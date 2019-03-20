18歲就算成年只是給政府「方便」？科學家稱人到30歲才算「發展完全」

幾歲才算是「成年」？在台灣，滿20歲才算具有完全的行為能力，能獨立行使有效的法律行為，不過這樣的界定最近在科學上受到質疑，英國研究大腦和神經系統的科學家認為，18歲的人仍在經歷大腦的變化，要到30歲才算真正的成年。

人們常將青少年難以受控的行為歸因於大腦的劇烈變化，不過英國科學家認為，這樣的變化，並不見得會隨著青春期的結束而停止。

人到30歲，大腦才算發育完全

《獨立報》報導， 雖然英國司法系統目前承認18歲的人是成年人， 但科學家們表示，人類大腦產生 重大改變的時間更長 。最近的研究指出，這些改變可能影響年輕人的行為，也可能讓年輕人更容易產生精神上的疾病。

研究大腦和神經系統的科學家認為，成年的年齡對每個人來說都是不同的。

英國國際神經科學研討會在今、明（19至20日）2日在牛津大學舉辦，將討論大腦發育、神經發育等醫學研究。來自劍橋大學 臨床醫學院副院長 瓊斯（Peter Jones）昨日表示，定義童年到成年的時間看起來越來越荒謬，他認為比起年齡界定，人類成長的轉變更加細緻，通常會花上30年。

會議上，科學家們也討論了環境可能對精神分裂症等精神疾病產生的影響。精神 分裂症常見於青少年和20歲初頭的人，因為大腦一旦發展完全後，精神疾病的風險將會大大降低。

瓊斯教授也指出，都市人，特別是貧困的人或是移民，因為綜合的環境影響可能影響腦部發育完全，得到精神疾病的風險比較高。

明確定義「成年」，只是給政府方便行事

瓊斯教授認為，明確界定童年、成年，只是給教育、衛生與法律部門方便行事，但他強調，沒有所謂的「童年期」和「成年期」，「人們走在一條路上，他們在各自的軌跡上」。

來自加州大學洛杉磯分校的教授格施尚溫德（Daniel Geschwind），也強調大腦發育中的個體差異，批評教育系統基於「務實」的因素，錯誤地關注在群體、而非個體上 。

科學家曾建議，青春期「延長」至24歲

現代人接受教育的時間越來越長，結婚生子和經濟獨立的時間跟著往後延，帶有青春期特徵的「半依賴」狀態時間越來越長，《BBC》引用英國國家統計署的數據，2013年，英國男性平均在32.5歲進入婚姻，女性則是在30.6歲；而這個數字比1973年延後了將近8年。

一個由澳洲學者為主的研究團隊，去（2018）年在《刺胳針兒童暨青少年健康》（Lancet Child & Adolescent Health）期刊上建議， 改變青春期的定義對保證法律和政府政策恰當十分重要。

研究主要作者、墨爾本皇家兒童醫院青少年健康中心主任蘇珊·索耶寫道：「儘管許多成年人的法定權利在18歲開始，接受成年人的角色和責任通常更晚些。」她認為這樣的社會變化，需要重整政策，比如延長給青年的支助服務直到25歲。

「年齡的定義是武斷、不公平的，」她寫道，「我們現在對青春期的定義過於嚴格」，建議將青春期定在10至24歲，而不是現在普遍認為的10至19歲，將更適合如今青少年的發展。

不過，英國肯特大學育兒社會學家簡·馬克維瑞士（Jan Macvarish）並不同意這種觀點。「比起生理發展，兒童和年輕人在年齡漸增時，對於社會期望的影響更大。」他認為社會 應該保持對下一代的最高期望， 不應該把年青人渴望自立的慾望視為不正常。

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核稿編輯：楊士範