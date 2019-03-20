【太陽花五週年】藝術小組王翔：318之後，買衣服以不容易被警察抓住為原則

採訪：張育萌、吳奕柔、鄭琇文

撰寫：張育萌

編輯：吳奕柔

「他們攻進去那天我不在現場，那時候在宿舍看到新聞，注意到這件事，但大家都不太有興趣，我們學校在陽明山上啊，我就跟室友說『欸，議場裡有烤雞，你要不要去吃？』把我室友騙下山載我下去。」

「那時候在立法院外面徘徊，都自己在附近晃。那時候在一個小巷子，突然一群人衝過來，我也不知道是什麼狀況。警察看到我就打，拿警棍打。那時候被警棍敲到肚子，你會很下意識地想反抗，想搶那個棍子，但越反抗警察越用力打⋯⋯已經不記得那邊是哪裡了，就在一個巷子，莫名被打到吐血，坐在路邊好久。那時候事情鬧得很大，所以就想進去（議場）看看，用藝術小組的名字混進去看看⋯⋯」

他是王翔，318學運議場內的藝術小組成員，當時學運領袖接受媒體採訪的記者會，背景的許多作品都出自他的雙手。323那天，他陰錯陽差混入闖入行政院的人潮中，遭到警察一陣暴打，那天晚上，他坐在路邊，休息後再起身，他的方向並不是醫院，而是往立法院走去。

學運後期，他轉至三號門擔任守門，輪班控管要進入議場內的物資。這一段瘋狂的經歷，在人生中並沒有隨著學運退場而同時退潮，他持續在街頭衝撞，加入黑島青，投身勞工運動抗爭，從國道收費員運動，到HYDIS工人抗議，都可以見到他的爬上拒馬蛇龍，對國家機器吶喊的身影。

作者提供

那天晚上，從陽明山到立法院

王翔從高中時期就透過網路媒體、電視關注許多公共議題，他笑說自己那時是「初階的低度參與者」，自己這些社會議題有些共鳴，常常在臉書上發文、轉發，罵國民黨，但身邊的人都不太有興趣，或覺得這樣的關注太過激進。

「去參加318是蠻大的跳躍。他們攻進去那天我不在，那時候我在宿舍，我從新聞看到，在臉書上注意到這件事，但大家都不太有興趣。我學校在陽明山上啊，那時候沒有機車，我就跟室友說『欸，議場裡有烤雞耶，要不要去吃？』把我室友騙下山載我下去。」他邊說邊笑。

「但到了現場，根本沒吃到烤雞！」他抱怨，我們一陣爆笑。「我室友就先回去了，我留在現場到處看看，也會很害怕啊，但是一個時代的轉捩點，那時候覺得要進入最深處去發現這是什麼事情。在323之前連在外面流浪都覺得是很有趣的事情。」

318爆發後，王翔在立法院附近到處晃，他提到，在場外閒晃，遇到各式各樣的人，甚至還有飆仔，「大概就是覺得很酷吧，就在附近飆車。」

323那天，王翔一樣在立法院附近悠晃。「那時候我在一個小巷子裡」他說，「突然一群人衝過來，我也不知道是什麼狀況。警察看到我就打，拿警棍打。那時候被警棍敲到肚子，你會很下意識地想反抗，想搶那個棍子，但越反抗警察越用力打。現在已經不記得那邊是哪裡了，就在一個巷子，那時候莫名被警棍打到吐血，坐在路邊好久。那時候事情鬧得很大，所以想進去（議場）看看，看看裡面到底是怎樣，想用藝術小組的名字混進去。之後我往立法院走，那時候就在議場周邊找一些看起來穿的很文青，然後是藝術人的人，然後用藝術小組的名義混進去。」

王翔說，他那時候根本沒想到要去醫院，就往議場方向走。

這一走，也改變了他的學運參與經驗。

「進到議場之後，我們才發現內場其實連文具都沒有，那時候我們藝術小組，把藍白拖削成筆的形狀，就拿來畫畫；我們也把藍白拖削成印章的形狀，來蓋識別證。我們一般都看現場有什麼資源，想到要畫什麼就去畫，畫完就掛在議場，現場那些的海報文宣品幾乎都是藝術小組這樣做出來的。」

藝術小組用場內把場內的物資發揮最大的效用，做出現場的藝術作品。王翔說道「那時候有滿山滿谷的藍白拖，我記得當初為了吊牌刻的印章有留下來，應該還找得到。」

「那時候在議場8門有個出去的小走廊，要抽菸的人得領著煙牌，躲在那邊抽煙，不要被媒體拍到，怕會破壞運動的形象。但那時候，有些人還會幹著煙牌，他們也不會補做。我們藝術小組就偷偷做冒牌的菸牌，拿假的菸牌給守門的看，溜出去抽菸。」

