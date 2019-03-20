馬克宏法國版「一帶一路」，真能從中國手中奪回非洲嗎？

面對國內黃衫軍每週六規律的暴動，和國內不同政黨的批評，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）很自然的會安排一系列的國外專訪活動，期望能轉移媒體的注意力，讓大家覺得他有在做事情。上週，這位第五共和史上最年輕的「兒皇帝」，千里迢迢來到東非的吉布地共和國（Djibouti），以及肯亞的首都奈洛比（Nairobi），與該國總統烏胡魯．甘耶達（Uhuru Kenyatta）進行會談，期望能透過這次的出訪之旅，獲得些微的媒體同情。

這個看似再平常不過的取暖行程，其實一點也不簡單。其中包含了馬克宏的「非洲復興」大計，期望能透過身為總統的自己「御駕親征」，加大法國企業在非洲的投資力道，試圖維持法國在非洲的文化、經濟影響力。

但，面對詭異多變的國際情勢，天真的馬克宏真的能守住非洲這最後一塊「神聖不可失去」的地盤嗎？

總體來說，目前法國政府在處理非洲問題不外乎兩大因素：中資的威脅以及非洲法語區認同的動搖兩項。

非洲：法蘭西成為國際「第三勢力」的最後機會

建安24年，在劉備穩固益州，並取得漢中之後，荊州的守將關羽見時機成熟，遂北伐曹操，可惜最後遭受孫權的突襲，敗走麥城，劉備集團也因此失去荊州三郡，諸葛亮隆中對的三分天下之計隨之幻滅，蜀漢自此便無力再問鼎中原。

劉備失去荊州後，隨即喪失了與曹魏一爭天下的實力。法國也是如此，如果失去在非洲的政治、經濟主導權，未來還有與大國叫板的資本嗎？

1940年，戴高樂將軍（Charles de Gaulle）認為，為了使他的政權受到國際的支持，和在戰後取得談判的籌碼，「自由法國」必須建立在過去法國的國土上。在淪陷之前，部分非洲為法國的領土，所以戴高樂便前往北非、西非等地，試圖重建其軍事、政治力量。戴高樂強硬進駐非洲的政策，成功取得廣大的腹地和戰略空間，並爭取美國承認「自由法國」作為戰勝國的一份子。

事實上，在戴高樂的思想裡，重建偉大法蘭西的榮耀一直是他的現實與矛盾，當然，對於之後的法國領導人來說，也是如此。要完成法國軍事強人的野心，最重要的步驟，就是掌握非洲豐富的資源。二戰後，法國人似乎看到了重新控制非洲，再度成為一流強國的機會。在歐洲，世仇日耳曼人的祖國被一分為二，英國人也暫時無法重現殖民帝國的輝煌，再加上美蘇也正忙著東亞事務，如果法國能在此時將非洲完美掌握，將可以成為美蘇之外的「第三勢力」。

或許就是這個一廂情願，非洲政策似乎成為了法國領導人們的原罪，法國需要非洲的資源、勞力，世界上大部分講法語的人也都住在非洲，非洲儼然成為法蘭西文化最重要的延伸地區。但今天，法國在非洲的宗主地位面對習近平「一帶一路」的嚴峻考驗，中國近年來在西非大力採礦，在北非協助穆斯林建設教堂、鋪鐵路、架設電纜等，已經逐漸壓縮法國人在非洲的勢力範圍。

馬克宏這次的非洲行，目的就是要抵擋這波來自中國的「侵略」，挽救法蘭西的「荊州」，讓法國人可以繼續活在「重回強國行列」的美夢裡。

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馬克宏版的「一帶一路」，能否成功反制中國的紅色海嘯？

在總統的牽引下，法國交通發展集團（Transdev），也是目前歐洲最大的交通運輸業者，就對外公布：將擴大對肯亞的鐵路建設，在所有計畫都完整評估之後，預計從2021年起，除了針對奈洛比市和其國際機場間的捷運進行改造、翻新之外，也將著手計畫延伸該市的鐵路運輸系統。此外，萬喜集團（Vinci）也順利承包了肯亞高速公路的建設，未來30年內，肯亞的國道建設都將交由法國人來操刀。

除了交通建設的利多之外，馬克宏也順勢宣佈：法國的汽車大廠寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot Citroën）旗下的標誌性電動車款寶獅3008（Peugeot 3008）將在肯亞完成組裝，開始正式販售。PSA集團期望在未來幾年，將集團外銷量增加到50%，其中，非洲等新興市場將會是該公司的主要目標。

