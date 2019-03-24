《網銷獲利關鍵》：讓轉化發生的兩隻推手：魚餌＆觸媒

文：張光熙

讓轉化發生的兩隻推手：魚餌＆觸媒

現在我們來討論轉化的進階技巧、知識與原則，只要你掌握這些技巧，就能幫助自己在操作網路行銷、創造金流時，更得心應手。

首先，要帶你認識的第一個名詞是「轉化率」，指一群流量來到某個地方，會發生轉化的比率有多高。假設今天我們設定的轉化目標A為訂閱電子報，有100位訪客造訪某購物網站，而這100名訪客中有15人訂閱電子報，那我們就可以認定轉化目標A的轉化率為15％；接著，我們再假設這個網站還有另一個轉化目標，我們將它稱為轉化目標B，其認定是以產生購物行為為標準，如果今天這100名訪客當中，有2人產生購買行為，我們就可以認定轉化目標B的轉化率為2％。

轉化率的觀測與分析是很重要的，它跟我們評估網站或平台息息相關，像行銷策略是否奏效，是否增加或縮編廣告預算⋯⋯等，都需要透過轉化率來綜合評量。而在觀測轉化率的過程中，我們還要特別留意一件事情，那就是不同的流量來源，我們必須分別去觀測它的轉化率。

舉例，若今天網站來了100位訪客，其中有5位訪客成為購買的顧客，而這段期間你正好有宣傳打廣告，花了一定金額的廣告費，這時候你能直接認定這5個轉化數量，全來自廣告嗎？當然不能！這5個轉化數量，只是從這100名訪客中產生，但這些流量來源可能都不同，包含了關鍵字廣告、FB廣告，還有老顧客回訪等等。

所以，如果把所有的轉化數量都列為廣告所產生的結果，可能會讓你高估廣告的效果，傻傻地持續追加廣告費。那要如何計算不同流量來源的轉化數量呢？其實有兩種方式，我個別講解如下。

第一種方式，透過不同平台的轉化計數器，只要將它設定好，就能分析出不同流量來源所產生的轉化率有多少，像GA（Google Analytics）、Google Adwords、Bing，甚至連FB廣告，都有一套自己的機制，可以分析流量來源有多少轉化數量。

另一種方式，就是把不同的流量來源，引導去不同的轉化網址，這可以應用到我們前面提到的聯盟行銷，把不同的流量來源都視為不同的夥伴，賦予它獨立的宣傳網址，並搭配Google縮址，這樣就能判斷出個別流量及轉化結果的數量，精準推算出個別流量來源的轉化率。

好，我們認識完跟轉化有關的名詞後，我想再跟你們談談如何讓轉化率上升。首先，我們要知道，轉化本身並不會自然發生，要讓轉化發生必須有兩個東西存在，這兩個東西一個叫「魚餌（誘因）」，另外一個叫「觸媒」，少了其中一個，轉化就無從發生。

我們先來解釋魚餌，魚餌是一個形容詞，並非真的要你去釣魚器材店買個真正釣魚用的魚餌，這只是為了促使目標顧客、群眾去做某個動作，而賦予他們的獎勵提案；也就是當你做了某件我希望你做的事情後，我就給你獎勵。

魚餌有多種型態，如前文提到過的，它可以是……

收費課程的教學影片，卻免費送給你。

一份電子書或針對某個主題的觀察分析報告。

一場研討會，可以是實體或線上的。

折價券（比較不推薦這個）。

加入某個社團或群組。

與某人合照或共進饗宴。

一個行銷軟體。

一對一諮詢服務。

某個被曝光的機會。

有著某個屬性、可被行銷的名單。

某場課程的心得筆記。

其他任何目標群眾渴望擁有的事物。

且一個好的魚餌最好能滿足以下幾個條件。

高價值的：魚餌必須要能塑造出一個很高的價值，值得對方採取某個行動。 低成本的：由於魚餌會大量發送，所以成本要盡可能地低，不然就送垮了。 自動化的：如果每個人跟你索取魚餌時，都需要人工交付那也太累了，所以最好做到自動化，別人在網頁填完資料後，你的魚餌便會自動寄給對方，像借力酷就能做到此事。 不違法的：你不能直接將別人的創作，做為魚餌送給別人，這樣會違反著作權法，所以你提供的魚餌要合乎法律規範。 有延續性：當你將魚餌交付出去，對方得到這份魚餌後，是否能觸發後續的事件發生？例如引導對方訂閱電子報、掃描QRcode、購買商品等等，不是給了魚餌就沒後續效益，這樣太可惜了。 打知名度：你散布出去的魚餌，可能會再被索取者散布出去，如果魚餌的內容完全沒有提及你或你負責的企業品牌，那非常可惜；所以，最好能將自己跟負責的企業品牌都在魚餌中曝光，這樣索取者把魚餌分享給朋友的時候，就等於免費幫你曝光。

但魚餌既要包裝出高價值，又要低成本，這看似有點矛盾，也相當不容易，所以筆者會建議用資訊類、虛擬的東西來處理，比較容易營造出這種感覺。舉例來說，如果你的魚餌贈品是一包面紙，請問能包裝出多高的價值？很難！因為一般人心中對一小包面紙的價值認定差不多就是10元，即便你用較好的材質或訴求什麼特殊機能，頂多也只能包裝到20元、30元就緊繃了。

且如果你跟別人說，只要留資料，就送你一包價值30元的超高級面紙，會讓人聽了覺得興奮，想填表單留下個人資料嗎？通常是不會的，但如果你說：「只要留下資料，我就送你一堂價值1000元的線上課程。」這樣是不是比較有價值感？肯定是有的！

妙就妙在到底是1000元的線上課程成本低，還是宣稱價值30元的超高級面紙低？一般來說會是線上課程比較低，因為線上課程只有錄製時會產生一次性成本，之後你只要提供一個連結或加上一個密碼就行了，幾乎沒什麼追加成本。

但如果你給的是一包面紙，那你可能需要寄送，不僅產生額外的運費，還有商品包裝、寫上姓名、地址、電話、貼上郵票……等作業成本，且就算魚餌的領取方式是對方自行領取，你也有員工待在公司的人工成本，甚至是時間成本；但線上課程就大大不同了，它完全可以透過E-mail自動化寄送，成本低得多。

好，講完魚餌後，接下來我們就要來講什麼是「觸媒」。在我的定義裡面，所謂的觸媒，就是可以促使某個轉化行為，經由接「觸」某個「媒」介，讓那個轉化行為得以發生；有點類似《哈利波特》書中，巫師把傳送法術設定在一個火盃上，只要哈利碰觸到那個火盃，就會被傳送到另一個地點，而這個火盃就是一種觸媒。

那在網路行銷的世界裡，有哪些東西能被認定為一種觸媒呢？其實還蠻多的，列舉如下……

網站連結：點了某個網址就連結至另外一個網站。

邀請連結：類似LINE群組，能產生邀請連結的功能，點了之後就自動進入某個群組裡面。

訂閱表單：填寫完，就成為某電子報的訂閱戶。

購物按鈕：點了就啟動結帳流程。

QRcode：掃描QRcode之後，自動成為某平台的粉絲或進入某群組，當然，也可以引導至付款頁面。

按讚：當你在FB某粉絲頁按讚，你就成為他們的粉絲。

分享：當你按了分享按鈕，把這個訊息擴散到你的朋友圈。

有了包裝好的魚餌與精心設計的觸媒，再加上持續的流量灌溉，轉化就會源源不絕的發生囉。

書籍介紹

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作者：張光熙

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航