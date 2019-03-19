堅持使用「台灣水果」創作10年，她拿下英國「果醬界奧斯卡」雙金大獎

台灣在地品牌「好食光」10年來不斷嘗試用台灣各地的水果製作果醬，最近在英國獲得堪稱「果醬界奧斯卡」的世界柑橘類果醬大賽拿下雙金大獎，也是台灣人首次奪下年度雙金大獎，從3500個競爭對手中脫穎而出的果醬製作者柯亞表示，台灣的農業技術相當成熟，過去10年努力至今只是個開始，希望未來能讓更多人能透過果醬，進而認識台灣水果之美。

（中央社）台灣果醬女王柯亞利用台灣在地食材製作出的「橙花金棗黃檸檬果醬」，在英國舉辦、堪稱果醬界奧斯卡金像獎的世界柑橘類果醬大賽抱走雙金大獎，讓台灣水果隨之躍上世界舞台。

柑橘類果醬（Marmalade）是英國人早餐桌上的重要角色，就像「維吉麥」（vegemite）之於澳洲一樣，對於英國人有著特殊意義，更是知名英國卡通人物「帕丁頓熊」最喜愛的食物。

「世界柑橘類果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards）從2005年開始舉辦，不僅以口感、香氣為評比標準，果醬製作食材及果醬佐餐的多元性也是重要考量。查爾斯王子曾蒞臨比賽品嚐，可謂果醬界的奧斯卡。

今年比賽結果15日在盛產柑橘的英國小鎮彭里斯（Penrith）揭曉。「好食光Keya Jam」品牌創辦人柯亞今年首度參賽，就憑藉3款果醬，從超過40國、3500瓶參賽作品中脫穎而出，奪下雙金大獎，以及各品項的二金、二銀、二銅獎項。這也是台灣人首次奪下年度雙金大獎。

其中，橙花金棗黃檸檬果醬採用宜蘭的金棗與金桔作為主軸，透過黃檸檬與橙花，引出金棗的甜蜜滋味，榮獲年度雙金大獎，以及「使用有趣食材」及「適合佐餐（魚料理）」兩類金獎。

另一款「好食光」的招牌果醬威士忌柑橘果醬，以柑橘搭配葛瑪蘭威士忌熬製而成，奪下二銀一銅，分別為「使用有趣食材」銀獎、「適合佐餐（肉料理）」銀獎，以及「使用酒類食材」銅獎。

此外，白酒伯爵金棗果醬同樣利用來自宜蘭的金棗與金桔，搭配伯爵茶香與白酒，獲得「適合佐餐（魚料理）」銅獎。

柯亞表示，今年有來自荷蘭、敘利亞和她的橙花金棗黃檸檬果醬共3款果醬奪得雙金大獎，但只有橙花金棗黃檸檬果醬罕見奪下滿分20分，未來將在英國知名老店Fortnum& Mason販售。

中文系出身、當過編輯的柯亞接受中央社記者訪問表示，她當年因為健康因素回家鄉彰化休養，因緣際會到市場買了草莓回家做果醬。當時她對下廚其實沒多大興趣，卻因為把做果醬想得太容易，把果醬給做壞了，而這「做壞的第一瓶果醬」反而激起她的好勝心和好奇心，讓她自此投入做果醬事業。

柯亞自此開始深入了解製作果醬的各種「眉角」，包括水果的四季更迭，和水果搭配的茶、酒等，甚至搜集世界各地的糖，一一研究當中的化學變化，一研究就是10年。

柯亞堅持以台灣在地出產的水果創作果醬，探索各種果物的可能性。台灣出產的金棗在這次比賽中讓評審驚艷。

她笑說，台灣人製作的果醬在英國人重視的柑橘類果醬大賽抱走雙金大獎，簡直就像「外國人到台灣的滷肉飯大賽上拿金牌」一樣。柯亞表示，

除了她製作的果醬獲獎之外，她也期待看到台灣水果能讓世界上更多地方的人品嘗。 她指出，台灣的農業技術相當成熟，熱帶和溫帶的水果甚至可以種在同一塊土地上。透過這次機會，讓台灣的水果得以跨出海洋，被世界品嘗，更希望能讓更多人能透過果醬，進而認識台灣水果之美。

柯亞也表示，提到果醬，台灣人的吃法99％還是拿來抹吐司，但其實果醬的品嘗方式遠不僅止於此，她近年來也推廣果醬與台式料理的結合，像是柑橘醬與滷肉飯結合，就出乎意料的美味，大家不妨嘗試一下。

得獎之後，柯亞也在臉書上發表得獎感言，感謝台灣水果成就了她，引領她來到世界的另一端，向大家介紹台灣，這是好食光的第10年，對她而言才正要開始。這次的肯定也更加堅定了柯亞創作的初心，她會持續努力，讓島嶼果味得以跨出海洋被世界品嚐，更多人能透過果醬認識這塊土地所孕育出來的水果之美。

除了製作果醬的柯亞，《鏡週刊》報導，這款果醬幕後還有一位神祕的調味師，是飲食生活作家葉怡蘭，「我很早就是柯亞果醬的粉絲，我的冰箱裡有好多罐她的果醬。」葉怡蘭表示。

這次兩人選擇台灣宜蘭產的金棗與金桔作為果醬主要食材，雙方研發歷時3個月，「為了要平衡台灣水果很甜很濃的風味強度，我建議拉高黃檸檬的比例，增添明亮酸度。」葉怡蘭欣賞柯亞的手藝，這次「很沾沾自喜，讓世界感受到台灣水果的威力。」

《聯合報》報導，柯亞表示，整個果醬的研發歷時約三個月，是好食光有史以來最費工的一款，在交相提問、解決問題下才能調配出這個理想的口味。

《鏡週刊》報導，食材專家徐仲表示，歐美地區偏好的果醬較濃郁，日本台灣的果醬風味淡雅，現在也有屬於「台灣風味」的果醬。徐仲指出，很多人認為製作果醬只是封存風味，或是解決盛產蔬果的手段，但如果當一罐小小瓶的果醬都可以參加世界比賽，就意謂我們開始思考「如何讓水果濃縮後更美味」，開始邁向味道研究學的層次。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