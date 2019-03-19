《驚奇隊長》中的真女權英雄

首先利申，筆者並非Marvel超級英雄的粉絲，我上一次觀看的Marvel電影，應該是2017年的《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming），當時覺得很精彩。而最近的城中熱話《驚奇隊長》讓我感到有點失望，幸好，女權設定有心思，而我看的Screen X版本，也為電影增加了一些樂趣。如果你是Marvel死忠粉絲，我建議你不要閱讀這篇文章。

《驚奇隊長》是Marvel Universe的第21部電影，講述外星種族Kree的Starforce戰鬥部隊成員Vers（Brie Larson飾）在一次任務中，被敵對外星種族Skrull俘虜，最後Vers跌到地球，經歷一連串的追逐搏鬥之後，並漸漸回憶起自己以前是美國空軍機師……

這齣電影的敘事手法頗特別，關於女主角的身世之謎，故事經常使用插敘方式去為大家解謎，有點懸疑的感覺，但略嫌支離破碎。打鬥戲不算太多，前半部份有點悶，後段發展極公式化，最後能力覺醒那一劇情說服力略嫌不足。不過，中段埋梗那一部份還算驚喜，也讓我想起2014年的電影《別相信任何人》（Before I Go to Sleep），看事情不要只看表面，善惡難分。

「驚奇隊長」的選角相當合適，Brie Larson於2016年憑《不存在的房間》（Room）奪得奧斯卡影后，建立出堅韌女性的形象。隨後她於《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）飾演戰地記者，也為她建立出女強人的形象。在2017年奧斯卡頒獎禮上，她在頒發最佳男主角獎項予涉及性侵案的Casey Affleck時，拒絕為對方拍掌。2018年，Brie Larson支持「Time's Up」運動，計劃為性侵犯案件法律辯護籌得超過2,000萬美元。

不像DC的神力女超人，驚奇隊長的衣著不暴露，沒有賣弄身材取悅男性的設定，而角色的成長經歷都是充滿女權元素，例如挑戰男性體育運動、當空軍機師等等，劇情發展有擺脫男性束縛、獨立自主的意味。女主角在戲中沒有愛情線，更突顯出新時代女性注重事業。

另外，UFO迷看這套電影應該會有多一重感受，戲中除了出現類似「51區」的基地之外，因為電影的時間線設定於1995年，當年是1947年「羅茲威爾事件」解剖外星人影片流出的年份。這次《驚奇隊長》戲中解剖Skrull外星人一幕，不難讓人聯想起那段影片。

最後，談談我這次觀看的Screen X戲院，以三部投影機投射出三個合共270度電影屏幕，觀眾好像進入了電影世界裡面。在打鬥和追逐劇情中，這技術特別讓觀眾看得過癮，感官刺激成功彌補劇情內容的不足。

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