《巷說異聞錄》：被奸商騙錢又遇上女鬼，我真是世上最悲慘的人

文：檀信介

土地廟

一進廟門，顏十四撲通一聲跪在地上喊：「道長救我。」

老道看他倉皇的樣子，微微一笑問道：「施主，是不是鬼？」顏十四連連點頭：「是鬼，是鬼。」老道接著問：「有沒有影子？」顏十四連連搖頭：「沒有，沒有。」老道看他一時點頭一時搖頭可笑得很，就又問他：「我說的對不對？」顏十四又連連點頭：「對，對。」

顏十四接著又是一陣磕頭，「道長，這家裡的鬼要怎麼破解？求道長解救！」老道含笑扶他起來，卻不言語。

顏十四再三磕頭求了，又從懷裡掏出一些散碎銀子來給老道說：「一點兒香火，不成敬意。小的身上帶的不多，待那鬼破解了，小的另有一份大大的孝心。」

老道看他誠懇，於是問他：「你在哪裡遇見的她？」顏十四如實答道：「小的出門販貨時路過一片山地，夜裡彷彿遇了山賊，於是縱馬拚命往前跑，第二天一早在車上發現了她。說是廬州人，跟著家人去四川，一家人都被山賊殺了，為了躲避山賊上了我的車。」

老道單刀直入地問：「你與她做了夫妻之事沒有啊？」顏十四不好意思地低頭含糊道：「做了。」老道沉吟道：「這鬼應是生前被行路的客商拋棄在山裡的妻妾化成的冤魂，假託人形，專找你們這些過路的客商復仇，日日交合，她吸了你的陽氣還了陽，你被吸乾了元陽，往生都無處去，是要替她做孤魂野鬼的！」

顏十四聽老道說完，想起自己這幾天日日和她交合，已嚇得失魂落魄。

老道看他嚇傻了，給他寬心道：「這鬼雖然厲害，但也沒什麼大神通，想要破解卻也不難。」顏十四聽說有得破解，又回過神來說：「求道長點化。」老道言道：「這種鬼只是吸人元陽，並沒有什麼殺人的神通。要驅破它說來也簡單，把她領到人多處，待她不意之時，用口唾她，她便會變作羊。」顏十四忙接著問：「變羊？變羊後呢？還會變回來嗎？」老道說：「一天之後才能變回來。」

顏十四一聽急了：「那她不還要回來找我？道長你這法子……」老道說：「要想讓她不變回來，就用帶煞氣的東西斬了它。」顏十四忙問：「什麼東西帶煞氣？」老道想了一會兒說：「屠夫的放血尖刀、劊子手的砍頭刀、獵戶的夾子，總之就是常屠殺生靈的東西。」

顏十四說：「這個好辦，我岳父就是宰豬的屠夫，放血的尖刀能從他那裡借到。」老道接著說：「把這羊抱至無人處，用這煞物弄死它，之後用火燒化成灰。千萬不能讓人吃了那羊肉，否則吃了的人也會變羊。切記切記。」

顏十四得了破解方法，千恩萬謝地叩頭謝過了老道。

收貨

垂頭喪氣地走在空無一人的小路上，顏十四覺得自己是世上最悲慘的人。

原本就債臺高築的他又被那汴梁商人騙去了最後的本錢，千里迢迢弄了一大堆賣不掉的麻布，以為撿了個如花似玉的美妾，誰知竟然是個害人的女鬼。

女鬼、麻布、欠債這些糟心的事都壓在他心裡，是越想越煩越煩越想，「女鬼、麻布，麻布、女鬼」，突然他心生妙計，大聲地笑了起來，身邊的路人看他又哭又笑，以為他瘋了，都紛紛走開了。

他也不管路人，逕直到米市去找霍三一，霍三一一見他，趕忙把他拉到後巷裡問：「你怎麼還不走？」顏十三說：「師弟，我有事求你。」霍三一回道：「你欠了近百兩的債，現在利滾利越滾越多，我哪裡幫得了你？我家裡金山銀山也填不了你的無底洞啊。況且我上有老……」顏十四趕忙攔住他：「行了，行了，別聒噪了，不是要你借錢，讓你幫我辦點貨。」霍三一好奇起來：「你辦什麼貨？」顏十四道：「這貨好辦，現在鄉下人手裡壓的都是。想是給錢就賣的。」霍三一更好奇了：「什麼貨？」

顏十四一本正經地說：「麻布！」

霍三一不可思議地望著顏十四說：「師兄，你裝瘋賣傻是躲不過債主的。」顏十四道：「哪個瘋了？你只管讓那些麻布賣不出去的鄉下人把麻布都給我運到我家裡去。五十文一匹，十天後結帳。」

