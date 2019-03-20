F-16V軍售是花大錢買舊武器？一次澄清媒體流傳的謠言與迷思

文：兵器戰術圖解編輯部

我國再度向美國申購F-16系列戰機，成為近日最熱門的軍事新聞。最初有媒體報導：如果一切順利，可望於2020年底就開始交機。這其實是完全不可能的謠言，空軍官員澄清，那是誤將「開始造機」當成了「開始交機」。

台美軍購流程

因為武器採購不是市井小民的市場交易，有一定的官式程序：我方若對某項美製裝備有興趣，必須先提「報價需求信函」（LOR for P&A），美方回覆初步金額後，我方再提「發價書需求信函」，美方才正式開立「發價書」（LOA）。

而依據美國政府海外軍售規定中，其行政部門在第一階段收到「報價需求信函」後，並沒有限制其回覆時間，但第二階段接到「發價書需求信函」後，則須在半年內作出同意與否的決定。

在台美斷交後的40年間，最重大的一次軍事交易，就是1992年老布希總統為了競選連任所宣布出售我國的150架F-16A／B，但之後在他的兒子小布希總統任內，雖然曾一度宣稱願意出售潛艦給我國，但在我方送出「報價需求信函」後，卻因美國國務院（相當於我國的外交部）的掣肘而石沈大海；之後我國又提出新一代F-16C／D戰機的報價需求信函，同樣也無下文。

因此，從本世紀之初，陳水扁與馬英九政府時代，我方都一直向美方爭取，能升格為比照較親近盟國的待遇，改以直接提出第二階段「發價書需求信函」，美方行政部門就會在期限內答覆。此事歷經多年努力，美方終於在川普總統任內於2018年底同意我國也適用優待模式。

因此，以本次申購F-16而言，美國政府必須於限期內決定是否批准發價書，若同意後我國就會與美方簽定LOA，美國政府再去與其國內的武器供應商簽約以啟動生產作業。以總生產數已達到4588架的F-16為例，通常在簽約之後也要3年才可以開始交機。

Photo Credit: 兵器戰術圖解編輯部 針對網路時代，國防部首次推出的廣告式版說帖

「花大錢買舊武器」是迷思還是事實？

在這次採購軍機消息傳出後，網路出現不少反對聲浪，其中還有類似軍事迷者，以數據宣稱「英國買138架最新型的F-35，只要3619億台幣，蔡政府卻要花3900億，買66架落後20年的F-16V」。

對此，國防部破天荒以廣告版面方式做出解釋：英國採購F-35的總價是91億英鎊，折合台幣確為3619億元，但採購數量不是138架，而是48架。而且英國是F-35研發計畫參與國之一，從2001年開始就參與投資，所以該國為該型機投資的整體經費，絕對也超過91億英鎊。

而國防部並解釋：根據軍購程序，目前我方對想採購的新型戰機僅能提出規格需求，至於要採購的機種則還沒有確定，但卻強調「F-16V不是舊飛機，F-16A／B才是」，等於間接公佈了謎底。

至於為何不是F-35「閃電二式」（Lightning II）？則是因為其雷達匿蹤、超音速巡航性能太過先進，美國早在研發該型機的「聯合打擊戰鬥機」（JSF）計畫時，就考量到北京的強烈反應而根本沒有邀請我國參加，目前入夥的各國也才剛剛開始陸續換裝，就算川普現在答應讓我國排入等候名單，都要到10年以後，實在緩不濟急。

至於台灣目前面臨的最大威脅，已經從去年持續顯現，那就是解放軍的戰機與船艦持續環繞台灣示威，展現它們能夠從四面八方展開攻擊的可能性。而在此之前，國軍覺得東南海岸是比較安全無虞的，所以駐在屏東的反潛與運輸機部隊，在台東則是老舊的F-5E／F戰鬥機。

空軍在去年初，曾經很「含蓄地」在演練中做出暗示，那就是在台東第7聯隊的F-5E／F機隊參訪期間，突然有兩架隸屬嘉義第4聯隊的F-16A／B翻越中央山脈而來，而且就直接降落在台東機場，滑入鋼棚後開始加油，所以有人員動作都非常純熟，顯現他們這樣跨區支援應該已經持續了相當時日。

