錄自《你所不知道的葡萄酒：全球最頂尖的葡萄酒專家教你懂得如何選酒、品酒、搭配餐酒，不只會微醺》，一中心有限公司出版

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作者：奧茲・克拉克（Oz Clarke）

譯者：張國儀

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航