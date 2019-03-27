練重訓會讓胸部縮水嗎？女性健身的3個疑問

一、女性練重訓，胸部會不會變小啊？

對不少女性來說，擁有傲人的雙峰是很重要的事。但很多女人對重量訓練或是運動總會有個迷思，就是害怕胸部縮水，甚至不見。其實適當的減脂運動對女生不只不會讓胸部縮水，還可以避免乳房下垂，而且會讓你的胸形非常好看，更不會有副乳。

女生的乳房主要是由脂肪構成，鍛鍊胸肌並且脂肪沒有減少的情況下，胸部反而會變更大，還能消耗掉多餘的小贅肉。

女生上胸扁塌的問題是因為太瘦，所以才會顯得胸部看起來很很扁，有些甚至還會有下垂的問題。練胸的動作會讓你的上胸變得更飽滿，整體胸型看起來會更挺、更豐滿，自然就變得更有自信。

所以做重訓對女性而言是非常好的，可以持續提高肌肉質量，也能幫你維持日常生活的活動，預防年紀增長後的受傷。而且肌肉愈多，身體燃燒的卡路里更多，增加肌肉質量也能改善手臂、身體的曲線，讓你看起來更美更性感。此時，如果能搭配營養師的增肌或減肥菜單，補充足夠能量，更能夠事半功倍。

二、練太壯之後停止健身，肌肉就會垮掉變肥肉？

很多女生都會覺得我不行練太壯，這樣以後沒練我的肌肉就會變肥肉了，覺得這是一件無敵可怕的事情，就不敢去運動、健身。

事實上肌肉是不會變肥肉的，肌肉跟脂肪是完全不同的組織，它們是不會互相轉換的。肌肉沒練只會「萎縮變小」並不會變成脂肪。而停止訓練之後肌肉變少了，脂肪增加的機率變高，自然而然就變胖了。

在少了運動消耗多餘的熱量之後，關鍵就變成飲食。一旦停止運動，基礎代謝率自然會變差。如果這時沒訓練時攝取的飲食熱量還是跟訓練時一樣，那多出來的熱量身體自然就會囤積成脂肪了，這時當然會變胖。所以最好的方式，還是維持良好的運動習慣。

三、女性生理期可以健身嗎？

生理期總是腰酸背痛，感覺懶洋洋，時不時還會經痛，這樣真的適合運動嗎？

當然能，凡是身體健康、月經正常的女性，不僅可以，而且也應該鍛煉。適度運動有助於神經系統的平衡，促進血液循環以及腹肌、骨盆肌的收縮與放鬆，使經血排出更順暢，平時經常運動還有機會緩解痛經。

只要不是嚴重的痛經、血量過多和功能性子宮出血，就可以適當從事一些體育運動。除非你有嚴重的痛經，就要讓醫師評估，看是否需要在生理期期間充分休息。否則生理期期間適度運動，反而能夠解決腰酸背痛的困擾。長期有規律運動習慣的女性，也比較不容易有生理痛與經期的腰酸背痛。

經期適合的運動應該避免強度大、震動大的運動（如跳躍動作較多的訓練），一些增加腹部壓力的運動也盡量要避免（如負重深蹲）。經常鍛煉、體能較好的女生可以照常訓練，但要將強度降低到平時的60％，降低動作次數、重量或放慢動作速度。不常運動、體能較弱的女生適合輕量運動，如瑜伽、散步、拉伸訓練等。但兩者同樣都須要避免劇烈的跳躍、負重過重、倒立和腹肌訓練等動作。

額外補充

1、在這邊提醒各位，除了運動外，其實生酮飲食在研究中有發現可能對女性經期造成負面影響，包括經期不規律、甚至月經功能出現障礙（研究中有40％的女性受試者發現這類問題）。所以如果經期不順的女性朋友們，除了運動的問題外，可以再多想想會不會是飲食的問題。

2、女性進入更年期後，常發生骨質疏鬆的問題，導致摔倒後就發生扭傷甚至骨折，目前已經有研究證實，適度的重量訓練能有效保持我們肌肉量，以保護我們的骨頭避免直接撞擊而受傷。而在另一篇針對女性運動員的研究也發現，未受過訓練的女運動員膝傷的發生機率，比有訓練的女運動員高3.6倍，比男運動員高4.8倍。在非接觸性的傷害中也發現，女性群體受試者之間有沒有運動是有顯著差異的。

參考資料：

停止健身後會變得更胖？肌肉會變成肥肉？

Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, Noyes FR. The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med. 1999 Nov-Dec;27(6):699-706.

https：//www.taiwannutrition.com/blog/menstrual-cycle-workout/

Mady MA, Kossoff EH, McGregor AL et al. The ketogenic diet: adolescents can do it, too. Epilepsia. 2003 Jun;44(6):847-51.

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航