《被壓榨的一代》：炒房下的生存術——中產階級「共親職教養」

文：艾莉莎．奎特（Alissa Quart）

炒房下的生存術

二十世紀下半、在艾德哈特還擔任記者的時候，由於房價下跌，負擔城市裡的房租或房貸並不常成為一種問題。然而，也正是因為房價下跌，引發了徹底改變——低廉的房價導致投資者想要在都市房地產上賭一把，而新辦公大樓與豪宅的出現也讓城市變得更加擁擠。到了二○○○年，在波士頓、費城和其他以生產知識而聞名的城市如舊金山與紐約市等，基本上已無中產階級家庭立足的空間。握有權勢的人們聚集到這些城市，提高對餐廳與美術館的需求，而與此同時，長期居住在此地的居民們，卻只能不知所措地看著住房成本飆漲。今日，就如同都市社會學者大衛．馬登（David "DJ" Madden）在那本他與馬庫色（Peter Marcuse）共同執筆的書中所言，「利用房地產追求獲利和將其作為住所的心態產生了矛盾，而不動產業擊敗了住房需求。」希望住在理想城市內或其附近的中產階級者，不得不兼任第二份工作，就像我們在Uber司機的例子中所見到的。這就是在職貧窮者長期以來，為了求生存而不得不做的事。

其中一個解決方案，就是進一步增強租金穩固性（rent stabilization），透過該系統來確保中產階級能在昂貴的城市中居住與生存。我就是住在租金管制屋（rent-controlled apartment）中長大的孩子——一個被塞滿了戰前書籍、有著下沉式客廳、儘管鬧蟑螂但房租確實遠低於市價的屋子。直到今日，我依舊住在一間同樣塞滿書籍且租金穩定的公寓中，一個可看到如同垃圾箱畫派（Ashcan School，廿十世紀初在美國興起的一種藝術流派，作品中頻繁出現貧困與現實生活的粗暴等不安定因素）閃閃發光的屋頂水塔，卻同時充斥著蠹蟲的房子。

整體而言，擁有租金穩定制度和管制的地方，往往也擁有較好的房地產發展規範（尤其是在那些令人嚮往的大都市裡）。

儘管如此，此類解決方案自然是說比做容易。

當然，還有一些規模較小、目前還稱不上細緻的解決方案，如共宅（cohousing），即由住在私有、單一家庭住宅的家庭，加上公共空間或「共有住房」（common house）區域，所組成的跨代社區。如同共親職，共享住宅出現的原因，部分在於核心家庭所導致的疏離、中產階級家庭所面臨的財務窘迫，以及都市內理想居住區域房價變得難以負擔等。在超過二十年的時間裡，我的叔叔和他的家人一直住在華盛頓州的某個共宅社區裡。在美國，共有一百六十個類似如此的社區，且還有另外一百三十個社區正在形成。此外，「翻新共宅」（retrofit cohousing）此一足以振奮人心的支線發展，也正在興起。所謂的「翻新共宅」，就是指慢慢地針對某一居住區域進行集體改造（而不是蓋新的住宅），使其更適宜執行共宅生活。

另一個相似的生存策略，則囊括了世界上最古老的解決方案：以物易物。舉例來說，現年四十二歲的卡莉．福克斯（Carly Fox），是一名居住在紐約州羅徹斯特（Rochester）的工會組織者，她出於個人與金錢因素，不得不依賴一種家長次文化：以其他服務來換取托兒幫助。這是一種自助式的體制，且不涉及任何金錢。在女兒查婭（Zaya）四歲的時候，福克斯的年收入為四萬兩千美元，而這個金額剛好超過能接受政府托兒補助或津貼的標準，因此她只好找了父母，或雇用表親、鄰進地區的保姆，拼湊能請人看顧孩子的時段。此外，她也會跟其他家長輪流照看孩子。福克斯擁有康乃爾大學（Cornell University）的碩士學歷，然而她卻需要依賴醫療補助計畫和食物券。而她之所以能負擔相對便宜的托兒服務和居住成本，部分原因在於她所居住的城市正處於經濟蕭條的狀況。羅徹斯特曾經是柯達公司（Kodak，由於數位化興起導致公司一蹶不振）的故鄉，如今卻成為一個充斥白領階級、矗立著外觀雅緻而價格過低房屋的鬼城。

就某種角度來看，福克斯和她周遭的人，為了應付身為一名家長所需負擔的生活成本而依賴鄰人，正是一種家庭間共同承擔養育子女義務的最傳統、且經得起時間考驗的辦法。單一夫妻、且擁有獨立居住空間的家庭，所需承擔的育兒壓力其實是在工業革命後才出現的。過去，此種小家庭往往是住在某個農場的大家族之內，人人一起工作，活在一個被詩人與歷史學家歌頌的氛圍之下。我們或許會爭論中產階級家庭與富裕家庭的孩子們，至少可以享受此種新家庭模式（包括兒童用餐椅與托兒所的發明）所賦予的隱私。然而勞工階級的孩子們，卻因為家庭和托兒功能的分裂，蒙受損害。依靠直系親屬如祖父母，來解決托兒問題，或許是一個可行的辦法。

