《巷說異聞錄》：被吃掉的孩子來討債，卻陷入「斬鬼嬰」無限輪迴

文：檀信介

過繼

原來在北鄉河南的時候，兒子兒媳生養過一個孩子。不過孩子不到周歲，河南就遭了災。包袱裡的口糧在逃荒路上很快就吃得一乾二淨，一家人陷入了絕境中。口糧沒有了吃糠皮兒，糠也沒有了吃樹皮，樹皮都沒得吃了，逃荒的人群中開始流行起吃人肉了。

開始還是偷偷地偷割人肉，躲起來吃，到了後來，往往人將將倒地還沒死透，四周的難民就已經一擁而上，把他宰割分食了。到最後，就連人肉都被有刀槍的強人壟斷，混在逃荒隊伍裡的強人把人根據男女老幼、新死久亡明碼標價。養氏一家拖老攜幼，自己不被人殺害賣肉便是萬幸了，根本分不到吃。死人肉成了壟斷品，繈褓裡的孩子也成了扒手們下手的對象，人群裡經常能聽到有孩子被偷的母親嚎啕大哭的聲音。

一家人走到半路上，眼見都要被餓死了，養家媳婦原本飽滿的一對奶子，乾癟得像洩了氣的尿泡似的耷拉下來，再擠不出一滴奶水。孩子眼看橫豎也保不住了，養侉子便生了不要孩子的心。可自己的親生骨肉又下不去殺手，最後含著淚和同行的另一戶人家換了孩子，易子而食。含著淚吃完這一頓，一家三口又撐了兩天，才渡過了淮河，逃出生天。

這人倫慘劇，婆婆還沒說完，小媳婦早已哭得泣不成聲。道長聽完原委，嘆氣道：「你們俎食活人，罪孽極大。但是畢竟是生存所迫，罪無可逭卻情有可原，以後要多做善事，消解罪業。」

婆媳二人連忙點頭稱是，又追問：「那孩子為何又留不下來？」

道長答道：「你那頭一胎孩子被人殺食，冤魂不散化成了厲鬼。接下來幾胎夭折的孩子都是那小鬼轉世，是來找你們討債的！」

婆媳二人聽完都吃了一驚，忙問道長：「老神仙可有辦法破解？」

道長沉吟了半晌，才緩緩答道：「也不是沒有辦法，只是我說出三樣你們都需照辦，不得有誤。」

婆媳倆一聽有破解的辦法，趕緊一陣小雞啄米。見二人點頭答應，道長接著說：「第一，要在城外道士崗（今蒙城路橋附近）給你們那橫死的孩子建個墳塚。第二嘛，找個與父母雙方都有血緣的孩子過繼過來。第三，再生下孩子後，要給新生兒認丁、鎖、劉三姓的乾爹乾娘。」

養家婆媳牢牢諳記，連連點頭。

交代清楚後，道長抄法器張羅起了水陸道場，破例給小媳婦打了醮，又畫了符交代她貼在床上。婆媳二人給道長供養了好幾塊功德錢，千恩萬謝，並許下新生兒滿月後再給廟裡供養香紙蠟燭、香油獻牲。

婆媳二人回家後按照道長吩咐，挨個照辦。先在道士崗給那頭胎孩子建了空塚；又在城裡城外四處尋覓到了丁、鎖、劉三姓的人家，天天拿著燒餅去求，好說歹說才認上了乾親。前兩樣都落定了，可唯獨找孩子這一樣最難，一直也找不到與父母二人都有血緣的孩子，要麼是養家媳婦兒的親戚跟養侉子沒血緣，要麼是養侉子家的親戚跟養家媳婦家沒血緣，掰手指算起跟兩邊都有血緣的，大抵都餓死在逃荒路上了。眼看養家媳婦肚子一天天大起來，一家人急得像熱鍋上的螞蟻一樣。

可巧，胎兒八個月的時候，這養侉子有個逃到南京的姨表弟在那邊混不下去，也搬到了合肥來。他這個表弟當初娶親，就是養奶奶給他做的媒紅，親上加親娶的是養家媳婦的堂妹，夫妻雙方分別是養家夫婦三代裡的近親。

這世上有多少新鮮事，還沒等外甥來拜姨娘，做姨娘的反倒包了七、八個燒餅去看自己的外甥。養奶奶到了她外甥家還沒寒暄幾句，就開門見山去找他要孩子。原以為要拉下老臉央求他一場，可誰知沒費什麼口舌，他外甥眼睛都沒眨一下就爽快地答應把孩子送給了養家。七個燒餅，換了不哭不鬧的半大小子，養奶奶歡天喜地地領著孩子，一路上逢人就誇：「俺們娘家人都是最善的善人，不知積下多少陰功才能生出這麼周正的孩子來！」

