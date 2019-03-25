都市空間中的日本文學：在都市、文本與後設文本之間自由梭巡

文：小森陽一（東京大學綜合文化研究科教授）

解說

一個人將自己的知識積累，打造成一部著作——這意味著其人至今為止的知識旅程，已然抵達一定的目的地。對於學問之路上的長跑選手，每一部著作，都是在有限的時間內完成特定行程的終點站，以及抵達終點的標誌。站在目的地回望，我們可以發現，本書正是在近現代日本評論史上，統合了都市空間的符號學、以小說為主的文學符號學的輝煌標誌。

馬拉松長跑選手總在沿路觀眾的歡呼聲中衝過彩帶，綻放喜悅笑顏，然而就在前一瞬間，選手都還因為漫長無盡的跑步動作而露出艱苦扭曲的表情。這一路上，步履時而輕快雀躍，時而沉重遲緩。現在讀者手上的這本書，即是觀察前田愛這位選手沿路「步伐」——而非抵達終點時刻——的軌跡。所謂的「步伐」，是指面對不同的脈絡情境時，作者使用的邏輯推演方式，表現在舉步運籌般的文體與文章的節奏之中。以這樣的心態來閱讀，我們應可窺見前田愛思考軌跡的全貌。實際上，前田愛正是腳踏方便行走的軟膠鞋，以他高大偉岸的背影，踩著繁複的步調，引領我們進入他曾行經穿梭的世界。

I

《都市空間中的文學》這書名（按：本書日文原名），本來是書中收在序文之後的首篇論文——也就是寫作時期較早的〈濹東的秘窟〉在單篇發表時的題目。這篇論文問世於一九七七年，當時都市論尚未形成風潮，因此如本書般以都市解讀文學、進而審視日本現代全貌的企圖，在當時可說是孤絕至極。然而，即使是在這樣的孤獨處境中所跨出的步伐，也已蘊含那後來反而被「都市論」耀眼光芒所覆蓋的全書主旋律。前田愛率先看見了江戶時代大繪圖中「制度」與「自然」的對立——以江戶城為核心、如漩渦般旋轉而出的人造水渠象徵著同心圓構造的「制度」，相對的，隅田川流水則是流貫其間的「自然」。

他更將這樣的發現放眼至城內各處——江戶的長屋，其實是在建築層次上將都市底層民眾封鎖在木門內部的「制度」；而位居各街區要道匯集處的理髮店，則是町內「制度」的核心（core），因為位在鄰接木門的關鍵轉角位置，使理髮店也兼具守望崗哨般監視江戶民眾的功能。因此，式亭三馬《浮世床》這部文學文本，在前田愛眼中就從筆調輕快、描寫江戶庶民滑稽眾生相的作品，反轉為可從細密編織的日常生活細節，解讀江戶這座都市空間之制度與權力的論述文本。十反舍一九《東海道中膝栗毛》的彌次、喜多，也因為前田愛的解讀，他們的行為才展現出意義——原是從地方出奔到江戶的流民身分，結束旅行後又將成為動搖後巷長屋秩序的危險存在——前田愛揭露他們的身分可能是放蕩天涯的浪子，與鶴屋南北《東海道四谷怪談》中試圖逃離江戶空間「制度」束縛的破壞性能量之間有所連結。

前田愛所展示的，是將傅柯所說看不見的權力與制度——滲透內化於人們意識中的現代性治理與規訓——透過分析都市空間結構中細微要素的結果，再用於解讀文學文本內容，以整合出種種論述的獨特實踐。在這些實踐中，我們看到了以建築為中心的都市空間配置型態的變遷及其象徵意涵，作為居所的住宅空間與居民身體之間的交互作用，無遠弗屆的現代性權力視線以及與之回望的眼神交錯……生息於空間中的人們，以及他們所感受到的時間流逝方式的變遷，這些都在本書中獲得歷史性、文化性、社會性的解析。並且，在突顯日本社會中現代性規制之內化意識的同時，前田愛援引了來自外部的種種觀察，切中內化意識的痛處。或許前田愛所嘗試的，是在最基進的意義上統合歷史學、社會學與文學。然而這絕非廉價的跨學科研究，他採用的方法是擴張研究範圍，從傳統的「文學」領域到同時代的論述狀況，都視作分析對象，藉此讓歷史、文化、社會性的情境顯影。

