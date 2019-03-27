申請MBA時找不到方向？試著情蒐「商學院院長」吧

之前我們討論過，要能交出讓面試官青睞的申請資料，你必須對學校做好功課，但是有一點大家可能會忽略的，便是從商學院院長透露出的訊息，精準理解學校要找的是什麼樣的人！

錄取率、財務狀況一肩扛，商學院院長比公司CEO還忙

其實我常常覺得，要當個商學院院長恐怕比公司CEO還難，因為院長的職責非常廣泛，他們要與學生、教職員及學校行政高層培養良好關係，並成為校方與校友、媒體及產業之間的橋梁，而一般人最重視的學校排名、聲譽、錄取率及入學率等，不用我多說，也通通在院長的管轄範圍內。

現今局勢瞬息萬變，商學院院長得尊重傳統，同時又要放眼未來、尋求更多創新的機會，因為他們身上還背負著商學院財務狀況的重擔，每年都會被拿來檢視，只能說商學院院長真不好做呀！

留意商學院院長談話，準確了解學校核心價值

簡單說明商學院院長的職責後，我非常建議有意申請MBA的讀者，千萬別放過商學院院長這個相當有用的資源，因為他們能提供最精準及具有洞見的見解，讓申請者能更了解學校在找的究竟是什麼樣的人才。

仔細觀察，商學院院長常常提到的技能、價值或遠見，都會被視為該校的核心價值，也是招生委員會在選擇學生時參考的重要依據。所以申請者在找尋推薦人、建構論文、修改履歷甚至是準備面試時，必須盡量符合該校強調的核心價值，越是能表現出與商學院院長心態類似的申請者，就越能與招生委員產生共鳴。

拜科技發達之賜，現在你不用請私家偵探，也能得知商學院院長在想什麼，你可以透過網路搜尋商學院院長公開演講的短片或受訪文章，充分理解你的理想學校期待學生擁有何種特質。事實上，我也有學生是在收到多間MBA錄取而無法決定的時候，看了MBA院長在畢業典禮的談話影片，更確定自己想要進的是哪一間學校。

photo credit: REUTERS/Brian Snyder/達志影像

蒐集資料另一大幫手！各校Adcom部落格、學生部落格

除了好好情蒐商學院院長之外，各校招生委員會經營部落格的比例也逐年增加， 他們常透過部落格發布最新規定、申請截止日及論文題目等。簡單來說，由招生委員會經營的部落格提供你各項清楚的資料，讓你能好好規劃申請時間表，而校方經營的學生部落格則是讓你看到校園文化、學生生活等樣貌。

以下我整理出一些學校的部落格，有興趣的朋友記得關注喔！

各校招生委員會部落格

校方經營的學生部落格

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航