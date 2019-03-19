文：梁晞文

圖：香港電台

台灣人對齊柏林這個名字一點也不陌生，他是台灣首部空中紀錄片《看見台灣》的導演。他本來是一名默默無名的公務員，在國道新建工程局擔任空中攝影師，以影像記錄台灣城市面貌的變遷。2009年，颱風莫拉克對台灣造成嚴重破壞，齊柏林在高空拍攝到災後的頹垣敗瓦，覺得要盡快為台灣拍一部紀錄片，喚醒民眾對環境保護的意識，減少人為造成的破壞。

《看見台灣》導演齊柏林，與發明飛行器的德國人斐迪南．馮．齊柏林（Ferdinand Graf von Zeppelin）有著相同的名字，也同樣與天空結下不解之緣。

辭去公職拍電影奪獎

「當下很震驚、很擔心，除了錢之外，還擔心他的身體還行不行。」齊柏林兒子齊廷洹說：

「他開始拍《看見台灣》前，很奇怪，出現什麼腳底筋膜炎啊，手指關節炎啊，然後肌肉動不動就拉傷，眼睛老花也開始嚴重。」

不過，為了完爸爸的夢，齊廷洹和家人最後都支持他。齊柏林在退休前三年，決定辭去高薪厚職，把房子抵押貸款買電影器材，開拍電影。沒想到《看見台灣》一片贏得了第50屆金馬獎最佳紀錄片，這個本來有懼高症的導演一夜成名，亦掀起了一股關注台灣環境的熱潮。

拍續集墜機身亡

2017年6月8日，《看見台灣II》正式開鏡，齊柏林計劃飛出台灣，讓觀眾關注全球的環境問題。可是6月10日，當齊柏林和攝影助理飛上高空拍攝時，卻在花蓮發生墜機意外，兩人和機師當場死亡，消息轟動整個台灣。《看見台灣II》全面停工。

齊柏林離世後，電影公司留住了他生前坐著練習陀螺儀的座椅。

高雄空氣仍污染

「這麼大的空氣污染，齊柏林的電影已經呈現出來了，我們看得真是很心痛，如果當官的人看到了都沒有什麼作為和改變的話，那齊柏林不是白白的犧牲掉了嗎？」

洪秀菊很氣憤，她住在高雄小港區的鳳鼻頭差不多四十年，旁邊是高雄最大的工業區臨海工業區，這裡有接近500間工廠，891支煙囪。洪秀菊說，2013年《看見台灣》播出之後，鳳鼻頭周圍的產能只增不減，令高雄的空氣污染越來越嚴重，工廠排出的臭味經常令這裡的居民感到呼吸困難。洪秀菊的眼睛也出現敏感，她擔心自己的健康遲早出現問題：「我住在這裡也很無奈，我也想離開這個污染的環境，但是爸爸媽媽要住這邊，所以我們必須留下來。」

洪秀菊居住的社區，被工廠重重包圍，令當地空氣嚴重污染。

《看見台灣》令洪秀菊更加關注空氣污染問題，3年前她在高雄成立「要健康婆婆媽媽團」，向政府爭取改善空氣污染的實際政策。洪秀菊意志堅定地說：

「齊柏林為了讓大家知道台灣的環境不能再被破壞，性命也犧牲了，我們就應該更加積極，不能放棄，只要有一口氣在的話，這條抗爭的路都要走下去。」

清境過度開發挽救需時

除了高雄的空氣污染，南投縣清境地區的開發問題，亦在《看見台灣》播出後受到關注。台灣山林復育協會理事長蔡智豪，多年來研究山林保育，看過《看見台灣》後，他開始收集清境的資料。他說由於近年觀光客的大量湧入，清境很多民宿向外擴建，出現大量違章建築，有些甚至擴建到山坡上，破壞該地的地形和原始森林。從高空看，清境山頭「傷痕」處處，民宿旁邊還有無數被開墾的農地，為要種植出可以賺錢的高冷蔬菜、高山茶等農產品。

位於清境地區的碧湖，現都變成慘不忍睹的堰塞湖。

「清境在中海拔的地方，降雨量非常大，當森林消失或者被破壞的時候，這個地方就變成很脆弱，現在清境這整個山是在滑動的！」蔡智豪說。

為了挽救這裡的地，蔡智豪和在清境教書的陳泓君老師，在清境霧社的一塊廢耕地上，重新栽種原始森林的樹種，希望有一天能把這裡恢復成原始森林，並成為清境以至其他地方的示範。

蔡智豪（左）和陳泓君在清境霧社的廢耕地重新栽種樹苗，希望能把這裡恢復成原始森林。

兒子傳承遺志

齊柏林雖然已經離開，但他所帶來的影響，以至他對環境保護的精神，都在台灣人心中留下烙印。齊廷洹現時在中學教書，不時會在堂上跟學生分享爸爸齊柏林的作品和理念。

「『英雄』這個負擔太沉重，對大多數人來說遙不可及，所以我更希望大家是把他當成一個很熱血、有夢想的人，這才會有更多熱血、有夢想的人願意追隨他的腳步，讓台灣變得更好。」

齊廷洹希望以他微小的力量，令更多人珍愛台灣這片土地，把爸爸齊柏林的遺志傳承下去。

齊柏林的兒子齊廷洹跟學生分享爸爸的作品和環保理念。

節目簡介：

一連七集的《台灣故事》結合鄉土情調和人文關懷，帶觀眾走遍台灣島嶼，探討保育文化、鐵道記憶、獨立音樂、環境保護等議題，發掘不一樣的台灣。節目逢星期五晚上8時在港台電視31、31A播映，本集於3月15日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式 RTHK Screen將同步直播及提供網上重溫。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