但就我周遭的親朋好友狀況來看，許多人的近親要不是住得太遠，就是缺乏長期幫忙照看孩子的意願，導致此一方法的效果並不顯著。此外，上層社會的父母總喜歡吹捧自家保姆或家庭教師所提供的專屬且可依人「量身打造」的服務，導致非共享的托兒服務，成為一種令人嚮往的潮流。而此一潮流使得托兒服務的門檻變得愈來愈高，甚至朝著私人化方向發展。儘管如此，在過去十年間，為了彌補家長在動用人際關係後所能找到的照顧資源依舊不足，許多線上合作服務和營利性公司出現了，如CoAbode，一個能讓單親媽媽找到其他處境相似的家庭、並一起居住的網站。

共親職教養

一如所料，此種安排也會產生某些問題。舉例來說，我曾經和兩名住在奧克蘭、和另外一名女性共同撫育兩個由不同媽媽所生的孩子的女性聊過。其中一人告訴我，如果她們之中有任何一個人退出，她絕對負擔不起擁有自己房子和擁有穩定托兒幫助的生活。「我們都是積極的教養參與者，但彼此間並沒有任何長期承諾的關係。」

然而，此種關係所產生的緊張，也漸漸變得愈來愈明顯。在每一次的實際走訪或安排訪談時，我可以清楚感受到三人之間所出現的摩擦，變得愈來愈尖銳，而這些問題主要是源自於三名女性在實際或感知上的種族、文化、社會階級差異。我收到其中一名女性抨擊白人特權與共同生活的信件，而她也表示由於自己的收入較低，因此被要求分擔比其他人更多的家務和帶孩子的時間。我忍不住猜想自己在面談中所提出的種種問題，是否加速了這三個人的決裂，就在一年內，她們其中一個人找到了新的共親職夥伴。在我和這些曾經參與共親職的父母交談時，我感覺這些父母與廣大族群所面臨的潛在困境，正是美國家庭為求生存，不得不面臨的更大挑戰。為什麼沒有以國家為基礎或由聯邦來執行的政策，能幫助我們這些為人父母者，脫離那令人筋疲力竭且往往難以長久的依賴關係？

對我來說，除了金錢、托兒費用或住房因素考量外，我認為集體教養還有其他誘人之處。此種安排能減少在現代社會中，擔任父母所必須承擔的悲涼孤寂感。我還記得在女兒很小的時候，自己曾經感受到的情緒崩潰、肉體痛苦與混亂。我該怎麼樣解讀嬰兒的舉止？哪些時候她是因為不舒服而哭？哪些時候她只是因為職責所需而哇哇大哭？我後來學到，落淚是嬰兒的本份。「豌豆公主」事實上就是一個關於嬰兒時期的故事，當然，公主就是那個嬰兒。儘管如此，我學會了寶貝女兒的語言，而我也從她身上獲益良多，像是明白她和我以及其他大人，是多麼地不同。處理她的嬰兒時期，或許是我所從事過的最艱難任務。

如果在丈夫以及與我們夫妻關係並不緊密、且地理位置遙遠、人丁單薄的家族成員外，還有人能與我分享這些工作內容，情況會有什麼樣的改變？如果有人能和我們住在一起、或就住在聽得見嬰兒哭聲的範圍內，情況又會是怎麼樣？狀況會變得多好或多麼輕鬆？如果我們能在共親職相當普遍的共宅中養育孩子，事情的發展會有什麼不同？我之所以受此一不尋常解決方案的吸引，並不是出於經濟窘迫，或曾經經歷共親職者所經歷到的不穩定性。我不能說自己非常了解瑪麗或蘇非亞．伯耶的情況。但我渴望經歷她們在談論自身體驗時，所流露出來的那種溫暖。對於她們是如何掌握並支配自己的生活模式，也讓我印象深刻。

畢竟，為人父母者經常感受到失去控制的無助，而經濟上的吃緊也往往讓情況更加嚴重。因此，只要能掌握任何一件事情，往往就能讓我們對自己的命運感到釋懷些。第二波女性主義運動的守護神、美國詩人亞卓安．芮曲（Adrienne Rich），稱母親是一種兼具「權力與無力的狀態」。是的，當你能在追求職業成就的同時，照顧好嗷嗷待哺的孩子，確實能讓女性感覺充滿力量（或至少在某種程度上能暗自開心）。但當我們獨自餵著孩子吃晚餐時，也經常會感受到嚴重的孤單。接著，看著孩子餐盤中依舊殘留著沒吃光的起司通心麵、邊尖叫邊用力踢，好抵抗妳為她用力梳開那打結的頭髮時，妳感覺自己的心碎裂成一片片，甚至或許永遠都無法再回歸一致。此外，那些落在我與眾多母親身上的期許，讓我們的良心因為沒能按時接孩子、沒能親自製作孩子的服裝只能購買現成服飾、沒能做飯而選擇冷凍雞塊時，充滿愧疚。

