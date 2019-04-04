地科圈才懂的梗：我達達的馬蹄是美麗的「斷層」？

文：阿樹（震識：那些你想知道的震事副總編輯）

本文標題玩了一個小小文字遊戲，由於「斷層」的英文是fault，便拿來置換了一下鄭愁予的詩句。在地科圈更常見的惡搞梗，則是「It’s not my fault」。而本文的主題就是在談論斷層的定義、分類以名詞背後的意義。

「斷層」的定義與分類

在討論地震的成因時，常會提到「斷層」一詞，包括過去我們撰寫的幾篇章都有著墨。如＜斷層上的短暫瞬間：動與不動之處（上）＞、＜地震是怎麼來的？＞。斷層指的是岩石受外力作用產生相對運動後，而形成的「破裂面」，而這個破裂面如果有從地底下延伸到地表，就會在地表呈現出一條「斷層線」，如果是重要的斷層，通常就會被標示在地質圖當中。而現在我們熟知斷層3大類：正斷層、逆斷層、平移斷層，就是依照斷層兩邊塊體的運動情況來區分的。

而由力學的角度來看，也可以發現，平移斷層的主要作用力是水平方向的剪力為主，造成斷層的運動只有水平向的左移或右移的作用。正斷層則是以向外拉張的力量為主，造成斷層的上盤往下掉；而逆斷層則是擠壓的力量為主，使得斷層的上盤往上抬升。

等等，什麼是斷層的上下盤？如果我們有一個傾斜的斷層面，斷層面的上方就是上盤（hanging wall），下方就是下盤（foot wall），而正、逆斷層兩側主要的受力和運動關係，大致就會以上下盤運動來描述。理想上對平移斷層的運動描述，就用不到上盤與下盤的名詞，而是以「斷塊」（fault block，描述跨斷層運動，說明斷層兩側塊體時的名詞）來說明兩側的塊體，如果我們面向斷層，斷層前方的那個斷塊向右移，就會叫做右移斷層，反之，則叫左移斷層。

因為受力不一定就這麼剛好在3個軸向上，因此有的時候斷層不會只有一種錯動方式，可能會有「逆斷層＋左移」、「正斷層＋右移」等不同的排列組合，而有些學者會將平移斷層又以「走向滑移」（strike-slip）名之，其實是一樣的意義。

在阿樹求學過程中，便曾有過這樣的疑惑：正斷層為何是「正」斷層、逆斷層哪裡又大「逆」不道了？難道，這些命名和現象有關係？

正斷層之所以「正」的理由

以「fault」作為斷層，若從地質的角度來看，或許我們可以想像一個情境：當我們觀察地層時若遇上斷層，就會發現原先完整的地層，被斷層錯開的不連續現象，而且由外營力（風化、侵蝕、搬運、沉積）沒有辦法解釋這樣的現象。但反過來說，如果將斷層兩側的塊體移動一下，就能完全的回復原來的樣子，也正代表斷層的作用是一種讓地層分離的現象，或許用有錯誤、瑕疵之意的「fault」，也挺合理的？

圖片來源：作者提供 追著地層是地質學家的基本功，看到這類追不到的情況，就是遇到斷層（筆者自繪）

正斷層的英文為「normal fault」，我的問題便是在於為何以「normal」來描述正斷層。關於這個問題我聽到了以下兩種說法。

第一種說法比較有趣，就是關於最初發現並定義斷層的地區，主要都以正斷層的型式為主，因而在發現正斷層以外的斷層型式時，就給了正斷層「normal」一詞，而逆斷層就給了「reverse」。當然，我個人也蠻懷疑這說法的真實性的，因此我們來談另一個既可以幫助記憶，又非常有道理的第二種說法。

第二種說法較有系統性。由於多數純粹的平移斷層面是相當垂直的，較明顯具有傾斜方向的斷層，多半是正、逆斷層才有，因而有了「將斷層面上方的塊體稱為上盤、斷層面下方則為下盤」的定義。而當斷層為正斷層時，上下盤的關係看起來是上盤沿斷層面「自然滑下」（normal），而逆斷層的上盤，則是反過來由下往上的逆向（reverse）運動。此外，長期在逆斷層作用下的地層看起來也會像倒轉一般，因為一般而言較老的地層在下方，但被斷層影響後，跨越斷層的地震剖面就會局部「老的地層在上方」的現象，這是正斷層所沒有的。因此，我們或許便可以由此理解，正斷層為何「正」，逆斷層為何「逆」了。

圖片來源：作者提供 正逆斷層如果觀察局部的露頭或是利用鑽井，就會看到地層重覆出現的情況（筆者自繪）

比逆斷層還「逆」的「逆衝斷層」

逆斷層中，如果傾角（也就是斷層面和水平面的夾角）小於45度的話，有時會用「逆衝斷層」（thrust fault）來取代描述逆斷層的方式（也就是逆衝斷層是特指傾角45度以下的逆斷層）。不過，正斷層則沒有這樣的細分類，那到底為什麼會這樣呢？

大部分的逆斷層傾向是低於45度的，而正斷層則多半大於45度，但有些時候如果發生從張裂環境變成擠壓環境時，就可能在某些正斷層上發生逆移的現象（就是逆斷層的作用在老的正斷層上）；然而在擠壓轉張裂的環境時，較少會發生沿低角度逆斷層發育正斷層的作用，因此也比較少有低角度的正斷層。

圖片來源：作者提供 所謂斷層的傾角，指的是斷層面和水平面的θ（筆者自繪）

「fault」為何中文為「斷層」？

1873年的《地學淺釋》為第一本翻譯自英文的地質學中文書，可以發現書中已有「斷層」一詞的中文與其說明，其對斷層一開始的描述「石層之裂而為縫」，以及「兩邊之石層有高低不對之處謂斷層」等文句，雖然用字遣字與現在我們習慣的白話文有點不同，但也不致於難以理解，而且還蠻像我們現在學習的斷層定義，明確的指出岩層間有裂縫，並且同時有錯位的現象，不然就只會是單純的節理了。

而前面提到的正、逆、平移、逆衝斷層等名詞，就可以從英譯中、機制成因等脈絡理解其名稱由來。最後，再來談最後一個與斷層有關的名詞，那就是「活動斷層」。

本文將斷層的名詞、定義是如何來的稍作簡述，偏向斷層的地質學科學史的部分。而同系列文的下一篇文章，將會介紹地質學家如何研究會發生錯動引發地震的「活動斷層」。其它關於本站的斷層知識，可參考下列延伸閱讀與參考文獻。

延伸閱讀與參考文獻：

本文經震識：那些你想知道的震事授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航