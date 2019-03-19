吸引力法則讓你心想事成？不可不知背後的危險

甚麼是吸引力法則？

「吸引力法則」（The Law of Attraction）[注] 好像是眾多「心靈雞湯」中頗爲熱門的理論。它源自《秘密》一書，主張整個宇宙和自己的心靈有種連結，當心念的力量夠強，就能影響所謂的「宇宙頻率」吸引你想要的任何事物。所以只要信念夠強，無事不可成。而人生所有失敗，包括天災倫常慘劇，其實都是自己吸引的。

吸引力法則其實是個偽科學理論，但我認為吸引力法則之所以風行，是因爲吸引力法則部份理論的確有心理學基礎，例如信念確且和個人成功息息相關。下文分兩部份：我會先簡介和吸引力法則相關的心理學理論，包括安慰劑效應（Placebo Effect）和自我現實預言（Self- Fulfilling Prohency）。其後我會介紹公正世界理論（Just World Theory）並以此分析吸引力法則背後的核心思想，顯示吸引力法則實質上是一個非常自私而且脫離現實的理論。

吸引力法則實在配不上「心靈雞湯」的名號，頂多叫「心靈棒棒糖」好了，吃的時候或許有點快感，可是長遠對心靈健康必定有害無益。

無端扯上宇宙物理、誇大現實嘩眾取寵

偽科學（Pseudoscience）的其中一個特徵，就是胡亂使用毫不相干的科學詞彙包裝理論，誇大其可靠性，比如說「頻率」一類。對宇宙很多物理現象都牽涉頻率，腦部的運作也有所謂腦波。可是為何腦波的頻率會影響整個宇宙的頻率呢？這點吸引力法則之流並無法作出合理的解釋。況且，認為整個宇宙會圍繞着自己的心靈而轉，不但缺乏科學根據，更加是非常自我中心的態度。

當然吸引力法則其中一個危險之處，是因為在現象上的而且確有些正確的地方。比如說醫學、心理學上有所謂安慰劑效應。就是當病人服食以為是藥物的藥丸（實際上多是葡萄糖），會對病情有所幫助，無論是心理病或身體的疾病，這點已經廣受科學界的支持。或者有所謂的自我現實預言，比如說某人認為自己對異性吸引力很低，自然追求女生就很容易失敗，因為自己的信念會表形緒於外，旁人容易察覺他的自卑，就自然容易失敗。

自己的信念會影響結果，不但是生活智慧，更是心理學研究的課題。對自己的信念行為負責，是一種成熟積極的人生態度。如果撇開偽科學的問題，吸引力法則鼓勵自己對自己的信念負責又有何問題呢？我認為最大的問題是信念影響結果有其程度以及限制。如上文追求女生，以致人生、學業成就、家庭生活的確很取決於個人的信念與態度，抱有不同的信念會導致不同的成果。

可是這個程度有其限制，比如說癌症病人不會單靠天真一味相信「會治好的」，癌症就真的不藥而癒（當然，樂觀地看待病情多數對病情有幫助）。當反對吸引力法則的人以反例挑戰所謂「法則」，例如有病人很相信自己會痊癒卻死於癌症，他們就會搬出：「其實他死了，是因爲他不夠相信自己會治好。」怎麼知道他不夠相信呢？沒有。就是他死了這個事實證明他不夠相信。這是循環論證（Circular Argument），看似合理，實則荒謬。

自我中心過猶不及、缺乏同理冷血無情

「不要關注貧窮、不要做慈善工作。因為慈善工作只會創造出更多慘況，而不會解決問題」—— Wallace Wattles（其中一位吸引力法則創辦人） 「只把注意力放在富人上，對窮人視而不見吧」—— Rhonda Byrne（《秘密》作者）

只要想想世界首富 Bill Gates，就可以知道成功不必要信吸引力法則的狗屁胡言。更加極端版本的吸引力法則，會將責任全盤歸咎受害者（Blame the Victim）——例如某人被強姦，是因為他的信念吸引宇宙強姦她；某人生於戰亂饑荒的年代，是因為他吸引宇宙把他投擲到這個年代。基於上述的原因，這個說法固然站不住腳，更反映吸引力法則如何荼毒人心。

最極端版本的吸引力法則信徒，相信你遭遇任何不幸都是自找的，故之而言就沒任何同情的餘地。這種心態和心理學家Melvin Lerner提出的公正世界理論相當類似。公正世界理論是一種認知謬誤（Cognitive Bias），意指一種認為世界必定是「善有善報、惡有惡報」的態度，繼而推測所有受害者都必定是作了惡事。當然有個很有趣的現象，公正世界理論的信徒大多自身遭遇不幸時，又會暫時放棄這個信念，歸咎環境。

通常徹底相信（定義：任何人的遭遇都完全、100% 是他自己的責任）吸引力法則的人心理都非常虛弱，因為他們無法忍受世界很多事都不由人的現實，吸引力法則給予了他們控制的錯覺，並藉此保護他們的弱小心靈。例如如果某信徒遭遇不幸時，他可以安慰自己：「噢！只要信念再強一點，下次就不會這樣了。」

邁向積極現實的人生觀

雖然吸引力法則有很多問題，但其提倡的積極、主權在自己的世界觀的確對很多人而言有價值。只是中庸之道最為重要，現實是：有部份東西自己可以控制，有部份東西則不能。認為自己什麼也控制不了，不但脫離現實，更會導致意志消沉；以為自己什麼也可以控制，則導致歇斯底里的亢奮，同是脫離現實。

「盡人事，聽天命」方爲理性合宜的人生態度，當然，什麼是「人事」什麼是「天命」則需要人生智慧判斷。我也在掌握的過程當中，然而就這個議題有兩本書可以推介：第一本是管理學的經典 The 7 Habits of Highly Effective People 的第一章 "Be Proactive"；第二本是介紹古希臘哲學的 How to be a Stoic 。兩本書縱橫古今，互映生輝，對處世之道，甚有助益。

註釋：頭盔——本文只針對最極端版本的吸引力法則，意指任何人遭遇的一切，完全、別無例外是由他的信念導致。

本文獲澍洞 - TreeholeHK授權轉載，原文請看此。

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責任編輯：黎家樂

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