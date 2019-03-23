《和日本文豪一起逛大阪》：以前大阪商業活絡，學問卻相當無趣

文：內藤湖南

關於大阪町人的學問，我的朋友幸田成友等人，曾經進行十分詳細的調查，也記載於大阪市史之中，在這裡，我想要說的是大阪町人與學問的關係，只不過是申述我個人的考察。關於以下的內容，我曾在懷德堂談過山片蟠桃， 下次則會聊聊富永仲基，土屋元作也曾經詳細探討過橋本宗吉，這些人全都是大阪的町人學者，在這裡，我要陳述的是一般、通俗的看法。

相信不用我多說，大家都知道，近代的大阪首度發展成大都會，始於豐太閤，豐臣氏不久就過世了，後來的大阪在德川幕府時代發達。德川時代的大阪， 雖然是重要的地點，卻不是幕府的首都，只是以經濟都市、商業都市之姿，被人們視為重要的城市，然而，這座商業城市，卻對當時的文化有許多貢獻。

元和元年，豐臣氏逝世後，儘管大阪確實有些學問，卻不是德川時代從商業出發的學問，而是基於豐臣以武家創建大都會後衍生的學問。如今，不管是學界還是社會大眾，都沒注意到這段時期，值得注意的是，漢學來自這個時期的大阪。這時有如竹散人，此人繼承了足利時代的正統宋學。在他的薩摩國，有一個有名的僧侶文之，他是為《四書》加上訓點的始祖，據傳就連那位藤原惺窩都盜用了文之的作品，如竹繼承了文之的學問。這位如竹生於大隅的屋久島，曾出版文之訓點的《四書》一事，亦為有名的事跡。

明治、大正時代，西村天囚正好於大阪復興漢學，他也生於種子島，隔壁島出了如竹，雖然如竹未在大阪復興漢學，對大阪的學問也有重大的貢獻，只能說是十分不可思議的緣分。不久，如竹離開大阪，天囚卻在大阪待了三十年，直到最近才離開大阪，難道是因為西村的學問不適合大阪嗎？與其自己找原因，我想詢問大阪的各位，會得到更適切的答案。

根據幸田的大阪市史，大阪早期的漢學家，大多都是兼職的醫生。如古林見宜、北島壽安也兼營醫生，這個情況不只發生在大阪，當時一般的漢學者要討生活，通常都靠行醫，等到有能力衣食無虞地研究學問時，這才改成兼差，直到伊藤仁齋之時，甚至還探討兼差的是非，於是，我們得知大部分的漢學者都兼差行醫。前面提到的學者，都不是在這個商業城市大阪土生土長，栽培出來的學者，後來又有很長一段期間，都沒能持續栽培學者。

大致來說，要等到元祿之後，文化才在大阪興盛。這情況不只在大阪，江戶亦同，元祿以前，江戶也沒能孕育自己的學問，都是從京都輸入的學問。過了德川中期，江戶也出了樂曲家及戲劇演員，元祿之前，都是由京都輸入的。京都的艱澀硬學問並未輸入大阪，我想這是因為大阪當時根本沒有能讓學問輸入的環境，淨瑠璃、戲劇、樂曲等輕文化，仍然由京都輸入。總而言之，元祿之前的大阪學問，相當無趣。商業方面，則出了藏屋敷、兩替屋，商業活動非常熱絡，學問則與商業相反，幾乎不見蹤跡。

元祿之後，大阪仍未出現符合當地的硬學問。軟文化，也就是平民文學率先興起，西鶴等人即為代表。大阪身為町人之都、經濟之都，平民文學成了它的特色。西鶴的作品通常都是淫奔之作，站在當時的角度，再用今天的話來說，就是解放的文學。西鶴之前，也就是足利時代流傳下來的草紙，多半為神話之類，十分古典。中國漢朝流行「賦」，在賦之前，彙集了各人的自豪之物，以有趣的字句撰寫，足利時代的御伽草紙多半與賦差不多。他的《淨瑠璃十二段草紙》都是古典作品，一直持續到德川時代。即使後來應用到人偶劇及古淨瑠璃上，仍然採用這種格式。

