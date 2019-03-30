永遠改變電影片頭的藝術大師──索爾巴斯（Saul Bass）

索爾・巴斯（Saul Bass，美國│1920－1996）普遍被認為是電影片頭的設計大師，他跟導演普雷明格（Otto Preminger）、希區考克（Alfred Hitchcock）、馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）合作過。巴斯公認能將原本兩、三分鐘的電影片頭，提升至另一層次的藝術境界。他聰明地運用字型、大膽的圖像和動畫，以全新方式抓住觀眾的注意力。

巴斯在家鄉紐約當過自由接案設計師，1946年搬到洛杉磯。導演普雷明格看到他為《卡門．瓊斯》（Carmen Jones）設計的電影海報，力邀巴斯來設計電影片頭。這個機緣促成他為羅伯．阿德力區（Robert Aldrich）的《大刀》（The Big Knife，1955）和比利．懷德（Billy Wilder）的《七年之癢》（The Seven Year Itch，1955）創作片頭。

他接下來為普雷明格工作，是一部具有高度爭議性的片子《金臂人》（Golden Arm，1955年），片中法蘭克．辛納屈飾演一名剛接受海洛因勒戒的癮君子。巴斯以黑白處理做出沉重感，此外還設計了一張有鋸齒狀手臂造形的海報，意象獨一無二。這部電影掀起一片轟動，巴斯也變得灸手可熱。

Photo Credit: 原點出版社 《桃色血案》海報，1959

巴斯與英國導演希區考克的首度合作，是為他的電影《迷魂記》（Vertigo，1958）設計片頭，巴斯特寫了女人咄咄逼人的眼珠和動態的旋轉紋路。他繼續設計了希區考克的《北西北》（North by Northwest，1959）和《驚魂記》（Psycho，1960）片頭，以及其他導演的票房鉅片，包括普雷明格的《桃色血案》（Anatomy of a Murder，1959），史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）的《萬夫莫敵》（Spartacus，1960）。

巴斯接下來自己嘗試拍片。第一部科幻片《第四期》（Phase Ⅳ，1974）命運坎坷，他又拍攝了三部短片：《流行藝術筆記》（Notes on the Popular Art，1977），《太陽電影》（The Solar Film，1980），《探索》（Quest，1983）。

1987年，《收播新聞》（Broadcast News）的導演詹姆斯．L．布魯克斯（James L.Brooks）邀請巴斯回鍋做片頭設計。之後他和馬丁．史柯西斯合作了《四海好傢伙》（Goodfellas，1990），《恐怖角》（Cape Fear，1991），《純真年代》（The Age of Innocence，1993）。貝斯創作的最後一部電影片頭，是史柯西斯在1995年的《賭國風雲》（Casino）。

Photo Credit: 原點出版社

除了電影片頭，巴斯還設計過多起知名商標，包括美國大陸航空（Continental Airlines）、AT&T、聯合航空、Minolta相機等。一項2011年的調查發現，他設計的商標平均壽命是34年，在一個品牌更迭頻繁、企業識別變幻無常的環境裡，這著實是一項了不起的成就。

巴斯永遠改變了電影片頭的觀賞方式。以往的片頭，是未揭序幕前的制式投影，現在則變成完整觀影經驗的一部分。「很久以來我一直覺得，觀眾應該從第一個鏡頭就融入電影裡，」他解釋道：「如今出現一個真正的好機會，可以用全新的方法使用片頭－－真正為即將揭露的故事創造出一種氛圍。」

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書籍介紹

本文摘錄自《改變這世界，平面設計大師力：職人學、座右銘與養分》，原點出版

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作者：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

譯者：蘇威任

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Photo Credit: 原點出版社

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