【焦點院線】《法律女王》與《RBG：不恐龍大法官》：法律不受當日風向影響，但將受到時代風氣影響

《法律女王》(On The Basis Of Sex)與紀錄片《RBG:不恐龍大法官》(RBG),兩片皆以美國現任最高法院大法官,亦是第一位猶太籍女性大法官-露絲.拜德.金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)作為主角。

相較於榮獲奧斯卡最佳紀錄片及最佳原創音樂雙項入圍的 《RBG:不恐龍大法官》 ,《法律女王》無論在商業市場及影評迴響上似乎相形失色,但不可置否地兩部影片皆深獲露絲.拜德.金斯伯格本人肯定,甚至親自參與拍攝。

《法律女王》其劇本出自露絲.拜德.金斯伯格的姪子丹尼爾.史坦普曼(Daniel Stiepleman)之手,由多次獲頒黃金時段艾美獎最佳執導獎,以及金德比獎年度最佳戲劇影集的咪咪.萊德(Mimi Leder)執導。

2014年開播迄2017的電視系列節目《末世餘生》(The Leftovers)走紅的咪咪.萊德,繼2000年《讓愛傳出去》(Pay It Forward),時隔八年再度執導電影,與幾乎是電影圈素人(依然以此片受到國際人權影展最佳劇本獎提名)的丹尼爾.史坦普曼攜手,成就了這部雖受好萊塢傳記電影框架影響,卻不落俗套而令人感同身受的作品。

影片由一群身著制式深色西裝,各個提著公事包,面孔卻模糊難辨的白人男性,逐一走入大螢幕中直到佔滿整個螢幕,失焦的影像猶如人們總視而不見的某些「特權」,背景響起韓德爾的歌劇《凱撒大帝駕臨埃及》(Giulio Cesare in Egitto, HWV 17: Act III, Da tempeste il legno infranto),傳統古典而不可違逆,也象徵著牢不可破且堅不可摧的父權結構。

《凱撒》原劇的內容為凱薩大帝由暴風雨中歸來,令埃及豔后驚喜不已,在凱薩大帝離開後仍沈浸幸福之中而吟唱出的詠嘆調——女性總是等待男性救贖或僅是依附於男性。

直到鏡頭逐漸聚焦在身著靛藍色套裝的女主角拾階而上,走入不僅象徵哈佛法學院,同時亦是當時社會仍由男性主導的性別窄門(電影海報上亦標誌了It was a man’s world, so she changed it.),音樂才轉為電影原創歌曲〈A Harvard Man〉。

時值1950年代,已婚並育有一女的Kiki(金斯伯格的小名)也正式展開「將女性視為佔據男性名額」的哈佛法學院求學歷程,當年500名新生中僅有9位女性。而其中,必須兼顧家庭、學業、事業的難處可想而知,這些曾幾何時成了只有女性必須面對的困境呢?導演咪咪.萊德不刻意著墨於此,劇情片最初凝望的不是大法官,而是年輕嬌小的Kiki,攝影機從她的家庭為出發點,不僅呈現女主角與丈夫之間彼此激賞也相互扶持的關係,同時不著痕跡地刻畫了女主角堅毅強韌的個性特質。

露絲.拜德.金斯伯格當時身處第一波女性主義運動方且落幕,而第二波女性主義運動甫醞釀時,她身為猶太裔女性的身份,以頂尖的成績卻無用武之地,僅能以女性保障名額資格屈就為法律系教授,而全片則聚焦在她奠定職涯發展最重要的一場戰役——對單身男性照護者的稅法不平等案「Moritz v. Commissioner」(469 F.2d 466),男性照護者因性別刻板印象權益受損而提告,因其無法將支付看護的費用列為扣除額。

在大肆控訴女性遭受歧視以前,先突顯因兩性不平等而受害的男性。

此案並非企圖一蹴可幾地翻轉傳統,而是透過法令擴大解釋的方式,去讓所有人思考性別意識甚至尚未存在。即使當時美國律法並未存在「女性」亦未出現「自由」等字眼,但法律已逐漸受整體社會氛圍變遷而有鬆動——「法律不受當日風向影響,但將受到時代風氣影響」,電影金句點出了RBG的前衛與無畏表現,她也是認同法律與憲法解讀應該與時俱進的女性代表。

不似紀錄片有較多活潑與史料的交錯安排,《法律女王》以平鋪直敘的方式,寫實地刻畫人物,雖然難以避免落入好萊塢式傳記電影的框架,但由咪咪.萊德這位經驗豐富的女導演執導,依然成功地跳脫了某種浮誇造神般或戲劇化地敘情轉折。

露絲.拜德.金斯伯格從不是「激進的社會改變」,隨著時代進展也進而拉近了她與大銀幕前觀眾的距離。

責任編輯:游千慧

核稿編輯:翁世航