當然，在這些孤單與罪惡感之下，還有那嗡嗡作響的金錢焦慮警報。

「我們是如此疏離、孤單，且覺得自己孤立無援，」在我第一次見到蘇非亞．伯耶的幾個星期後，她向我說道。她談論的是在美國養育子女的大環境，而我卻感覺字字句句都在描述我個人的故事。「我們購買物品以填補自己的空缺，然而那些東西卻沒有發揮任何效果。」

蘇非亞搬出了共親職的住所，和女兒一起住到一間公寓，就位在劍橋那時髦的哈佛廣場（Harvard Square）上。但是，她認為女兒們之所以能持續維持「良好的態度」（借用她的話），必須歸功於早期的集體生活經驗。「因為她們在很小的時候，就學會分享的藝術。」

聽她說出「分享的藝術」這句話，讓我想起兩年前拜訪瑪麗與珍妮佛的情景。午後的陽光正在褪去，空氣也逐漸帶著秋日的冰涼。為了談話，我們大人移動到花園中。女孩們在室內繼續玩耍，而其中一人的父親在自己那位於家中的辦公室內，時不時地看照著她們。母親們再次談起瑜伽吊床的爭吵：就她們的想法來看，這種事真的沒什麼。她們還談論到房子，以及計畫在家裡多種點食用植物的打算。瑪麗在母親家附近一片廣大的社區花園中，種植了一小塊地的植物，但在她搬家後，她只能放棄那一片園地。此刻，她因為能在新家種些植物的事情，無比興奮。

共親職對孩子來說，也是一件充滿挑戰的事，因為他們必須和別人共享自己的玩具、生活空間、交通工具、廚房和浴室。在那一天裡，其中一個小女孩不斷叨念著自己需要一點「獨處的時間」。

兩名母親的成長過程中，都因為缺乏與其他鄰居的互動而感覺到人際之間的疏離。瑪麗的母親在沒有丈夫或社區的幫助——自然也沒有更廣泛的系統性援助下，獨自撫養三個女兒長大。

她們視自己當前的做法為一種解決方案。確實，當我收拾東西準備離去時，一整天爭執不斷的兩個女孩，彼此間的矛盾早已消失。阿斯卓婭唱著字母歌，並在自己臉上貼著金色與銀色的貼紙。而她的朋友——與室友，也跟她做著同樣的事。

相關書摘 ▶《被壓榨的一代》：提供在凌晨三點半接送孩子的托兒所，或許很快就會誕生

書籍介紹

本文摘錄自《被壓榨的一代：中產階級消失真相，是什麼讓我們陷入財務焦慮與生活困境？》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：艾莉莎．奎特（Alissa Quart）

譯者：李祐寧

拚經濟，但有多少拚進你的口袋？

育兒、教育、住房等生活成本飛升，實質薪資卻成長停滯，

作為被剝奪感最深的一代，我們還有什麼辦法，能為自己找到出路……

——零工經濟時代另類必讀之作——

當律師、教授、會計師、工程師、醫療人員……都不再是中產階級，

你是否也會掉入貧窮線之下？

中產階級理應是消費力強大、帶動經濟成長的中堅族群，

然而，在所得成長緩慢，以及維持社會地位成本上升的夾殺之下，

不得不改變自已的志向與工作型態，做到累死，結果卻不如預期。

但這些，都不是你的錯！

看清經濟趨勢與制度的本質，才能找出解決之道。

《被壓榨的一代》揭露中產階級生活困境，在訪談過程中，作者發現有許多家庭無力負擔養育孩子的費用，即便是看似不用為錢煩惱的單身貴族，也為維持生活水平而苦惱。這些來自各行各業的受訪對象，有教授、律師、會計師、工程師、護理人員……等等，他們曾以為「自己接受的職業訓練或個人背景，能確保過上舒適的中產階級生活」，事實卻不是如此。教師不得不在放學後開Uber賺錢、機器人取代藥劑師、護理師等醫療工作者，高知識分子只能在大學兼任授課，永遠等不到正式教職。他們對財務焦慮、對工作氣憤、甚至對深陷膠著的自己感到羞愧不已。

本書作者艾莉莎．奎特是非營利組織「經濟困難報告計畫」的執行主編，該組織致力於報導不平等的社會現象。面對當前困局，奎特試圖從政策面、現實面，與心理面給出解決方案。本書不只忠實呈現中產階級的難題，更流露出深切的人文關懷與社會責任感。

在一個選擇有限的經濟環境中，本書促使受薪族檢視自己的生活、剖析當前局勢，避免隨波逐流。

Photo Credit: 八旗文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航