到此，空塚、認乾親、抱養孩子，一切準備妥當，就等著孩子降生了。

兩個月後，孩子出生，是個足斤足兩的大胖小子。一家人精心呵護，生怕重蹈覆轍，養侉子的媳婦就把孩子放在自己床上，半步都不讓別人抱走。

眼見都要定下滿月酒了，養侉子的媳婦晚上睡覺時一個轉身，壓到了孩子身上。第二天早起發現時，孩子早已沒了血色，孩子他媽哭死過去也不濟事。

明明全部按照老道的吩咐辦好了，可這一胎的孩子還是沒養過滿月，養侉子的娘惱羞成怒，趕走了抱來的孩子，日日跑到鬧事的十字街上，拿起銅勺鐵腕敲敲打打地罵街，口不擇言地罵那老道長是那騙人錢財的神棍，罵清剎廟是那窩娼聚賭的所在，一口字正腔圓的北方話合轍押韻、敲打帶唱地罵了一套又一套，好不熱鬧。

城中的老少婦孺都圍在四周看，就連日本憲兵都停腳不去巡邏，來看她猴戲似的罵街，邊看邊對身邊漢奸說：「她的，中國大鼓書（註），好！」從口袋裡摸出一張日本軍票還要賞，倒鬧得漢奸哭笑不得，不知怎麼向太君解釋罵街與大鼓書的區別。汪偽的警察局看這鬧市圍觀聚集的人太多，怕出點什麼事激起民變，就用警棍把她打跑了。

斬鬼

需知，民國初年電燈不普及，油燈又捨不得總點，黑燈瞎火裡老百姓沒什麼消遣的，做愛大約是打發漫漫長夜的唯一選擇。加之那時候沒有什麼避孕措施，夫妻若恩愛，女人大約年年都會懷上一胎。過了一年多，養侉子的媳婦又懷上了孩子，養侉子的媽聽旁人講，從湖北那邊來了個扶鸞請神的「神仙」，神通廣大。養侉子的媽連忙又帶上媳婦去找那湖北「神仙」。

那「神仙」原是個過陰請妖的神棍，每到一地，變幾通戲法，扶鸞下聖扮作呂祖麻姑，先將鄉民糊弄住，再套問出本地靈怪事宜，誰家宅子鬧了鬼，誰家孩子丟了魂。情報收集完成，往往來問事的人未張嘴他便能說出你所問的事，裝成一副未卜先知的樣子。養家婆媳二人未到，養奶奶罵街時，傳遍全城的那點破事，前前後後他都知道得明明白白。

養家婆媳進門後，只聽她二人報了家門說姓養，湖北神漢就一揮拂塵，讓她們噤聲，把眼半睜半閉若有所思，唬得她婆媳兩個一愣一愣的。那「神仙」只見小媳婦生得五官俊俏，頗有些姿色，就生了歹心，把養奶奶支出去，曰「摸骨問脈」，口裡念念有詞，由淺入深把養家媳婦摸了個遍。養家媳婦兒懾於他的淫威，也不敢反抗，只能任他猥褻。

湖北神漢占足了便宜，摸過了癮，才把養奶奶叫進來，裝模作樣地問道：「我已從她骨相摸出來了，你家可是孩子活不過滿月啊？」婆媳二人都是一驚，自己尚未開口，「神仙」就知道了來意，急忙拜倒大呼：「神仙保佑，神仙保佑。」這神棍倒是有些左道法術的，又得知她家養活不了孩子是因為逃荒路上易子而食的緣故，設法詐了她家十足的好處，才教了那婆媳破解的方法。

「那小鬼不願超生轉世，三番五次來討債。要制服他需下狠招。」婆媳二人忙問是什麼狠招，那神棍低聲道：「再生下孩子來，一落生便攔腰用鍘刀斬成兩截，斬斷他的魂魄，屍體要先潑上黑狗血，用硬木匣子裝上，正午時埋到城隍廟院裡。若如此做，還能保你能生四個大胖小子，個個長命百歲。」婆媳二人領了破解方法，千恩萬謝還給了幾十塊供養。

註：大鼓書——一種說唱藝術。用唱腔的方式講說民間故事。

相關書摘 ▶《巷說異聞錄》：被奸商騙錢又遇上女鬼，我真是世上最悲慘的人

書籍介紹

本文摘錄自《巷說異聞錄：光怪陸離的民國軼事》，好讀出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：檀信介

一樁因迷信而產生的富家慘案，竟與國民政府特務扯上關係？

未出生便具有真龍天子之命的袁世凱因何失敗？

【奇幻又真實，是故事也是人生】

本書兼具歷史、名人、志怪、懸疑、推理等多種吸引人的閱讀元素於一身，還能了解到民國初年，民間許多不為人知的神異傳說和風俗習慣。

深受喜愛的志怪故事，引起廣大歡迎與討論，給熱愛志怪小說的讀者帶來一場文化盛宴。

腦洞大開的異聞怪談，天馬行空的奇異想像，感受與眾不同的故事閱讀體驗。

深得中國傳統志怪小說精髓，描繪一個個詭異奇幻的世界，反映人間百態。

魔幻詭譎的故事反映現實中人們對財、色、長生不老的癡求，極具諷刺意味。

Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航