有讀者問我「歲差應是指春分點的移動，為什麼黃道會有變化？」

這是個非常好的問題。事實上我在前篇文章的解釋不夠嚴密。

歲差可分為太陽和月球的重力提供的「黃道歲差」，會影響地球自轉軸傾角、導致自轉軸進動以及公轉軌道進動。黃道歲差不會影響黃道。

然而，地球並非太陽系唯一行星。太陽系內所有行星都會因其重力對地球提供歲差，稱為「行星歲差」。行星歲差會影響地球公轉軌道的離心率和公轉軌道面，因此會改變黃道。

不過黃道歲差比行星歲差強約幾百倍，因此黃道的改變其實很輕微。

黃道第13宮是蛇夫座，太陽在蛇夫座裡的時間比在天蠍座裡的時間更長。這是很久以前已經知道的事實，我估計行星歲差應該不能在兩千多年間就造成這麼大的黃道變化，應該是前人為了方便或某些原因而故意忽略。

Image Credit: Johannes Kepler , Public Domain 克卜勒繪畫的蛇夫座星圖，可見旁邊就是天蠍座。留意蛇夫座的右腳腕旁「N」字母就是1604年的超新星爆發。

而第14宮是鯨魚座，太陽在鯨魚座裡只有不到一天的時間，而黃道只會進入鯨魚座邊界中少於半度。第14宮的出現因而可歸因於（一）行星歲差的貢獻；以及（二）國際天文聯會對88天區的現代劃分。

總結來說，黃道第13宮是無需行星歲差亦已存在多時的事實，而黃道第14宮則是行星歲差與天區定義的結果。無論如何，說黃道只有12宮是必然錯誤，而究竟黃道有13宮還是14宮則看你重不重視鯨魚座的那一天。

後記：

感謝香港天文學會余老師提供額外資訊：「通常『日月歲差』與『行星歲差』共用、『黃道歲差』與『赤道歲差』共用。由於原本『日月歲差』主要表示自轉軸進動，『行星歲差』用來表示地球軌道。問題是，其實行星都會對自轉軸有影響，所以會令人容易誤解。後來係2006年改咗分法，主要分為『赤道歲差』表示赤道的進動，以及『黃道歲差』表示黃道的進動。」

本文獲授權載，原文見作者博客。

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