前田愛創造的是，分析那些由不可視的權力與制度以重層意識型態烙印在詞語上的痕跡，再使其可視化的批判性實踐。這項實踐工程的巔峰，當屬〈塔的思想〉與〈牢房的烏托邦〉。一端是作為文明開化象徵的仰望之塔，另一端則是幻想將世界擁納懷中的俯瞰之塔。鐘塔如果是西歐現代世界餽贈落後日本的禮物，每當鐘聲以二十四小時制定時迴盪在文明開化的大馬路中央，都在提醒人們：原本由寺院鳴鐘所掌管的悠長時間已被精細分化，進入資本主義式的規律時間。

因此，配戴舶來懷錶昂首闊步的文明開化期知識分子，也同時象徵著迫不及待將嶄新秩序內化的文明開化本身。如果說支撐著明治國家表面的意識，是由這內化了的現代性自我管理系統所創出，那麼被這層意識所取代而消失的，正是輾轉進入地下世界，從陰影部分同時撐托著秩序運作的牢房、貧民窟等充滿暗喻性的空間。從平地而起、高聳插天的塔之思想，與盤旋輾轉下降進入黑暗地下的牢獄，在這二極意象之間不斷往復徘徊的步伐中，前田愛建立起獨特的理論基礎，用來掌握夾雜在日本原已逐漸邁進的現代，以及與西歐文明交會後所形成的另一種現代之間，二種現代化的折射交錯過程中成形的明治維新時代。

II

這本書出版問世的時期，也為其帶來某種不幸。因為正逢都市論熱潮的高峰，而使其中的文本分析，特別是如《浮雲》、《舞姬》、樋口一葉或夏目漱石等知名作家與作品為對象的篇章，被近現代文學研究領域的讀者倒過來視為是採用「都市論」式的分析成果，誤認本書彷彿是「都市論」方法的示範應用。事實上，前田愛分析具體小說文本的步履節奏的確輕盈曼妙，極具魅力；然而更重要的，其實是大多放在論文開頭，很容易被視為前奏暖身的部分。前田愛之所以敢於挑戰這些知名小說文本、進行令人耳目一新的解讀，正是因為他已經在都市空間中的物件、身體、語言層次用力甚深。因此期盼正在展閱本書的讀者，能察覺書中那看似輕盈流麗但銳利精闢的文章，是建立在龐大的資料搜羅，以及淵博學識統整之下的結晶，是篳路藍縷開拓而成的結果，值得再三深思細閱。

在本書初版的〈後記〉中，前田愛說明自己所嘗試的，「是將都市這部文本，視為文學作品的後設文本、甚至是次文本而對應參照，進而將原為實體概念的作者，置換為關係概念中的『作者』」。此處顯眼的「將作者置換進入關係概念中」的發言，恐怕是帶來了一些誤解。這裡的「作者」，其實亦可替換成小說中的人物。前田愛本人後來也在其他文章中解釋，所謂將都市視為文本、將文學作品視為一座都市空間，從後設文本或次文本的概念進行思考，意指先將「以作者與作品中人物的內面為中心的遠近法解體一番」，再把「構成文本的所有詞彙、所有文句」視為「等價原理」原則下的事物（〈「都市空間」式的解讀〉，《解釋與鑑賞別冊 現代文學研究 情報與資料》，一九八六年十一月）。

換言之，是把向來被視為實體存在的、特定時代中的人性自我，以都市空間、物、身體、語言交織而成的網絡仔細篩濾，置入繁複多重的關係性中重新掌握。都市即文本，這並不是說確實有某種具實體的都市存在於近現代；而是對於種種媒體中、種種型態中，被符號化、論述化了的都市現象的一種認知。被媒體資訊所徹底細分、瑣碎化的都市面貌，在本書後半〈紙上的都市〉一文中有具體的論析，但值得注意的是，早在關於明治時期東京的篇章裡，這樣的認知態度就已經流貫其中。

在討論明治時期的東京之際，與語言文本幾乎等值同理運用的是錦繪、地圖等圖像文本。〈文明開化的全景圖〉一文以小林清親的光線畫為主軸，在流暢有致的筆調下，勾勒出掌握文明開化時期下視線所及之處的慾望，以及西歐式的視線與反西歐式視線之間的交互鬥爭。而映照在《舞姬》太田豐太郎瞳孔中的柏林光景，則是與精密如銅版畫的久米邦武《美歐回覽實記》之紀錄對照論證。前田愛對於視覺圖像的解讀，能力高超自不待言，但值得注意的是，在解說過程中所頻繁使用的修辭方式——譬喻論。在海登．懷特（按：Hayden White）與多明尼克．拉喀普拉（按：Dominick LaCapra）的著作都已有日譯本的當代，譬喻論作為新歷史學成立的理論基礎，其重要性已不言而喻。然而前田愛的實踐之開端卻是與其同時，甚至略早於當時。對於某事件或現象，透過怎樣的譬喻而使其彼此之間產生連結——這樣的分析結果正可呈現存在於論述內部的、看不見的意識型態問題。

