【焦點院線】《火箭人》：艾爾頓強自製傳記，難能可貴的R級大製作

一位皇家音樂學院的鋼琴神童，踏上搖滾旅程，成為樂壇最傳奇的代表人物。《火箭人》將英國國寶歌手艾爾頓強爵士的生平搬上大銀幕，講述這位金童如何登上樂壇巔峰，卻也受困於心理情感、背叛、創傷，試圖從毒癮、酒癮中重新出發。

去年描繪皇后樂團主唱佛萊迪的傳記電影《波希米亞狂想曲》走紅全球，今年又來了一部描繪傳奇樂人的電影《火箭人》，皇后樂團與艾爾頓強都是開創流行音樂新浪潮的代表人物，但兩部傳記電影給我的感覺都是相當公式化，無法與本尊一樣創新。《火箭人》開始於艾爾頓強生平相當關鍵的轉折點，然後開始以倒述手法回顧他的過往，以及為何他會走到如今這個時間點。

《火箭人》令我意外的這竟是一部以音樂劇形式呈現的傳記電影，有著無數的歌舞片段，運用艾爾頓強幾首數十年來傳唱千萬遍的歌曲，出現在艾爾頓強人生的關鍵時刻，這些歌曲或許不是真的在這些時間點出現，但歌詞、旋律卻為這些人生時刻賦予意義，也再一次重新詮釋了這些歌曲的意境。

艾爾頓強至今依然健在，還擔任《火箭人》的監製，並指導Taron Egerton飾演他自己（兩人在坎城影展的首映上合唱），對於《火箭人》當中，有許多關於他自私自利、自我毀滅的負面呈現，或是對於他的性向、性生活的描繪毫不掩飾，使得這場贖罪重生的過程更有戲外層面的韻味，值得讚許，也令人感到欣慰，一部大片廠出品的大型製作電影，願意將這部電影以R級的方式呈現，大方地擁抱同志、性別的元素。

Taron Egerton則是演出了艾爾頓強的振奮與脆弱之處，迷人得讓人驚艷，從外型到神韻，都可以看出這位以《金牌特務》走紅的小生，為了這角色所做出的付出與努力。他還親自演唱艾爾頓強的歌曲，與《波希米亞狂想曲》中Rami Malek的對嘴形成對比。

雖然Taron Egerton的演唱功力當然不如艾爾頓強本尊，甚至是長相都有點落差，但對我而言，總比一昧模仿還值得一看。演員確實有將艾爾頓強的神采呈現出來，並加入了自己的表演節奏，這是身為演員，在詮釋真實人物所能達成的指標。

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同時，導演Dexter Fletcher在《火箭人》中安排了許多音樂舞台劇的段落，帶入艾爾頓強的名曲，運用音樂來催化故事，要知道艾爾頓強的歌曲從1970年代以來幾乎是一種樂壇指標，影響日後音樂、電影、電視、時尚等流行文化深遠，只是也因為如此，《火箭人》中最迷人的片段都是源自於艾爾頓強的音樂，才形成電影的引人入勝之處。

徜若這些歌曲並非來自艾爾頓強，無法讓人回味無窮，光憑電影中的百老匯式歌舞片段，缺乏新意的鏡頭運動、舞蹈編排，實在無法令我激動，對比巴茲魯曼在《紅磨坊》同樣引用艾爾頓強與眾多經典流行歌曲的歌曲，呈現出來的結果便是天差地遠。

回到電影的開場，我們看到艾爾頓強加入了勒戒互助會，還穿著他為人所知的誇張服飾華麗登場，他來到這裡非他所願，於是他從他的童年開始說起，這位音樂神童與父母雙方都有詭異的親子關係。在《火箭人》當中，艾爾頓強的奇異打扮，是一種渴望獲得父母關愛的呼喚，進而產生他對酒精、毒品、性愛的成癮，這道充滿痛苦與荒淫的起源，然而僅以童年經歷來解釋種種，有點過於簡單。

當然我們還看到他生涯的關鍵時刻，包括與長年創作夥伴Bernie Taupin（Jamie Bell飾） 的相遇，發想他的舞台形象與藝名，在洛杉磯的Troubadour舞台登場與崛起，隨後與經紀人John Reid（Richard Madden飾） 結識，展開這段充滿爭議的合作關係（John Reid出現在歌曲〈Tiny Dancer〉，我必須說簡直是神來一筆，這段的真實性有待商榷，但確實是個相當巧妙的劇情安排）。

想想《火箭人》與《波希米亞狂想曲》實在有太多相似處，都是英國樂壇的兩大傳奇，艾爾頓強與佛萊迪的舞台造型都開創了時尚潮流，兩人都是同性戀、先後在相同年代帶來當時最火紅的歌曲，兩人都企圖擺脫自己的出生，在舞台上重新定義自己。

更巧的是導演Dexter Fletcher都是兩部電影的主創作者，在Bryan Singer從《波希米亞狂想曲》被開除導演位置後，原先負責製作的Fletcher接手完成了電影的拍攝工程。《火箭人》對我而言更深得我心，電影雖然公式了些，至少艾爾頓強的歌曲讓我翩翩起舞，從〈Saturday Night’s Alright For Fighting〉到〈I’m Still Standing〉，目不暇給，有這些就夠了。

責任編輯：游千慧

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