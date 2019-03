Captain Obvious是超級英雄嗎？七個與人名相關的英文慣用語

文:Bella Chen

不知道大家有沒有這樣的經驗:看英文電影或影集的時候,會突然冒出一些人名而你不知道在指誰?其實這些可能不是指實際的人物!今天帶大家來看常見的人名慣用語,讓你以後不再霧煞煞!

even-steven(even-stevens)(adj. / adv.)

意即「互不相欠」、「均等的(地)」。even-steven為美式寫法,even-stevens為英式或澳式寫法,可當形容詞或複詞用。那為何寫steven呢?其實原因很簡單,因為和even押韻啦!even本身就是均等、相等之意,加上steven就有強調的意味。

A: You still owe me 30 bucks, right?

A: 你還欠我 30 塊對吧?

B: Yep, but I bought you dinner last night, so I think we’re even-steven now.

B: 對,可是我昨天請你吃了晚餐,這樣應該算扯平了吧!

備註:even-steven(s)裡的steven一定是小寫!

Jane Doe/John Doe/Richard Roe(n.)

指「無名氏」。Jane Doe指女生、John Doe指男生,懸疑片中也常常用其代表「無名屍」。Richard Roe指法庭上的被告,據說英國愛德華三世統治時期,法官為了方便不動產訴訟的進行,將John Doe用來代表原告,而Richard Roe代表被告,因為John和Richard在當時是普遍又好記的名字。

This man was burnt to death, so I doubt that anyone will be able to identify this John Doe.

這個男人是被燒死的,所以我懷疑是否有人可以指認這具無名屍。

Pandora’s box(n.)

潘朵拉(Pandora)是希臘神話中被創造用來魅惑他人的女人,據說宙斯給了她一個水壺(希臘原文是水壺,可是後人誤譯成box),並告誡潘朵拉不可打開水壺,可她還是按耐不住好奇心,打開水壺後,飛出來的都是不幸的事物:疾病、死亡等等,於是潘朵拉趕緊把水壺蓋上,結果只有希望被留住而已。因此Pandora’s box就成為「邪惡的來源、問題」的代稱。

Declaring war will open up Pandora’s box, causing international crisis.

宣戰會開啟潘朵拉的盒子,導致國際危機。

peeping Tom(n.)

就是「偷窺狂」!peep是偷窺的意思,那是不是叫Tom的都是偷窺狂呢?當然不是囉!據說11世紀時,戈黛娃夫人(Lady Godiva)為了讓她的丈夫減輕對人民苛刻的稅賦,而裸體騎馬上街,以示抗議。當地居民決議閉門在家,以示對夫人裸體的尊重,唯有一個叫Tom的裁縫師竟然偷窺了。不過peeping Tom的說法直到18世紀才出現,故有關Tom的部分杜撰成分居高。

A: The police officers have been patrolling around the neighborhood for days. What happened?

A: 警察已經在這附近巡邏好幾天了,發生甚麼事了啊? B: Someone reported that there was a peeping Tom situation.

B: 某人報案說有偷窺狂事件。

補充:門上的貓眼叫peephole。

Uncle Sam(n.)

指「美國政府」。19世紀美國爆發美英戰爭時,有位叫Samuel Wilson的肉販向美軍供應牛肉,而他的暱稱叫做Uncle Sam,其縮寫剛好就指美國(US),此後Uncle Sam便作為美國政府的代稱,而Uncle Sam是美國擬人化的形象,如下面那張常見的宣傳海報。

The US military is recruiting patriotic soldiers to fight for Uncle Sam.

美軍正在招募愛國士兵,一同為美國而戰。

Captain Obvious(n.)

明顯隊長?當然不是!這個是用來形容「陳述明顯事實的人」,具諷刺、瞧不起的意味。captain是源自超級英雄漫畫慣用的角色名稱,例如美國隊長(Captain America)。通常用來挖苦人會Thanks a lot, Captain Obvious!

另外一句話也代表同樣的意思,當某人對對方說No shit, Sherlock!的時候,是諷刺對方自以為是偵探,但只不過在陳述顯而易見的事實罷了。這句話借用偵探福爾摩斯(Sherlock Holmes)的名字。

A: Hey, do you know that the moon orbits the earth?

A: 嘿,你知道月球繞著地球轉嗎? B: Wow, I didn’t know that before! Thanks a lot, Captain Obvious!

B: 哇,我現在才知道耶!謝啦,有夠顯而易見的!(不用強行照翻 Captain Obvious)

for Pete’s sake(ph.)

口語中「拜託、你嘛幫幫忙!」的意思,有沒耐心、煩躁的語氣,與for God’s sake和for Christ’s sake同義。牛津字典上解釋Pete為God的委婉代稱,而Pete是聖彼得(St. Peter)的暱稱。總之,人們對God常常不會直呼其名,像是my God就會用my gosh代替。

A: Hey buddy! Do you wanna hang out tonight?

A: 嘿老兄!今晚要出去玩嗎? B: Hold on a second, I have to get my paper done before tomorrow, so I can’t go out tonight.

B: 等等,我明天之前要完成論文,所以今晚不能出門。 A: Come on! You can finish it before this evening. Let’s go and paint the town red!

A: 拜託!你今天傍晚之前就可以完成了啦!走!我們去狂歡一波! B: For Pete’s sake, if I don’t get the credits for this course, I can’t graduate!

B: 你嘛幫幫忙!要是我沒得到這堂課的學分,就不能畢業耶!

英文慣用語裡通常會使用好記又常見的名字來借指人,例如歌詞中常出現女生名Sally,其實多半是因為Sally簡單又好唸,而並非真指其人,且Sally帶點純真浪漫的感覺,適合作為女孩的代稱;有典故的名字也會變成慣用語,聖經中不乏類似的例子。

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航