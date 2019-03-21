Captain Obvious是超級英雄嗎？七個與人名相關的英文慣用語

文：Bella Chen

不知道大家有沒有這樣的經驗：看英文電影或影集的時候，會突然冒出一些人名而你不知道在指誰？其實這些可能不是指實際的人物！今天帶大家來看常見的人名慣用語，讓你以後不再霧煞煞！

even-steven（even-stevens）（adj. / adv.）

意即「互不相欠」、「均等的（地）」。even-steven為美式寫法，even-stevens為英式或澳式寫法，可當形容詞或複詞用。那為何寫steven呢？其實原因很簡單，因為和even押韻啦！even本身就是均等、相等之意，加上steven就有強調的意味。

A: You still owe me 30 bucks, right?

A: 你還欠我 30 塊對吧？

B: Yep, but I bought you dinner last night, so I think we’re even-steven now.

B: 對，可是我昨天請你吃了晚餐，這樣應該算扯平了吧！

備註：even-steven（s）裡的steven一定是小寫！

Jane Doe/John Doe/Richard Roe（n.）

指「無名氏」。Jane Doe指女生、John Doe指男生，懸疑片中也常常用其代表「無名屍」。Richard Roe指法庭上的被告，據說英國愛德華三世統治時期，法官為了方便不動產訴訟的進行，將John Doe用來代表原告，而Richard Roe代表被告，因為John和Richard在當時是普遍又好記的名字。

This man was burnt to death, so I doubt that anyone will be able to identify this John Doe.

這個男人是被燒死的，所以我懷疑是否有人可以指認這具無名屍。

Pandora’s box（n.）

潘朵拉（Pandora）是希臘神話中被創造用來魅惑他人的女人，據說宙斯給了她一個水壺（希臘原文是水壺，可是後人誤譯成box），並告誡潘朵拉不可打開水壺，可她還是按耐不住好奇心，打開水壺後，飛出來的都是不幸的事物：疾病、死亡等等，於是潘朵拉趕緊把水壺蓋上，結果只有希望被留住而已。因此Pandora’s box就成為「邪惡的來源、問題」的代稱。

Declaring war will open up Pandora’s box, causing international crisis.

宣戰會開啟潘朵拉的盒子，導致國際危機。

peeping Tom（n.）

就是「偷窺狂」！peep是偷窺的意思，那是不是叫Tom的都是偷窺狂呢？當然不是囉！據說11世紀時，戈黛娃夫人（Lady Godiva）為了讓她的丈夫減輕對人民苛刻的稅賦，而裸體騎馬上街，以示抗議。當地居民決議閉門在家，以示對夫人裸體的尊重，唯有一個叫Tom的裁縫師竟然偷窺了。不過peeping Tom的說法直到18世紀才出現，故有關Tom的部分杜撰成分居高。

A: The police officers have been patrolling around the neighborhood for days. What happened?

A: 警察已經在這附近巡邏好幾天了，發生甚麼事了啊？ B: Someone reported that there was a peeping Tom situation.

B: 某人報案說有偷窺狂事件。

補充：門上的貓眼叫peephole。

Uncle Sam（n.）

指「美國政府」。19世紀美國爆發美英戰爭時，有位叫Samuel Wilson的肉販向美軍供應牛肉，而他的暱稱叫做Uncle Sam，其縮寫剛好就指美國（US），此後Uncle Sam便作為美國政府的代稱，而Uncle Sam是美國擬人化的形象，如下面那張常見的宣傳海報。

The US military is recruiting patriotic soldiers to fight for Uncle Sam.

美軍正在招募愛國士兵，一同為美國而戰。

Captain Obvious（n.）

明顯隊長？當然不是！這個是用來形容「陳述明顯事實的人」，具諷刺、瞧不起的意味。captain是源自超級英雄漫畫慣用的角色名稱，例如美國隊長（Captain America）。通常用來挖苦人會Thanks a lot, Captain Obvious!

另外一句話也代表同樣的意思，當某人對對方說No shit, Sherlock!的時候，是諷刺對方自以為是偵探，但只不過在陳述顯而易見的事實罷了。這句話借用偵探福爾摩斯（Sherlock Holmes）的名字。

A: Hey, do you know that the moon orbits the earth?

A: 嘿，你知道月球繞著地球轉嗎？ B: Wow, I didn’t know that before! Thanks a lot, Captain Obvious!

B: 哇，我現在才知道耶！謝啦，有夠顯而易見的！（不用強行照翻 Captain Obvious）

for Pete’s sake（ph.）

口語中「拜託、你嘛幫幫忙！」的意思，有沒耐心、煩躁的語氣，與for God’s sake和for Christ’s sake同義。牛津字典上解釋Pete為God的委婉代稱，而Pete是聖彼得（St. Peter）的暱稱。總之，人們對God常常不會直呼其名，像是my God就會用my gosh代替。

A: Hey buddy! Do you wanna hang out tonight?

A: 嘿老兄！今晚要出去玩嗎？ B: Hold on a second, I have to get my paper done before tomorrow, so I can’t go out tonight.

B: 等等，我明天之前要完成論文，所以今晚不能出門。 A: Come on! You can finish it before this evening. Let’s go and paint the town red!

A: 拜託！你今天傍晚之前就可以完成了啦！走！我們去狂歡一波！ B: For Pete’s sake, if I don’t get the credits for this course, I can’t graduate!

B: 你嘛幫幫忙！要是我沒得到這堂課的學分，就不能畢業耶！

英文慣用語裡通常會使用好記又常見的名字來借指人，例如歌詞中常出現女生名Sally，其實多半是因為Sally簡單又好唸，而並非真指其人，且Sally帶點純真浪漫的感覺，適合作為女孩的代稱；有典故的名字也會變成慣用語，聖經中不乏類似的例子。

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航