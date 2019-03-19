皮膚外觀呈灰白或褐色厚魚鱗狀的「魚鱗病」

決定寫這個題材，說真的是有點無心插柳。話說我正在細閱小兒校內的電子通告時，見到校內將會舉辦一個講座，標題為「The Girl Behind The Face」，覺得這個標題十分面熟，翻查資料原來是關於一位患上罕見皮膚病的女孩，故此有感而發。

很多人在秋冬期間會遇上皮膚乾燥的問題，常常詢問有關潤膚保濕的方法。現在已過了「驚蟄」，環境濕度開始回升，一般人的皮膚也不會太乾燥。可是，有一些皮膚狀況，一年四季都非常乾燥，影響外觀；有些更嚴重的，甚至可能影響身體健康。

魚鱗病，又稱魚鱗癬症，泛指一組遺傳性的皮膚疾病。此病的英文（Ichthyosis）的Ichthy，希臘文的意思就是「魚」。患者皮膚在出生後會變得乾燥，外觀上呈灰白色或褐色的厚魚鱗狀，亦會出現一些較深和疼痛的裂痕。Ichthyosis裡面可以再細分多達二十多種的疾病，簡單來說成因多是因為有一組或多組基因變異，令皮膚細胞生長太快，或者是死皮細胞褪落太慢，導致厚厚的皮膚鱗屑。

比較常見的狀況是Ichthyosis Vulgaris，500至1000人當中會有一個有此疾病，無奈的是，此病暫時未能完全根治，只能靠藥物控制。醫生通常會根據情況，處方羊脂油膏、含尿素產品、透明質酸、丙二醇、角鯊烯、輕量乳酸等產品，如有需要更可能會建議水楊酸煥膚，不過刺激性頗高。

其他的魚鱗病種類相對棘手，上述講座中那位女孩，正是患上了比較嚴重的斑色魚鱗癬（Harlequin Ichthyosis），又稱為小丑魚鱗癬，這個病症的一般存活率不高，故此這個女孩（如今約25至26歲）是其中數個仍然活著的倖存者。患者出生時皮膚已經被厚厚的皮包著，皮膚也會裂開。由於皮膚太厚，令張力增加，導致輪廓受到影響。不但如此，由於皮膚的活動受阻，進食和呼吸也會出現困難，手腳亦會出現浮腫。

新生兒需要由加護病房進行治療，因為罹患斑色魚鱗癬的嬰孩會容易缺水，使電解質失衡，皮膚裂開也大大增加感染的風險。放置監測儀器和靜脈注射亦非常困難，增加治療難度。

這個病帶出另外一個問題，就是欺凌和歧視。由於皮膚問題令外觀有異，很多時被人誤會這個病帶有傳染性，令人拒絕接近。這個病是完全沒有傳染性的，除了皮膚問題外，根本於一個正常人無異。希望藉著這篇文章，給大家多一點知識，消除大家對魚鱗病的誤解。

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