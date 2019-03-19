「重啟核四」、「廢止核四」公投第一階段都過關，目標明年1/11綁大選

中選會今（19）日拍板，第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉將定於明（2020）年1月11日（星期六）同日舉行投票。而瞄準下一次的公投綁大選，今日挺核四、反核四的2項公投提案，也雙雙通過第一階段審查，將交付戶政機關核對提案人資料後，進入下一階段的連署。

中央選舉委員會今日召開委員會，審議5項全國性公民投票提案，決議包含黃士修所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」與高成炎所提「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策」等2項公投提案，經委員會議審議認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人。

中選會指出，除了2項合乎規定之公投提案，另外3項公投經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點，包括：

廖彥朋所提「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」 呂秀蓮所提「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」 張靜「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」

就是要公投綁大選，擁核方預估6月完成第二階段連署

通過第一階段審查，「重啟核四」領銜人黃士修表示，「每個認真想推公投的人，都會想公投綁大選」，他說雖然對自己的提案同意票多於不同意票有信心，但公投與大選脫鉤，恐怕會達不到通過門檻（有效同意票需達選舉權人1/4以上，約為469.5萬張），這次將在戶政機關查對連署人身分（預估將花1-2周的時間）後，在4月初去拿第二階段的連署格式。

至於連署需要花多少時間？黃士修表示，去年「以核養綠」公投大概花2個月的時間募到30萬份的連署，希望今年能在6月初搞定這件事，雖然另一提案「核能減煤」將要開聽證會，目前不知道聽證會的確切時間、或是主文哪部分需要釐清，但黃士修表示將不會等這一個提案，只要戶政機關一核對完成，「重啟核四」公投會即刻開始進行第二階段的連署。

黃士修也指民進黨政府有意卡關「重啟核四」和「核能減煤」2項公投，不過去年宋雲飛有提出類似的公投案、主文也在去年通過審查，不過因為宋雲飛未能在期限內拿到第二階段要求的30萬份連署，因此未能繼續，黃士修表示「重啟核四」主文就是被認同的。

中選會也說明，黃士修所提公投案與去年6月宋雲飛所提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」公投案，經委員會議認定為「同一事項」，而宋雲飛所提公投案於今年3月1日視為放棄連署，予以刪除。

反制「重啟核四」，反核方可能將提不只一公投

台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，對於「重啟核四」公投提案通過並不意外，但他也提醒，今天也有另一個由高成炎所提的「核四改建成再生能源」公投，審查通過，劉志堅說，這個公投等於是「是否支持核四計畫廢止」，和「重啟核四」案相對應，是一個直球對決，整個台灣的民意是否會贊成，或反對，「我們就來做個決斷吧」。

劉志堅表示，希望公民在充分了解2案意義，清楚知道2案在法律、經濟、環境上的衝擊，甚至是可行性後，經過理性的辯知，最終交由民意來決定。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也表示，「重啟核四」公投連署人數達標，這次審查通過是意料中的事，不過對方既然提案，那反核方將全力宣傳投反對票。崔愫欣說，之前「以核養綠」公投資訊不清、讓大家誤解，這次核四重啟的公投很清楚，就是在推動核能，那就讓大家重新檢視核四過去的弊案、核四工程和核安等問題。崔愫欣也透露，雖然目前已有環保聯盟的公投在抵制核四，多個環保團體目前也在研擬，反核方將有可能不只一項公投。

根據台灣指標民調最新調查，為了解決缺電問題，台灣有54.8%的民眾同意重啟核四；不過同一民調也顯示，大部分民眾對核廢料仍存有疑慮，一旦問及是否同意核廢料存放在居住的縣市，有高達67.9％的民眾反對，同意重啟核四者當中，亦有53.2％民眾不同意核廢料放其居住的縣市。

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核稿編輯：羊正鈺