健美大叔休息三年重出江湖：「喜歡，就不覺得辛苦」

人人渴望擁有好身型，為了達到目標，你願意付出多少？身型健碩的Andy（黃廣燊）是位健美先生，54吋胸、26吋大腿、17吋上臂的大隻身型，令他在比賽場上發光發熱，但要保持完美身型，卻是一場身體、意志和口腹之欲的磨練。

46歲的Andy正職是髮型師，健碩身型令他顯得與一般髮型師不同，有時更會挑起顧客的好奇心。「曾經有顧客問我：你剪髮會否覺得『阻礙』，不夠靈活？我答：『你剪完就知道靈不靈活囉！』可能一般髮型師都不會擁有健身身型，所以部份客人會覺得詫異，但熟了便覺得沒有問題，可以接受。」

Andy身為髮型師卻擁有不一樣的身型，令部份顧客感到好奇。

為求線條美追逐極限

17歲開始接觸健身，22年前迷上健美運動，Andy指最初很驚喜看見身體的變化，於是開始追求肌肉的線條美，希望能夠達至極限，亦喜歡自己與眾不同。「在街上，很少人像我那樣大隻。玩健美，當然希望肩頭寛一點、手臂粗一點、腰部細一點，腹肌長期展露出來。因為喜歡健美，審美觀亦傾向那一邊，覺得那樣才算是『好看』。」

哇！那大腿有夠粗

Andy擁有一些喜愛健身、志同道合的朋友，但他亦坦言，大隻身型並非人人欣賞。「試過去曬太陽，旁邊的女士望著我，和身邊的女士說：『哇！那大腿有夠粗，夠我吃一個月！』一般女性可能覺得大隻佬好恐怖，又大隻又重，單手爆青筋，視為怪獸。反而男性卻有可能會渴求變成這樣。」

Andy坦言自己一直追求肌肉線條美，但一般人卻未必欣賞。

為身型有得看沒得吃

為了保持身型，Andy需要天天操練，平日的餐單是一天三磅雞肉和少量米飯打成的糊仔，再加上多種補充劑，以確保肌肉不會流失。Andy對這些沒有怨言，覺得都是合理的付出，但為了參賽而經常節食，沒法和家人、朋友聚會時盡情吃喝，卻令他很苦惱。「過節時遇上要節食，便沒法和家人一起去吃飯。最慘是看見朋友去吃美食，自己沒得吃，只可以看。有時孩子吃飯時餵我吃東西，我亦不能吃。」雖然健美生涯刻苦，但Andy卻覺得值得：「辛苦早已習慣，因為喜歡，就不覺得辛苦或者浪費時間。」

Andy身上刺有三個孩子的紋身，反映出這位爸爸的愛。

子女的紋身顯盡父愛

天天要花時間操練，Andy坦言會較少時間和孩子相處，但他特意在肩、背、頸上刺上三名孩子的頭像和名字的紋身，卻默默反映了這位爸爸的愛。Barbie作為Andy的伴侶，對於他在健美路上的追求，亦十分支持：「因為欣賞他的嗜好，才與他組織家庭，我自己多花一點時間照顧孩子，也覺得開心。」

Andy自2000至2015年間陸續參加過不少健美比賽，曾經代表香港參加國際賽事，獲得不少獎項。人到中年，他曾想過退下舞台，集中培訓新人。休息三年，他於2018年重出江湖，到台灣高雄參加比賽，雖然最終未能獲獎，但卻享受過程。他直言：「重踏舞台，重新操練，可能會差一點，因為始終已46歲。但希望今年勝過去年，明年又勝過今年。」

香港電台電視節目《大叔又如何》逢星期六晚上9時30分在港台電視31及31A播映。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