把霍三一託付好了，顏十四直奔客棧去找三個車夫。三個車夫以為他來送傭金，滿臉堆笑地叫東家，顏十四坐定了問他們：「你們想要錢？」三個車夫等了幾天早有些不耐煩了，被他這麼一問便惱了起來：「不想要錢誰跟你到這裡來？」

顏十四道：「錢我一定給，等十天以後，我給你們三倍的錢，但你們要去幫我做件事。」三個馬夫一聽有三倍的報酬忙問：「辦什麼事？殺人放火的我們可不幹。」

顏十四道：「也不用你們殺人，也不用你們放火，動動嘴皮子就好。你們三個晚上分開吃飯，食肆裡逢人就說，棉是黃泉花，穿棉布要變畜生，你們從松江來，松江現在滿街都是人變的畜生。」

馬夫聽他說完，以為他瘋了，「東家，你是不是要裝瘋賴我們的傭金？」顏十四駁他說：「你才瘋了，我要是想賴帳，早就一走了之了，哪裡會來客棧裡找你們？」

馬夫一想覺得有理，便不再質疑他，顏十四最後交代：「你們就記住我的話，四處去學，十天之後一定給你們三倍的傭金。」

交代完了三個馬夫，顏十四便快馬加鞭地趕到他岳父家。他一進門，他那妻子就開始嚎啕大哭，還沒等他那屠戶岳父動手打他，他「撲通」一聲就跪倒在地上小雞啄米似的一陣磕頭請罪：「岳父饒命，夫人饒命，我知錯了，我這就回家把那狐狸精趕回廬州去。」

看他認錯得誠懇，還答應把小妾趕走，他老婆也哭得不那麼厲害了，他岳父本來是想打他的，也沒動手，只罵了幾句。看氣氛緩和了不少，顏十四又堆著笑臉地對他岳父說：「兒婿自知有罪，現在去肉鋪幹些活，給岳父賠罪。」又對他老婆說，「夫人息怒，等我回家把狐狸精趕走了，再來接您。」

他老婆嘴上不饒說：「不回、不回。」顏十四告辭出門時又拉拉他的手，「早點來接我，我帶排骨回去，給你煲你最愛喝的排骨湯。」顏十四連聲答應，抱著兒子就走了。

出了屠戶家的門，顏十四直奔肉鋪，肉鋪的夥計看他來了，都來給他請安：「許久不見，姑老爺好。」顏十四一一點頭問候了，對他們說：「你們各自幹活，把帳本拿來，我來對看。」說罷進了肉鋪，坐在一旁看帳本。夥計們有的忙著賣肉，閒的逗顏十四的兒子玩兒，過了一會兒也就沒人注意一旁的顏十四。

顏十四四下看夥計們不注意，提起衣裳下襬躡手躡腳去拿了一把放血的小尖刀放在懷裡。又坐回帳本跟前，叫記帳的夥計來問了些有的沒的、亂七八糟的雜事，還問：「城外大營的蒙古人是跟咱們家買肉嗎？」夥計說是，他又問：「他們一般都是幾時來啊？」夥計想了一下說：「辰時兩三刻吧。」顏十四又問了些別的，最後誇那夥計「是個機靈停當的人，以後定要提攜你的」，夥計連連點頭稱謝，心裡卻想：「誰要你這欠了巨債的破落戶提攜。」

顏十四從夥計那兒要了些下酒的筋頭巴腦（註1）、肝脾包起來，又賒了好幾斤豬肉包了一大包，這才離開了肉鋪。離開肉鋪，他到糖酒店用懷裡最後一點兒碎銀子買了一小罈酒、一小包芝麻糖，把糖遞給他兒子說：「拿著糖外公家去，跟表弟他們一起吃吧。」打發走兒子，顏十四抱著酒拎著豬肉，踉踉蹌蹌地回了家。到了家，他下廚溜（註2）了豬肝、抄了護心（註3）、煎了腦花，最後把豬脾埋在爐灰裡炙，就著這幾樣大菜拼命喝酒，一小罈酒喝了個一乾二淨，吃飽喝足了他就趴在桌子上裝醉，任楊小姐怎麼叫他，他都裝醉不醒。楊小姐無奈，只好把他拖到床上，一夜無話。

註1：筋頭巴腦——指帶皮帶筋，難嚼難燉的肉。

註2：溜——一種烹飪方法。用旺火沸油炒過或炸好食物，加糖或醋，勾芡後速炒成熟。

註3：護心——指護心肉，就是橫膈膜。

相關書摘 ▶《巷說異聞錄》：被吃掉的孩子來討債，卻陷入「斬鬼嬰」無限輪迴

書籍介紹

本文摘錄自《巷說異聞錄：光怪陸離的民國軼事》，好讀出版

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作者：檀信介

一樁因迷信而產生的富家慘案，竟與國民政府特務扯上關係？

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Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航