就這點來說，西鶴的作品不受傳統格式的限制，勾起當時人們的興趣，即使缺乏古典的智識，仍然可以理解。用現在的觀點來說，西鶴的作品不是很容易理解，但是他巧妙地融入當時的俗語、諺語、比喻及其他用語，在當時可謂是從傳統的限制之中解放。因此，後來才能發展出義太夫節的近松淨瑠璃。近松門左衛門同時具備古典及解放的兩種文學，即可窺知那個時代及文學的傾向。享保之前，近松的淨瑠璃走的是古典路線，稱為時代物，也有中國的人物，如他的《國姓爺合戰》，這場戲前後上演約三年的時間，依然十分流行，《國姓爺後日合戰》推出時，已經不如之前的熱烈，於是，近松心念一轉，寫起世話物。他之前也持續寫過少量的世話物，享保初年之後，才轉為以世話物為主。如此這般，從此人一生之中的作品傾向（由古典到解放），即可看出大阪文學的變化。以上是軟文學的部分。

硬學問方面，國學部分必須先舉出契沖阿闍梨。契沖之前則有下河邊長流。他以古典為目的，卻用了解放的研究方法。大致來說，這時的國學，尤其是歌學，沿續足利時代，未經家元許可，什麼也不能做，要是採用與家元不同的做法，則會立刻被逐出門派，學問的研究，受到許多的限制。用今天的觀點看來，這是智識階級的自衛方針，為了擁護自己的學問，不容輕易解放。不管是德川時代，還是今日，人們仍然尊崇這種受到限制的學問研究方式，絲毫沒有解放的想法。

在此之前，江戶有梨本茂睡，偏向解放的歌學，對抗二條冷泉家，但在日本國學史的地位上，終究不及契沖阿闍梨。二條冷泉家認為教授《古今集》是自己的專利，對此事感到十分不愉快，不過下河邊長流及契沖則解釋該流派較不執著的《萬葉集》，正好利用這條捷徑，從事解放的歌學，在二條冷泉家之外，建立自己的主張。這是研究方法的來歷，其他還有已逝的先達，法學博士兼文學博士的有賀長雄，他的祖先有賀長伯一家， 也從事歌學的研究。他讓大阪的庶民也開始創作達官貴人的和歌，後來，庶民也開始研究屬於達官貴人的國學，除了和歌之外，就連庶民都從事屬於達官貴人的蹴鞠。

雖然這不是研究方法的解放，而是讓庶民從事達官貴人的娛樂， 畢竟他把貴族的學問解放到民間，促成大阪的文化發達，這是不可遺漏的事實。這件事大約發生在元祿時代，就日本全國來說，這件事對於學問的進步，並未造成重大的影響，對大阪來說，卻是不可遺忘之事。

漢學則稍晚一步，始於享保年間，自從懷德堂始祖三宅石庵在大阪講學， 過去並不是沒有學者講學，不過這才是真正基於町人的要求，興起的漢學發源。人們稱石庵的學問為鵺學問，既不是朱子派，也不是王陽明派，融合了朱子及王陽明的學說，由於町人的要求並不是朱子，也不是王陽明，只要修養德行即可，因此石庵的學問大受歡迎。與他一同開設懷德堂的五同志，皆為大阪的町人，既然這些町人的要求是修養德行，主要研究經學，對詩、文方面並無要求。當時的漢學，大致是這樣的程度。

道明寺屋吉左衛門（富永芳春）訂定懷德堂的規約，根據他的規約，若父親為學堂校長，原則上其子絕對不可擔任校長，若父親將校長之座讓予他人，爾後其子學業表現良好，即可將已讓予他人的校長之位，傳給其子，總之，排斥血統的繼承，和現在禁止留任及連任的選舉制度相比，相映成趣。後來，懷德堂的這條規定愈來愈寬鬆，兒子可以繼承父親的事業，然而，在甫創立的五同志時代，這是絕對不容發生的情況。如此這般，懷德堂的組織避免了門閥士族的發展，相當接近平民，也是解放的組織， 自此之後，漢學真正在大阪奠定根基。

道明寺屋吉左衛門經常使用假名，除了漢學之外，對書法似乎也略有研究，對於打造大阪學問的基礎一事，貢獻了不少心力。吉左衛門之子——富永仲基的學問，風格也十分開放。前面也提到， 三宅石庵的學問並不是朱子，也不是王陽明，對於町人來說，是方便好用的學問，不過，町人學問真正採用批評的角度來思考漢學，則是由仲基打下的基礎。

仲基對於佛教也留下不少造詣深厚的著作。仲基先在著作《說蔽》中，批評儒教，又作《出定後語》批判佛教，為撰寫《說蔽》，遭到其師三宅石庵逐出師門。此外，仲基又在著作《翁之文》中，發表他對於國學的意見，不幸的是，《翁之文》及《說蔽》皆已失傳，如今不得而見。《翁之文》大概還能循線索搜尋到部分內容。若此三本著作能齊聚一堂，也許能為仲基舉辦一場祭典。