所謂進攻就是最好的防禦，與其固守非洲法語區的地盤，不如主動出擊，爭取和其它非洲國家的合作，才是強化法國在整個非洲影響力的最佳辦法，這也說明了馬克宏帶領法國國家隊主動出擊肯亞的原因。

近年來，肯亞政府為了降低空氣污染，和帶動產業升級，積極鼓勵國內、外財團對其交通基礎建設進行投資。根據統計，肯亞與中國的貿易逐年增長，特別是汽車市場潛力巨大，原因是在非洲內，肯亞經濟狀況相對良好，貨幣穩定，且地理位置佳，又是進入東非和中非的門戶。目前，中國產業大舉入侵肯亞，當地媒體報導，肯亞98%的太陽能板都是由中資提供的，中國企業進入非洲的企圖心可見一般。

從中國的影響就可以看出，為什麼馬克宏將肯亞看作是一個重要的據點。肯亞總統烏胡魯．甘耶達也樂觀看待法國企業的投資，他表示：「法國目前只是我們第17大的貿易夥伴，我們非常期待雙方合作能夠持續增長」。肯亞的例子，只是法國和中國在非洲勢力攻守消長的一個縮影，未來雙方的走勢還有待觀察。但可以想見的是，非洲早已成為法商和中資投資的競爭地區。

在非洲，有越來越多國家逐漸「叛逃法語」

研究顯示，有54.7％說法語的人都住在非洲，且到了2050年時，法語將成為非洲最大語言。這個看似漂亮的數據和預測，讓一些法國政客和法語的捍衛者陷入了虛幻的喜悅。但事實上，法文在非洲的前景並沒有研究顯示的這麼樂觀。

法語作為許多非洲國家的官方語言或是第二語言，在這幾年也開始受到挑戰，這導致了法國與非洲法語區國家漸行漸遠，也讓法國長期建立的法語共同區（pays francophones）受到動搖。

塞內加爾作家伯巴卡．波里斯．狄奧普（Boubacar Boris Diop）在接受非洲文學期刊（Etudes littéraires africaines）的專訪中就提到，法文在今天的西非，尤其是塞內加爾，正逐漸地失去期領導地位。我們可以發現，在過去，塞內加爾的政論節目多半是以全法文來進行，但到了最近，越來越多的來賓更希望使用本土的沃洛夫語（Wolof）來做結論。沃洛夫語是塞內加爾使用最廣泛的語言，政治人物在傳達理念時，一定會使用老百姓習慣的語言，才能完整的傳達政見。由此可見，法文在塞內加爾普羅大眾中並不是最常被使用的語言。

套句伯巴卡在訪談中所說，法文也許只能算是脫離在地社會的菁英階級所使用的話語，也可以說是法式教育系統失敗的最佳寫照。

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塞內加爾的例子只是非洲多數法語區內的一項，很明顯的，隨著法國的經濟實力逐漸下滑，這些前殖民地「語言叛逃」的案例只會不斷的發生。今天，越來越多來自西非的學生，為了職涯的發展，進而選擇英文、德文甚至是中文作為研讀的語言，法文的市場正逐漸被瓜分。而且，從實際面來說，作為一個堅強的非洲母親，為什麼要把自己辛苦養大的孩子送去法國呢？在法國，你的小孩可能只會變成別人眼中坐地鐵逃票、在廉價餐廳煮非洲烤雞，或是隨著愚民起舞上街遊行的「nobody」。與其如此，不如讓小孩前往對未來就業、移民更有保障的國家，不是更好？

事實上，馬克宏政府在上任之初就意識到了問題的嚴重性。2017年時，當法國總統訪問布吉納法索時，就明確表示「法語的未來在非洲」，他在布吉納法索大學演講時也提到：「法文這個語言並不是法國所獨有的，相同的，它也是非洲文化資產裡的一部分」。

如今，法國與某些非洲國家僅存的唯一連結也許就剩下法文而已，如何緊緊抓住這塊最後的「神主牌」，將會決定法國在非洲的未來，甚至是未來國家走勢的發展。或許，相較於與中國的經濟競爭，如何透過語言的聯繫，維持非洲法語區的活力或許才是法國政府真正擔心的課題。

因為近代以來，由於自身的「硬」實力不如人，法國只能依靠文化、藝術這些「軟」實力來吸引外國人，而推動這些「軟」實力最重要的關鍵因素，其實就是法文。