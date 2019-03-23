抗癌小跪婦的18封真情至信：我永遠的家人多多，謝謝你陪我走過十幾個年頭

文：鋼鐵晴

給狗狗的一封信：謝謝一直在我身邊守謢著我

親愛的多多：

你已經到天堂當小天使4年了，你過得好嗎？我好想你……謝謝你來到我的生命中，陪我走過10多個年頭、6500多個日子。小時候，爸爸看我非常喜歡小動物，常嚷著想養隻自己的狗狗，所以當他得知朋友家的拉布拉多生了7隻小狗時，便問：「晴晴，妳要不要抱一隻回來養？」我點頭如搗蒜興奮地說：「要要要！什麼時候可以去接狗狗？」拗不過女兒要求的爸爸隔天便帶著我去挑選，就這樣，我們相遇了。

記得第一次見到你的時候，還是隻剛出生沒多久的拉不拉多寶寶。待在角落的你，是裡面最瘦、最小，活動力最差的一隻。但不知道為什麼，我就是想帶你回家。或許是想要保護小動物的心態大噴發，我相信自己一定可以把你照顧得很好。

緣分真的好奇妙，在我有能力照顧小生命的時期，你來到我們家，成為我最親密的家人，陪我分享成長的喜怒哀樂。在我們一家用愛灌溉的照顧下，你變得好大好壯，也很健康，是我們全家的開心果。你傻裡傻氣貪吃沒脾氣，常做出許多滑稽的動作無非就是想引起我們注意。看你這麼大的身形，撒起嬌來卻像隻吉娃娃，常讓我們全家哭笑不得。如今回憶起這些點點滴滴，我覺得自己真的好幸福有你陪伴。多多，我真的好想好想你喔……。

Photo Credit：捷徑文化

雖然你不會說話，但我能強烈接收到你的愛。好喜歡每天回家時，你用最快的速度跑來我面前，用全身的力量搖著尾巴，死命地把頭往我懷裡塞，想讓我知道你有多開心見到我。你陪著我一起長大，在我傷心難過的時候，你總會默默地陪在我身邊聽我說話哭泣，還會舔舔我臉上的眼淚，讓我知道我不是一個人孤單面對全世界，不論發生什麼事，你都會一直在我身邊陪著我。

就這樣我們相伴相依了十幾年，直到結婚，我也把你帶在身邊當嫁妝給嫁了。你陪著我從青春歲月到結婚生子，陪到都老了病了！以前從不知道原來狗狗也會得癌症，見你沒什麼食慾還以為只是天氣熱，想不到帶去動物醫院時，常幫你檢查的獸醫師說你得了癌症。這突如其來的噩耗，讓我忍不住在充滿各種狗狗叫聲的診所中難過地抱著你大哭。

雖然難以接受，但還是要試著治療，我不願放棄任何希望，祈求你能再活久一點，過著和出生不久的女兒一同玩耍，快樂地在家裡跑來跑去的生活。還記得你面對病魔摧殘的時候，即使開了那麼多刀，打那麼多針，每天吃那麼多藥，傷口都見骨了，也沒聽你叫過一聲。多多，你真的表現得非常勇敢，完全沒讓我操心。你總是那麼地貼心，但也讓我好心疼。

就在你抗癌期間，我也得了腦瘤。內憂外患的壓力使我感到非常沮喪，從沒想過自己會得了腦瘤，更沒想過你離開我的日子那麼快就來臨。或許那時你感受到我的不安和恐懼，想快點結束自己的生命，好讓我能安心對抗病魔，專注面對腦部手術。看著你清澈明亮的眼睛望著我，好像在對我說：「如果老天爺一定要帶走我們其中一個的話，那就帶我走吧！」在得知要開腦手術的前一個禮拜，你的狀況急轉直下，本來還能走能吃，突然就倒下不起。一向貪吃的你食不下嚥，甚至大小便失禁，非常虛弱地躺在我面前。我抱著你，不捨地眼淚直落。醫師說你剩沒多少時間，已經進入可以安樂死的階段。我好難過心好痛，不想做這個決定送走你，但我必須做！因為我想好好送你最後一程，要是你在我住院期間離開，我一定會難過一輩子。

於是同意書簽了，安樂針打了，你在我面前走了。摸著你的頭，眼淚嘩啦啦地止不住，我抱著你說：「最愛的多多，謝謝你陪我走過十幾個年頭，無論風雨再大你總是陪伴我、守護我，無條件地全心全意愛著我。寶貝，沒事的，這對你來說是種解脫，你將不會再受病痛折磨。一路好走，下輩子別再當狗狗了，當個快樂的天使吧！

多多，我會想念你的溫柔、勇敢、好脾氣，你那膽小的可愛，貪吃的淘氣，都是我腦海中最幸福的記憶畫面。你是最最最最棒的好夥伴，更是我珍貴重要的家人。謝謝你帶給我這麼多美好回憶，我始終認為自己能完成腦瘤手術，成功地活著，一定是你替我擋了一大劫難，你在天上冥冥之中的保佑和守護，讓我更順利迎接所有困難和挑戰。

在抗癌成功的慶祝會上，妹妹捧著一個造型蛋糕走向我。蛋糕上是頭戴天使光環、背有小翅膀的狗狗。看到蛋糕我忍不住淚水潰堤，蛋糕師傅把你做得微妙維肖，一模一樣的神韻重現在眼前。妹妹輕拍我的背，和我說：「姐，多多走得很好，他已經是個快樂的小天使了！」在慶祝我重生的這天，身邊除了有陪伴我的家人和好友溫暖地抱著我，我相信你也一定在我身邊看著我、祝福我。

我永遠的家人多多，謝謝你，我愛你，你將永遠在我心中。

書籍介紹

《沒有晴天霹靂，哪來的鋼鐵勇氣：抗癌小跪婦的18封真情至信》，捷徑文化出版

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作者：鋼鐵晴

如果你與死亡擦肩而過（兩次），你會想對無常的生命說什麼？

35歲得了腦瘤、36歲又得了乳癌的鋼鐵晴，歷經生死關頭後所寫下的18封信，寫給家人、朋友、自己、以及未來，當然也寫給正在閱讀本書的你——

就算生病，也要當個最正的病人；就算失敗擋道，也要創造生命中的無限可能，這是一本正能量滿滿的重生記錄，原來只要活著，每個小角落都存在奇蹟。

Photo Credit：捷徑文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航