然而，空軍每個基地都有它規劃好的任務區，若是長期都需要西海岸的機隊飛往東岸支援，實在不是長久之計。而這次要採購的新戰機66架，就是一個空軍聯隊所需數量，所以預計它們將進駐上述兩個基地以填補防空上的空隙。

Photo Credit: 兵器戰術圖解編輯部 從嘉義翻越中央山脈到台東支援的F-16A戰鬥機

F-16V與F-16A／B的差異

所謂F-16V，則已經從去年開始陸續在台灣的天空出現，它們是用國軍原有的F-16A／B加以改良升級而成，但為何會突然從A／B跳到V這麼遠？兩者的涵義並不相同。

美國軍機型號後面的英文字母，通常代表改良型的先後次序。而F-16已經生產了40年，堪稱族繁不及備載，連26個英文字母都不夠用了。因此他們又在主要型號下分出「批次」（Block）—通常隨著使用經驗與需求，生產廠會對後續推出的同型飛機做一些細部修改，而這種小改款就適用於實施構型管理。

美國第一代F-16A／B包括Block 5、10、15等副行，而第二代的F-16C／D則直接由Block 25起算。當我國在27年前所購買的F-16，機上有不少配備都已經與F-16C／D同級，但美國為了不刺激對岸，故意仍稱它們為F-16A／B的Block 20，藉以掩人耳目。

而美國人天性喜歡使用綽號，雖然F-16被美軍賦予的正式名稱是「戰隼」（Fighting Falcon），不過當它在1970年代末期進入美軍服役時，正值電視影集《星際大爭霸》走紅，所以許多美軍飛官就以片中的「蝮蛇」（Viper）角色套用到自己的座機上，附和者甚多，因此就成為約定俗成的名字。

Photo Credit: 兵器戰術圖解編輯部 由於美軍習慣稱F-16戰鬥機為Viper，所以連民間出版物以它為準。而F-16V即從此而來

所謂F-16V，乃是洛馬公司在2012年首次宣布的「研發型號」(並非正式軍用型號)，它的V就是根據美軍的Viper口語而來，不是軍方的正式型號排序，但若用比較規矩的「批次」來排，則它們應該是Block 70或72。

但由於美軍本身不僅有F-35，還有更精進版的F-22，是不可能再回頭採用F-16系列的，那就不會再出現英文字母的新型號，因此目前F-16V這一非正式軍用型號，就極可能會演變成爾後的慣用語（在不甚講究型號考據的我國，則現在就幾乎已經定案了）。

洛克希德・馬丁（簡稱「洛馬」）公司之所以還繼續推出F-16系列，乃是因為F-35的價格太高，生產又緩不濟急。而原本多達25個的F-16使用國，也並不是都有換裝F-35的計劃，但卻仍然都有提升F-16性能的需求，因而推出F-16性能提升方案，其中也使用了F-35同級的新科技。

Photo Credit: 兵器戰術圖解編輯部 台灣出現的第一款官方版F-16V戰鬥機徽誌

原本我國在F-35及F-16C／D都遲遲等不到的情況下，突然發現這個折衷的解決方案，因此不敢再做遲疑就率先加入，全案稱為「鳳展計畫」（Phoenix Rising），以38億美元升級約140架（常會有數架因各種原因不實施）現役的F-16A／B型戰機。

F-16V改良計畫的主要設備，就是APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA）。它類似昆蟲的複眼，是由數百個小型發射接收單元組成，所以不須像傳統天線必須轉動才可進行掃描，甚至還可以分配它們去分別擔任不同的工作，與原先的APG-66（V）3雷達相比，探測範圍增加了30％以上。

對於國軍的最大利基，則是它能夠加強對中共越來越多的匿蹤戰機實施偵測，讓它們無所遁形，再以頭盔瞄準系統搭配最新款的AIM-9X響尾蛇飛彈加以打擊，才能使我方空防在未來數年不致居於劣勢。

而在去年度，又追加了新台幣196億2376萬元，為改裝後的戰機加購包括DRFM電戰莢艙、MTC任務訓練中心、SNIPER目標標定莢艙、BUR-57複式炸彈架、NVG夜視鏡、ARC-210跳頻無線電、AGM-154C JSOW聯合距外武器與AGM-88B HARM高速反幅射飛彈等8項裝備。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航