暗喻（metaphor），從類似／差異的關係連結物事，說明各自所具的事實性，屬於政治思想中的無政府主義。換喻（metonymy），從因與果、主體與行為之親緣性，連結事件與事件、物與事，會產生將事實視為因果關係下必然發生的連鎖事件、帶有機械論式的傾向，屬於政治思想中的基進主義。提喻（synecdoche），將事實或事件視為全體的一部分，以見微知著的方式建立層層含括的同心圓式有機體，藉以定義物事，屬於政治思想中的保守主義。另外則是反諷（irony），懷疑所有的規則、合理性，以否定性的原理解釋一切，屬於自由主義。海登．懷特所提出的、略嫌公式化的譬喻法對應意識型態分析類型，前田愛卻是在更早以前，就透過獨特的圖像解讀，以更為流暢彈性的型態運用實踐。正因為以譬喻論為媒介，才使圖像領域的種種元素能與語言領域的關聯性分析順利產生連結。像是文明開化時期的風俗誌，在以漢文對句為主的修辭方式中，前田愛注意到其中所參雜的嶄新事

物之配置方式，從而展開對於時代思潮的解讀；以及從譬喻論分析自己的同時代作家、以古井由吉為中心的創作者所寫出的身體相關描述後，攫取到現代都市所隱蔽的制度性，這些成就都令人驚嘆不已。所謂的譬喻論式分析，是將棲息在都市之中的物與人的身體，都視為語言或圖像符號，辨詰其間的差異性與同質性之來由的方法。將語言置於時間的連續性中，讓圖像置身在空間的延展性中的考察作業，將能在閱讀、瀏覽行為被中斷的片刻空白中，攫取出不經意間運作不歇的無意識制度。這一點也正是序文〈空間文本．文本空間〉開頭所提出的問題——閱讀行為中斷瞬間的意義，之所以能總括全書，並朝向下個階段的理論建立而展開的主要理由。

III

其實，前田愛是一位比任何人都熱愛自由梭巡的讀者。在實際的都市中穿梭，在作為文本的都市中徘徊，在作為後設文本的文學內都市裡漫遊。所謂的自由梭巡，意指可以在自己的意願下隨時歇止，也可以恣意轉變行進的方向，更能縱身於陋巷窄弄之間無礙。無論所依循邁步的是實體都市的道路，或解開文本與後設文本結構中的理路。本書中最為出色的二篇〈BERLIN 1888〉與〈SHANGHAI 1925〉，正是這樣的步調下的結果。對於當時一般觀光客而言無法輕易前往的東柏林、上海，前田愛卻得以走進其巷弄之內、雜沓之處，與《舞姬》的太田豐太郎、《上海》的參木享有同樣的觀看位置，重現其視野。但這些篇章絕非只是實地調查結束後就寫出的報導，《舞姬》論是以班雅明《巴黎：十九世紀之都》為媒介，《上海》論則是埋頭於芝加哥大學東亞圖書館後的成果，都是經過一段沉澱歇止的期間，才決定邁出步伐之所向。

最重要的是，前田愛也分析了包括自己在內的讀者。他察覺到，無論是文本的作者，或是後設文本的作者，其實都是都市的讀者。也就是說，前田愛拿自己從文學文本中解析出都市空間的過程，與這個空間的創作者發現都市空間的過程疊映對照，繼而在穿梭於此二端之間的路徑足跡上，創造出都市空間中的文學。我們可以察覺，在之前著作《近代讀者的成立》裡，那位藉由精確掌握近現代媒體與讀者之間的雙向關係，寫出社會學性質讀者論的作者前田愛，已經朝向身體論性質的讀者論之方位移動，其逐漸移行的雪泥鴻爪散布全書。

本書序文使用了數學公式中的「鄰域」作為核心概念，在現實與文本、文本與後設文本、次文本的界限中，前田愛讓讀者所在的位置悠悠現形。當讀者受到語言的召喚而決定起身穿越界限，其持續閱讀行為的意志與超越穿梭其間的意志被啟動的瞬間，原本被隔絕、相異化的這些空間領域就產生了連結。而且，這份穿越界限的想像力與意志，無論對於現實、對於閱讀文本的期間，只有在行為本身被中斷、徘徊回首的瞬間才能發揮力量。耽溺下的靜止，或許是解讀那繽紛多姿「步伐」的基本能力。