王翔說，議場裡的大家，會自己找到自己適合的工作，像是新聞系會做一些簡單的採訪和報導，還有修水電的，各路人馬各司其職；每一個門也都有自己的小生態系，就像有人會去採集狩獵，一個個小分工就會慢慢形成。

「不會有人在瞎忙嗎？」我們開玩笑問道。

「當然還是有啊！」他沒有猶豫，我們又忍不住大笑。

王翔說，進到議場後，他跟著黃燕茹，後來轉至3號門守門，控管議場的物資出入，「外面會有物資站，哪些東西要給議場哪些要留給外面，層層把關進來。那時候七、八個人輪班，運送物資外還要守門，很怕會被攻堅。」

每天早上下午，黃曼婷會跟大家說明一下整體狀況目前的決策，林飛帆跟陳為廷也會下來跟大家討論，不過漫長的學運過程，也有些人會不滿便先離開了一場，到場外倡議；除此之外，也有許多突發狀況，諸如有人發瘋、摔東西，或是鬼叫，場內便會有人將他請出去。人員的出入也要檢驗身份，「8門那邊，有過抓到那種有共諜味道的人，不過滿特別的是，他們被抓到當下也就會走了。」

回憶這段經歷，他又笑著說，「那時候我們守門，要看有沒有什麼危險物品不能出入，或者是有些粉絲會指定他的物資要寄給議場裡的誰。有時候我們就會扣押一些關稅。」他舉例，「那時候有人寄了一大箱雷神巧克力給陳為廷，我們就扣押三分之二送給大家。」

出關退場：離開立法院，踏上衝組工運街頭

王翔說，現在回頭看，318那段歲月是很快樂的回憶，「那就像是一個嘉年華。後來我就往工運那邊跑了，因為我一直都是衝組的角色，那是一個精神——連我買任何的衣服都是以翻拒馬的快速度，還有會不會容易被警察抓到作為考量。」318過去五年了，這場運動卻改變了王翔的買衣哲學。

4月10日那天，太陽花學運退場。王翔形容，那時的群眾氣氛低迷，「會覺得是未完成的運動」。儘管人群可以理解社會動能的考量，必須像那時候的領袖說的一樣，必須退場之後遍地開花，但仍然會覺得運動的訴求尚未成功，就這麼撤退了。

「像我們3門就先自己撤場了，不想跟大家一樣拿著花出去，太智障了。但我們自己也知道這個運動再撐下去會很難看，當然也不可能大家撤場我們自己堅持要繼續抗爭。」

退場之後，有些學生回到課堂，王翔也曾經回到學校，但後來就沒去上課了，他加入了黑色島國青年陣線，參與一些跟服貿相關的議題，慢慢往工運轉向。

「我家有癌症病史，我知道我大概哪一年會掛掉，所以我不會有生涯規劃這件事。我不希望自己被工作綁著，不想做一個讓我一頭加入的工作。我比較想當個自走砲，當一個快樂的自走砲。」

運動後許多夥伴加入政黨，踏入政治工作，王翔卻從來沒有考慮。

「我覺得踏上政壇，你就得為群眾負責，但我就不是一個會去想群眾怎麼想的人。所以我一直以一個體制外的參與者，這樣會比較自在。」

王翔提到，之前也是有機會為政黨做藝術的工作，但他都沒有去，仍然在街頭上衝撞著體制。「大家來黑島青就像是幹細胞一樣，你會就此接觸不同議題之後，然後開始去發掘自己是哪種細胞，就往哪裡跑。像我們這種『肉體不滿足』的，就會往工運跑，衝撞警察或爬拒馬，我們就是衝組。後來我跑華隆、國道收費員、工運。沒有碰這些議題也是這一年的事情，因為當兵跟回台南來。」

「但這件事是不會停下來的。」他說。

走在運動這條單行大道

王翔回憶自己小時候，甚至升國旗都會有種「好想哭哦！」的感覺，就覺得莫名感動。

「那時候也是走那種華獨的路線。」小時候，他小時候最喜歡的政治人物是陳水扁，但並不是因循特別的獨派理念，當時還不太懂政治，「就覺得陳水扁很嘴砲，很草根，我自己台南人，就覺得跟自己很有連結。」

