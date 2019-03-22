94億 vs. 1965億，台灣「醫療外交」的失衡競爭

文：林家宇（輔仁大學法律系畢業，曾任職於立法委員羅致政國會辦公室，負責國防政策研究，現兼任台灣數位外交協會秘書長）

談到台灣的對外援助，除了農業、資訊、基礎建設以外，最著名的即是醫療技術及器材的援助，然而自從1962年派出第一批醫療人員到利比亞協助改進該國軍醫組織開始，至今已經有五十餘年的歷史，台灣的醫療外交能否從1.0進化到2.0，去回應現代國際社會環境的挑戰？

不變的是，台灣以醫療外交作為拓展國際空間的方式

蔡英文總統在2018年出訪史瓦帝尼（Eswatini，原「史瓦濟蘭」）時表示，「長期以來，我國對於邦交國的醫療及公共衛生等方面的協助，具有相當的成效，邦交國都非常肯定。而這也就是為什麼在WHA議題上，邦交國願意為臺灣發聲，說出我們應有的權利。未來，政府也將持續與邦交國共同討論，找出更有利的方案，讓臺灣能夠參與其他國際組織。」

可見政府對於醫療援助的期待，不僅僅是人道援助的道德責任，也帶有增進國家利益的現實考量，這樣的政策思維從1960年代初期開始便是如此，當時政府為了爭取利比亞的外交支持，先後派遣軍醫團及台大醫院醫療隊到當地協助建立軍方及民間的醫療體制。

這樣的援外模式，在1972年台灣退出世界衛生組織之後仍持續進行，以1979年台灣與沙烏地阿拉伯簽署的《中沙醫療合作備忘錄》，台灣派駐沙烏地阿拉伯的醫療人員逐年增加到最多一千三百多人。

變的是，競爭對手快速崛起使外在環境日趨嚴峻

近年由於中國打壓，台灣無從循例參與世界衛生大會（WHA），姑且不論過去因中國「諒解」所取得的觀察員資格，是否有矮化台灣國家地位（statehood）的問題，中國藉由將台灣政府拒於世界衛生大會門外來打壓台灣的意圖是眾所皆知的。

當一個在章程中宣稱享有健康的基本人權，不因種族、宗教、政治信仰而有差異的國際組織，出於政治性原因將足以代表台、澎、金、馬地區衛生事務的台灣政府排除在外時，似乎也間接否定了台灣這五十多年來對外醫療援助的努力。

然而會有這樣的結果，並非單純是台灣政府不夠努力，只是力道不足以抵銷中國快速崛起的影響力。

失衡的競爭：94億與1965億的對抗

根據台灣外交部2017年發佈的《國際合作事務發展報告》指出，當年度的「政府開發援助」（ODA）經費約新台幣94.2億，用於援助邦交國及友好國家的基礎建設與經濟發展；然而根據中國國務院發佈的《中國的對外援助（2014）》指出，2010年至2012年，中國對外援助金額為893.4億元人民幣（約3930億新台幣），平均每年達1965億新台幣。

單從數據上來看，不難發現雙方在數量上嚴重失衡，不過這並不代表台灣就只能坐以待斃。

Photo Credit: 中央社

如何找到適合的戰場，是台灣醫療外交1.0到2.0的重要課題

傳統上對外援助，不外乎直接給予金錢及物資，或是投入被援助國政府建議的工程，這樣的運用方式對於被援助國的政府來說當然是最方便的做法，但對於提升援助國在當地的民間形象卻未必有效果。

相比起直接給予金錢或物資，美國為了進行人道救援行動，建制了兩艘醫療艦－慈悲號（USNS Mercy）及安慰號（USNS Comfort），在2004年時慈悲號投入南亞海嘯的救災行動，白色的艦身及完善的醫療設備使得當地民眾對於美國的好感度從15％激增到79％，如此高的效益顯示出符合人民需求的實際行動在對外援助上扮演了重要的角色。

而台灣政府在2018年，由衛福部推動國內6家醫學中心級醫院組成的「一國一中心」計畫，以一家醫院負責統籌一個國家的方式，推動醫衛人才培訓、醫衛產業搭橋、臺商健康諮詢、營造文化友善之醫療環境／法規、市場調查及資訊整合等6大項目，作為新南向政策中深化醫療合作的重點策略。（備註：一國一中心計畫於2019年起擴大為7個目標夥伴國家，並由7家醫療院所主責辦理。）

至此，台灣的海外醫療援助團透過分享長期累積的醫療技術，協助相關國家提升醫療衛生環境，不只增加台灣在國際上的曝光，也在各國培養出一群對台灣有好感的醫療專業人員。隨著中國強化其政治力影響及在國際社會的聲望崛起，台灣外交政策走向不僅需要思考如何提升台灣的國際地位，更應思考台灣如何把握既有的能力與實力，讓支持台灣的國際友人共同成為國際社會的驅動力。

獨特的優勢＋適合的戰場＋創新的作為＝台灣醫療外交2.0

在醫療外交的推動上，除了做好結合台灣醫療相關產業、帶動多邊的技術與市場交流、創造台灣與各國多邊產業提升的工作外外，也應該思考如何像美國國際開發署（USAID）一樣運用Instagram等新媒體，透過頻繁的資訊露出與圖文宣傳，讓國內外民眾更瞭解政府所作出的貢獻，這樣的運作效果比起久久拍攝一支宣傳長片，不僅有較低的成本支出，但卻更能夠在日常生活中連結民眾來達到更為顯著的傳遞效果。

台灣具有豐富醫療經驗的顧問團隊所能展現的成效與外交效益，相信並不亞於由軍事實力所建構出來的美國醫療艦隊。醫療外交除了展現深厚的軟實力外，也將促進國內醫衛產業的發展，未來若能澈底發揮過去援外醫療的經驗與技術，長期投入所產生的影響力，將創造出競爭對手難以輕易突破的優勢。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航