總之，仲基身為町人，卻通曉儒、佛、國學，不得不令人敬佩萬分。在《出定後語》中，他評論學問應與國家對應，天竺為幻，中國為文，實為真知灼見， 《翁之文》大概也有他對國學的卓見吧。然而，富永一家不只出了仲基，其弟蘭皐去了池田一個叫荒木的人家當養子，當時荻生狙徠的門生田中省吾隱居於池田，蘭皐似乎受到他的教誨。如此這般，富永一家的父子三人皆為學者。相傳《出定後語》是仲基待在黃檗山協助校對藏經之際，閱讀藏經後撰寫的作品，從古至今，閱讀過全部藏經的僧侶絕非少數，然而，卻沒有其他人擁有仲基的真知灼見，說是因為他將藏經全數讀畢，才能寫下《出定後語》這般偉大的著作，是僧侶們基於偏見，不足採信的狂言妄語。

大致上，印度佛典的字裡行間，並沒有時間及空間的觀念，仲基在《出定後語》中，配合歷史加以解讀，只能說是令人敬佩，我們甚至能說仲基是研究佛教發展歷史的學者。僧侶們認為仲基曲解了佛教，仲基的佛學並非如此，他研究的是佛教發展的歷程， 只要讀過他的著作便一目了然。雖然仲基研究佛學，他的研究卻是從漢學著手， 並未考慮他的學問對大阪的町人是否有利，完全是超越時代與歷史的觀點。因為出了這些學者，大阪的學問終於轉移到平民手裡，這是出於偶然的解放結果， 應該沒有其他深刻的原因。

除此之外，佛學者還有難波的鐵眼和尚，有名的《黃檗藏經》全是出於鐵眼一人之手，當然也有部分大阪町人的援助，才能完成這本著作。在中國，北宋的太祖、太宗時完成的藏經皆為官版，已有部分逸失，如今無法窺其全貌。前幾年，好不容易在南禪寺尋獲一冊，幾乎無緣得見。後來，蘇東坡之時，也就是神宗之後，也有在民間喜捨之下出版的藏經，其一為浙版，另一為福州版， 分別由東禪院版及開元寺版繼承。日本到了這麼晚才出版藏經，鎌倉時代的元寇來襲時，原本打算出版藏經，卻未能完成，後來，歷經南北朝時代，才出版五部《大乘經》。然而，這也是由於武家的後援才能付梓，此外，天海僧正也曾出版藏經，這也是在德川幕府的資助下完成的，在中國，民間已經於北宋末期自行出版藏經；在日本，鐵眼的《黃檗藏經》才是首度由民間發行的出版品。

同時，鐵眼的《黃檗藏經》是正方形的線裝書，形式與明朝萬曆年間出版的藏經相同，過去都是折頁本藏經，寺院在保存時並無不便，新版本之所以能廣為流傳，肇因於折頁本佔空間、閱讀不便，將它裝訂為線裝書之後，對於藏經的流傳，應該有不錯的效果。黃檗的鐵眼版並非鐵眼在世時完成的，不過卻是由鐵眼完成這個計畫。如此這般，由於大阪町人的援助，再加大阪僧人鐵眼完成的藏經，就連富永仲基等人，都能輕易翻閱藏經。

鐵眼逝世於元祿以前，其後進行佛學新研究的人是葛城的慈雲尊者（之前住在中河內的高井田）。此人是真言律宗的僧侶，卻不受到任何宗旨的束縛，提出幾乎統一各宗的嶄新見解，還有整合梵文研究的功績，對於日本的佛教新研究，乃是重大關鍵，此人活躍於寬政時代。

如此這般，在享保年間，大阪的學問成了平民的、民眾的學問。在這段期間，無論是京都還是江戶，都能發揮難能可貴的學問特色，即使大阪身為一個經濟都市，也是一個比江戶、京都還優秀的時代，因此才能發展別處看不到的平民化特色。