期待本書讀者能在這樣的狀況下細細閱讀。這一切都只因為，也許你會在閱讀過程中，遇見一個即使行走於現實都市的當下，也會驀然回首綻放彌勒佛般笑顏的人。他將對著你說，那乍看索然無趣之處的地表深層，其實埋藏著語言層層疊積而成的珍寶。他的話語宛如礦石，在訴說的同時飛散成岩層，落地疊積綻放光輝，召喚人們前來採掘。那就是前田愛。

相關書摘 ►都市空間中的日本文學：循著三四郎的步履，看見引領新時代風氣的山手區域生活樣貌

書籍介紹

本文摘錄自《花街．廢園．烏托邦：都市空間中的日本文學》，臺灣商務出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：前田愛

譯者：張文薰

「文學文本的閱讀行為啟動後，

一步步包圍讀者沉浸其中的『空間』，

與夢境的空間多少有幾分相似」。

日本「文學社會學」研究的傳奇作品

榮獲日本藝術選獎文部大臣獎

30年來日本文學評論不朽巨著

中文版首度於華文世界面世！

「作者與讀者如何在都市空間相遇？」

──前田愛以流麗詩意和精準科學，

處理這樣一個文學理論的大哉問。

文學只是作者的提問，但答案卻在「讀者」，

唯有讀者回應了作者，一切意義才會正式開啟；

前田愛開創「讀者」研究的新世界，

以「空間」馳騁讀者的想像力，

其觀點、技法，走在西方理論的最前緣，

以迷人的膽識，為日本文學作出最卓越的貢獻。

特色舉隅

本書翻譯期間長達六年，譯筆曉暢雅緻，兼顧今古日本各類文體迻譯為中文之體例，用功極深。

本書是日本現代國文學研究者的必讀書目之一，也是擁有眾多學術經典的筑摩學藝文庫之招牌出版品，名列二十世紀日本思想名著。

本書詩意而巧妙地融合了包括符號學、空間拓樸學、心理學、現象學、存在哲學、數學、物理學、美學等意涵。

本書縱橫於理論與文本、西方思想與日本知識，涵蓋了日本文學史的精粹與一九七○年代百花繚亂的文化論述。

對於日本現代文學感興趣的讀者，可將本書視為一部現當代文學史來閱讀。

本書呈現了日本自明治時代以來都市空間的更迭與轉換，動態描繪生存於都市空間的日本人及其歷史文化。

本書在近現代日本評論史上，前衛地統合了都市空間的符號學，輝煌地標記出以小說為主的文學符號學，為日本文學界帶來「讀者論」、「都市論」等嶄新的關照方法與出色觀點，示範了如夢境一般的文學研究，恰需社會科學方法論的協力。

透過本書中都市空間的再現分析，顯露台灣文學中帝國與殖民、自由與封建二元對立下的自我認知。

一次文學最深刻之旅行，按圖索驥式的閱讀巡禮。

首屈一指的日本近現代文學評論家前田愛在本書中透過文本與空間的交融辯證，深入考察都市空間中的日本文學，挑選特定作品或地點，加以按圖索驥式的閱讀巡禮，提供開創式空間，讓讀者進入前所未有的、豐饒的文本世界。

從森鷗外《舞姬》的菩提樹下大道與克勞斯特街、二葉亭四迷《浮雲》中寄宿處的二樓與樓下，到樋口一葉〈比肩〉中的吉原遊廓與大音寺前、夏目漱石《彼岸過迄》中隱密不為人知的「山手深處」等，前田愛親身走訪東京銀座、淺草、深川、神田、日本橋、京橋以及JR山手線深處等等富有時代風情之街區，以此經驗為基礎，透過空間論、符號學、精神分析等現代思想的濾鏡，重新賦予日本文學名家森鷗外、夏目漱石、永井荷風、川端康成、橫光利一等人筆下的都市空間新舊混融、光影交錯的迷人面貌。

前田愛不僅揭露了東京從江戶到帝國首都的變遷過程，更追隨作家的足跡遠赴柏林、上海，描繪出西洋與中國為日本帶來的憧憬與衝擊。

本書自1982年出版至今，長銷不輟，影響深遠，實為日本文學文化研究、都市研究、時代風俗研究者的必讀經典。透過《花街．廢園．烏托邦：都市空間中的日本文學》，將能充分體認為何前田愛能夠成為日本國文學研究巨擘、文學社會學理論的先驅。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九