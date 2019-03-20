最後一位蘇聯時期的領導者退位：獨立近30年，哈薩克唯一的總統突然宣布辭職

（中央社）哈薩克總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）昨（19）日宣布，將在執政29年後辭職，由國會參院主席擔任代理總統，震撼全國。由於納札爾巴耶夫仍擔任其他要職，下台後可望保有重大決策權力。

78歲的納札爾巴耶夫在國營電視台播出的演說中表示：「我已作出決定，辭去總統大位，這對我並非易事。」他表示，今後將培養新一代領導人接棒，持續目前已經展開的改革。

這位強人1989年上台執政時，富藏石油的哈薩克還是前蘇聯的中亞共和國。蘇聯瓦解後，他擁有絕對大權，連連在總統選舉大勝，但遭國際社會批評。這些年來他一直沒有指定接班人。

納札爾巴耶夫說，依據憲法規定，在他剩下的任期，國會參議院主席托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）將擔任代理總統。65歲的托卡葉夫曾任外長和總理。

不過，他表示，他仍將擔任掌控國會的執政祖國光明黨（Nur Otan）領導人，以及安全會議的主席。加以他獲憲法奉為「民族領袖」，由總統職位下台後仍將享有重要的決策權力。

納札爾巴耶夫是俄羅斯總統蒲亭的親密盟友。俄國國會參議院議長馬維彥科（Valentina Matvienko）表示，納札爾巴耶夫的辭職令人意外，此事非常嚴重。

納札爾巴耶夫曾協助引進外國能源公司投資數百億美元，但哈薩克經濟因2014年油價重挫受創，至今尚未恢復，近年社會不滿情緒升高。納札爾巴耶夫幾週前才斥責政府拼經濟不力，宣布撤換總理。

哈薩克預定明年舉行下次總統大選。納札爾巴耶夫在2015年的上次大選得票率將近98%，各界原本預期他2020年會再尋求連任。

在納札爾巴耶夫統治下，有1800萬人口的哈薩克充份利用能源資源和戰略地位，擴增國家影響力，由前蘇聯時代的無足輕重成為國際舞台一角，曾主辦伊朗核子會談和敘利亞和平談判。

統治近30年，哈薩克出現罕見的權力轉移

哈薩克是蘇聯時期中亞5個加盟共和國之一，其他還包括了吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、塔吉克（Tajikistan）、土庫曼斯坦（Turkmenistan）及烏茲別克（Uzbekistan）。哈薩克也是蘇聯解體後，最後一個宣布獨立的加盟共和國，於1991年12月16日正式宣布獨立。

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《外交政策》報導， 納扎爾巴耶夫是一位牧羊人的兒子，後來加入共產黨，在1980年代成為政治新星， 納扎爾巴耶夫從1991年以來一直擔任哈薩克總統，迄今已是第5任，得票率幾乎都在9成以上，2015年連任時更拿下近98%選票。

作為蘇聯解體後的第一個（也是目前唯一一個）國家領導人，納扎爾巴耶夫帶領哈薩克度過許多獨立初期的危機，包括了 通貨膨脹、工業癱瘓和農業大幅減產，現在的哈薩克是全球第9大石油蘊藏國，哈薩克也在美國的幫助下，將從蘇聯那裡繼承的大量核子武器，轉移回俄羅斯，確保哈薩克在政治上的完全獨立。

不過2014年迄今國際油價低迷不振，給哈薩克經濟造成不小衝擊，政府收入大幅減少，哈薩克政府除了致力吸引外資、也強化與中國等亞太國家經貿往來。

在昨日的全國性演說，納扎爾巴耶夫表示，

「 我們看到世界正在發生變化，而不是停滯不前...... 每一代人都必須解決他們的問題， 我和我這一代人為國家做了我們所能做的一切，而 你們知道結果。 世界正在發生變化，新一代即將到來， 這個過程很自然......我們必須與世界一起改變。」

納扎爾巴耶夫 表示， 作為一個哈薩克獨立後的創始領導人，他的任務是確保新一代的領導者，將能繼續在該國進行改革。

不過 辭職以後，納扎爾巴耶夫仍是聯合國安全理事會的終身主席，也仍是執政黨的黨主席，更是該國 憲法委員會的成員。

下一任總統，必須是「能與普亭、習近平平起平坐的人」

儘管主動辭去總統一職的消息震驚多數人，但許多專家預估， 納扎爾巴耶夫的辭職， 不會出現任何重大的政策轉變。

中亞分析網絡（CAAN）編輯Aytolkyn Kurmanova認為，總統辭職是提前計劃的，並非由任何外部事件引起，而辭職之後，總統將繼續受到歡迎。

人權組織自由之家（Freedom House）指出， 哈薩克的議會和總統選舉既不自由也不公平，所有主要政黨都忠於納扎爾巴耶夫，他們在沒有太多競爭的情況下統治了30年。

「納扎爾巴耶夫總統辭職的決定，是中亞自願權力轉移一個非常罕見的例子，它給了哈薩克一個進行民主改革的機會。」自由之家歐洲和歐亞大陸區域執行長Marc Behrendt指出，哈薩克下一次總統大選將在 2020年12月，他認為 臨時總統 托卡葉夫應該開始允許政黨登記和參選，並鼓勵公民團體和媒體參與其中。

在大選前，納扎爾巴耶夫將把總統職位交棒給65歲的托卡葉夫。托卡葉夫在蘇聯時期就進入外交部工作，曾派駐中國，1983年到北京語言學院進修中文，1994年擔任哈薩克外交部長長達10年。 作為外交部長， 托卡葉夫積極的 抑制核武擴散，曾簽署 《全面禁止核試驗條約》（CTBT）和《中亞無核武器區條約》，也曾任聯合國副秘書長，納扎爾巴耶夫稱讚他是誠實、負責、可以信任的人。

BREAKING: Kassym-Jomart Tokayev, former @UNOG_DG, becomes acting president of #Kazakhstan upon the retirement of Nursultan Nazarbayev ????

?https://t.co/EuhduAOTQt? pic.twitter.com/JxNu6rcMYL — Matt Brown (@MattTradeAndDev) 2019年3月19日

不過，美國前駐哈薩克大使寇特尼（William Courtney）認為，納扎爾巴耶夫是蘇聯解體後的掌權者中，領導最嫻熟的，無論誰當選 哈薩克下任總統，都需要依靠納扎爾巴耶夫來對付哈薩克斯坦的鄰國，「他 必須是具有能與普亭和習近平，平起平坐的技能的人。」

儘管與莫斯科密切合作，納扎爾巴耶夫執政期，並沒有承認克里米亞是俄羅斯的一部分；哈薩克與北京的關係也正處微妙的鋼索期 – 哈薩克加入中國「一帶一路」的計畫，接受中國的銀行貸款、基礎建設，而中國也對哈薩克的石油、天然氣感興趣。不過近期， 成千上萬在中國的哈薩克人被關入新疆集中營，該國現在反中的情緒高漲，哈薩克官方雖然試圖釋放一些被拘留者，但同時也逮捕境內揭露集中營制度的著名運動家。

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