儘管後來無法如願發展，在此地發祥的國學移往他處，諸如淨瑠璃的通俗文學，其價值也逐漸下滑，人偶戲也只有人偶發達，淨瑠璃的詞句粗俗、拙劣； 漢學方面，懷德堂長期以來的學問系統走上門閥化，懷德堂本身也衍生出各種門閥派系。此時正好是狙徠學興盛的時期，懷德堂必須固守朱子學，然而， 懷德堂少了創設初期的氣慨，有別於過去，修習漢學無法再侷限於修養德行， 也開始教導詩文了。中井竹山雖為絕世少見的偉人，思及他當時利用幕府的背景，可以說懷德堂想成為政府許可的官學，意欲爭取教學機構的頭銜。於是町人逐漸集結為門閥，結果失去當初的氣慨。

後來又出了山片蟠桃、鴻池的伊助（又名草間直方），蘭學則有知名的橋本宗吉等町人學者。蟠桃音同番頭，伊助也不是大阪町人的檀那眾，而是番頭，從童工做起的學者。

當時的檀那眾已經形成門閥，他們恐怕連做生意的本事都沒有，也不精進學問，凡事都交給下人去做，因此，文化的中心也集中在下人身上，經濟大權也移到童工及番頭手上，學問也以下人的學問告終。這是享保之後特別顯著的大阪學問系統。

自從町人形成門閥之後，興起的檀那眾學問代表人物是木村蒹葭堂。蒹葭堂是酒店的老闆，不過此人的學問與買賣毫無瓜葛，亦不是為了修養道德，全是出於興趣，蒐藏各種文物，結果歸納成一門學問。大阪也出了各種學問，出了各種學者，大部分都是依循上面的方式來的，雖然本文標題為〈大阪町人與學問〉，也能窺見部分的大阪文化史。

明治以後，出現完全不同的變化，德川時代以大名（編註：日本古代封建領主的稱謂）為對象進行的各種買賣，如今全都滅亡了，大阪邁入新的時代， 從時代的觀點看來，現在的大阪相當於桃山時代至寬文、延寶時期的大阪，從時代的文化方面來說，現在是大阪的黑暗時期。檀那眾，也就是如今的資本家，出不了什麼學識淵博的人，同時，下人也出不了什麼大學者。倘若硬要舉出明治時代的大阪學問代表，應該是大阪醫科大學吧，德川時代初期，大阪的學問由醫生兼營，若說大阪醫科大學是當前大阪的學問中心，正好與當時相仿，這也是個有趣的對照。

說起德川時代的大阪檀那眾典型，我想應該是已逝的平瀨龜之輔，據聞， 無論問平瀨什麼，他都不曾回答：「不知道。」若是問起他的生意，他則一無所知，雖然平瀨家的生意表現平平，聽說當時靠著與生意完全無關，只是出於娛樂藏的古董，打平生意上的損失。我有幸認識這位德川末期町人門閥家的代表人物——平瀨氏，今後，在明治、大正之後，我今生是否有緣在全新的大阪， 見到有學問的町人典型現身呢？ 我萬分期待，希望能儘早相見。

大正十年某月，於大阪的演講。

書籍介紹

本文摘錄自《和日本文豪一起逛大阪：浪花之城、天下廚房、日本金庫，也是不羈的情欲之都……》，四塊玉文創出版

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作者：織田作之助、古川綠波、武田麟太郎、長岡半太郎、内藤湖南、吉行榮助、芥川龍之介

譯者：侯詠馨

大阪，繁盛浪花之城，

一種不同於江戶、京都的市井氣息。

你心中有既定的大阪風格嗎？既是水之都、美食之都、金融之都、享樂之都，也是情欲之都、平民之都。就像旋轉手中的萬花筒，繁華浪花之城的矛盾與多變，永遠讓人目不暇給！

物理學者、大阪帝國大學首任校長長岡半太郎有這麼一說：「說起大阪的觀光，就會想到心齋橋筋、堺筋、道頓堀、千日前、各種百貨公司與戲院，然而，如果忽略城市的大動脈——為數眾多的運河，則看不見都市的真髓。」 而知名喜劇演員兼飲食散文作家古川綠波，倒是對大阪料理人以美食之都的高傲姿態謝絶食客的派頭有些微詞：「商品賣光這件事，絕對沒什麼好得意的。即使想要炫耀一番，對於專程上門來吃的客人，也應該表示『感謝』、『抱歉』的心意。」

大阪，集絢爛與糜爛、高雅與庸俗、靈巧與狡猾於一身，本書由七位文豪接力講述關於大阪的風情與市井生活：以大阪為舞台，上演獨有的平民悲喜劇，有人看見高調誇張、有人覺得人情味滿滿……在為數不多的各家傑作之中，企圖拼湊出大阪這個總是不會讓人失望、活力十足的城市一隅。

Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航