「後來長大以後，我有兩任歷史老師都是深綠，都會若有似無的罵國民黨。我就不小心接收到這些資訊。我的爸媽在我很小的時候就不在身邊了，所以我從以前就很想知道自己到底哪裡來的。」

從那時候，王翔才慢慢接觸台獨論述，慢慢知道台灣的歷史和過去的威權政治，「對於國民黨的厭惡，單純是因為國民黨做的那些壞事討厭他。從近幾年的執政、二二八，他們就是歷史的兇手的共犯，你真的很難把那些掛著國民黨證的人當人看。」

王翔說，他並不討厭中國。「但他跟我們沒關係——我不覺得他們是爛貨什麼的，只是我身在這，我們跟他們是沒有關係的。在318當然也有那種很討厭中國的人，但我們身在台灣，你心裡面想什麼就可以講，每個人都有立場，這很正常，最討厭的事那種想什麼又不敢講，或講另一套的人，你想什麼就講出來，討厭中國也沒關係啊。」

「但從華獨到台獨是單行道，這個圈子只會越來越大。你不可能本來認同是台獨，然後有天突然轉向變成華獨，除非是匪類在騙自己。」

「所以我一直覺得，台灣成為一個獨立的國家是一個必然，中國瓦解也是必然。」他說。

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踏入工運之後，王翔加入夥伴創立的夢由藝文工作室，但實質上是一個衝組行動團體。

王翔說，「那時候我就會煮一些東西給大家吃。我蠻會煮菜的。然後大家都會發揮自己的長才，設計文宣啦之類的，衝場用的布條。那時候跑華隆、國道收費員，還有HYDIS。學藝術還是有長才，才不會沒飯吃。」

「那時候我有做一個蔣介石的雕像，就逼他下跪的一個雕像。」

過去這段時間，王翔因為入伍當兵，暫停社運的參與。但2018選後，面對台灣本土和進步價值受挫，他談道「面對網路上很多韓粉，或是保守勢力。我們心裡都有那個道德高度，但是對方都沒有在care那個，我們要放下道德高度，才可以把我們的燈舉的比他們高。」

「現在，國民黨可以回到政治舞台，跟可以操縱流行這件事，似乎是危機。但318也是一種趕流行的事，國民黨用的是一樣的方式。」

「這是在台灣的社會，群眾很像蛾。」王翔形容，「給他一個燈就跟著飛，像蛾一樣。」

Photo Credit: 中央社

「但對於進步議題，群眾缺乏了切入點，現在只有這些腥羶色的東西才會吸引群眾，所以我們就要把這樣的燈點起來。就像現在慢慢地看到，你放一個韓國瑜草包在那邊，其實是撐不久的。我覺得318那些東西是真的，這些人覺醒之後，開始關注公共議題後，是不會改變的，進步價值會隨著時間去傳承下去，我其實還蠻樂觀看待這件事。就像中華民國認同者轉化到台獨認同者，我覺得那個能量是很高的。」

回憶從上大學前關注公共議題，直到318學運，王翔第一次正式踏上街頭，便是參與佔領立法院的高強度公民不服從運動。這段過程對人生也是個單行道，經歷的衝撞和預見的夥伴，都讓人生直接轉向不可逆轉的軌跡。

「318後，這些夥伴會建立很強烈的連結，雖然原本彼此可能沒有太多共通點，但如果一起經歷那些流過血的抗爭，彼此都會更緊密。就像我現在的高中生，他們沒有經歷過318學運的時期，雖然現在不太關注公共議題，但一起經歷過就會很深刻。」

回憶那段時間，王翔與夥伴一起經歷了太多，除了學運之外，也一起在人生的道路上衝撞。印象最深刻的，夥伴在崩潰，或曾經鬧自殺的時候，他認為自己一直沒有很好的處理、面對。

「尤其是刻意想要去遺忘的時候。」他說，語氣是平靜的。

「我們都想過自己能為運動付出到什麼程度，但當事情真的在眼前發生，又很難去面對。到現在也已經五年了，如果現在去參與運動，大概就不會那麼畏縮，可以更放開去做。」

「可能會更激進吧」說到這邊，王翔又輕輕笑了。

「那時候，就是318的時候，我都穿木屐，一直沒丟到鞋子，這真的滿後悔的。你知道嗎？木屐是個沒有防禦能力但是有攻擊能力的鞋子。」

後記

訪問的尾聲，我們問起王翔318期間最後悔的事。

在想到穿著木屐之前，他原本笑說「我一直都是很無怨無悔的人，最大的遺憾可能就是沒吃到烤雞吧！」

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本文同步刊登於台灣青年民主協會 TYAD，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航