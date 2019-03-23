《要塞英雄》比塞爾蒂克還難搞定：當電玩遊戲成為NBA教練的最大敵人

文：西門思

2017–18球季的紐約尼克隊只能用乏善可陳來形容，他們的勝率只有兩成左右，快要創下隊史最糟糕的紀錄，在主場麥迪遜廣場花園一度吞下18連敗，去年12月接受訪問時，總教練David Fizdale知道他最大的敵人是誰。

「《要塞英雄》（Fortnite）現在是我的對手。《要塞英雄》比波士頓塞爾蒂克還難搞定。《要塞英雄》根本無法被打倒。」Fizdale說。

《要塞英雄》不是任何一支NBA球隊或球星，這是一款2017年推出的線上遊戲的名字，截至2018年11月為止，全球已經有超過兩億的註冊玩家，這款遊戲吸引了許多人通宵對戰，而許多尼克隊球員也深陷其中。

Mario Hezonja說他在晚上和克羅埃西亞的家人、西班牙的朋友視訊時，會一邊打《要塞英雄》，菜鳥Mitchell Robinson則是在練球完午覺後會打一場，用來幫助入睡，Kevin Knox也是在練球後來一場，去年選秀會他在第一輪第九順位被尼克隊選中後，打開他的西裝內裡，上頭還繡著「Fortnite」字樣（電玩廠商說他們和Knox並沒有合約關係）。

「《要塞英雄》也許是現在最火紅的遊戲，每個人都喜歡玩。這就是為什麼我有點上癮的原因。」Knox說。

但是他們不是唯一沉迷於《要塞英雄》的NBA球員，鳳凰城太陽隊的選秀狀元Deandre Ayton說自己在選秀前靠這款遊戲紓解緊張情緒，明尼蘇達灰狼隊的Karl-Anthony Towns和Andrew Wiggins打電動直到天明，奧克拉荷馬市雷霆隊Paul George和Steven Adams在網路上和陌生人一起對抗，奧蘭多魔術隊的Terrence Ross在電玩世界裡展現領袖風範，也是他排遣因傷缺陣時的最好伙伴。

在所有球員當中，洛杉磯湖人隊的Josh Hart或許是最頂尖的《要塞英雄》玩家之一，至少他應該是最投入的，他訂製了一雙以《要塞英雄》為主題的球鞋，還有專屬的手提包，裝著電玩主機和19吋電視，讓他可以隨時隨地開打。

Hart常會下定決心只要打贏就去睡覺，但最後往往戴著耳機不知不覺地入睡，有時候他會忘記時間，有一次甚至打到凌晨四點。當他遇到過去在克利夫蘭騎士隊的老隊友Larry Nance Jr.時，最好聯繫感情的方法就是拿起搖桿，打一場《要塞英雄》，他們一起打了12小時。

Josh Hart｜Photo Credit: Reuters/達志影像

只有一件事可以阻止Hart，就是他的傷勢，去年二月時他的左手掌骨折，讓他缺陣了近一個月，而石膏和夾板讓他無法順利操縱搖桿，所以只能暫時放下電玩。

Josh Hart或許是電玩狂熱，但在這世界上，還有更多人為電玩瘋狂，所以世界衛生組織（World Health Organization）在去年將「電玩成癮症」（gaming disorder）列入《國際疾病與相關健康問題統計分類》，成為一種異常的成癮行為。

根據世界衛生組織，全球的玩家中約有2％到3％有電玩成癮症，症狀包括無法控制自我地打電玩，將電玩置於其他生活興趣之前，而且即便有負面後果，仍然無法放下電玩，甚至增加打電玩的時間，這些患者如果被迫放下電玩，可能會出現包括與人言語衝突或自殘等戒斷症狀，長期打電玩也可能會對身體造成不當影響。

而對NBA球員來說，最明顯的影響就是睡眠，NBA球員已經因為賽程安排，常常需要在各地奔波，受到行程和時差的影響，缺乏固定的睡眠時間，手機或電視螢幕的藍光會抑制褪黑激素釋放，讓身體更不容易想睡覺，讓球員的睡眠品質下降，進而對身體造成傷害。

這也是Fizdale總教練擔心的事，他說：「你不知道他們在家做什麼，但是我想這一代的球員，他們就是網路世代。不管是深夜和別人聊天、讀點東西、看什麼東西、打電動直到天明，他們的眼睛都要整晚接觸很多藍光，我的確很擔心他們得到多少休息，那會對他們的反應時間和情緒造成什麼影響。」

菜鳥Robinson過去就是通宵打電動的一員，但現在他已經懂得自制，並且發現自己的精神變好了。

不過從另一個角度來說，當球員沉迷於電玩時，至少教練可以不用擔心他們跑出去狂歡造成難以收拾的後果，儘管這未必和《要塞英雄》直接相關。總教練Fizdale說，「我覺得從這點來說，這絕對是個不一樣的世代。當你到客場出賽時，你不會擔心這世代的球員會跑出去開派對。至少我的球員不會。這和以前截然不同。」

無論如何，對於44歲、從來沒有打過《要塞英雄》的David Fizdale總教練來說，要帶領這支平均年齡只有23.4歲、在聯盟中排名第一年輕的小伙子球隊，或許最好的溝通方式就是拿起搖桿。

「我得要打打看。也許這樣才能夠和他們有連結，只是為了如此。我會叫Mitchell教我，他可以對我大吼大叫。那會是他可以大吼大叫的時刻，他可以當我的教練。」Fizdale這麼說。

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