《人類何以陷入戰爭》推薦序：李德哈特畢生研究的爐火純青之作

文：揭仲（淡江大學國際事務與戰略研究所博士）

推薦序：為何不向歷史學習？

「戰略研究必須以歷史經驗為基礎」，是恩師、已故戰略研究宗師鈕先鍾教授在其著作《歷史與戰略：中西軍事史新論》中，開宗明義的第一句話，道盡了戰略研究與歷史間緊密的關係。誠如鈕老師所言： 「歷史學家雖不一定即為戰略學家，但戰略學家卻似乎必然是一位業餘的歷史學家」。而鈕老師在這本《歷史與戰略》全書第一段的結尾，剛好就提到李德哈特的這本書：Why Don’t We Learn from History?。

《人類何以陷入戰爭：李德哈特的歷史哲學》（舊稱《為何不向歷史學習？》）是鈕老師生前常常推薦的書，不論是在文章內或課堂上。事實上，我第一次聽到這本書，就是在老師位於台北市和平東路巷內某棟舊式公寓二樓的自宅客廳內；當時已年近八十歲的老師，在不久前的車禍意外中受傷，無法前往金華街的淡江大學城區部，學校遂特准學生前往老師家中上課。在老師家不太大的客廳內，班上十餘位同學或站或坐、圍繞老師成一個不太標準的半圓形；老師則坐在落地窗前的一張扶手椅上，叮囑同學除了上課指定閱讀的專書外，也應該要自己去找這本書來看，並再三強調：「這本書篇幅不大、讀起來並不費力，卻值得一讀再讀」。雖然距現在已經有二十多年了，但我依稀記得當時老師在講這些話時，全身沐浴在陽光中，下巴微微上揚，右手朝上伸出、還不時揮舞著手掌。現在回想起來，不由得有一種神聖的感覺。

李德哈特與本書

依照鈕老師在其大作《西方戰略思想史》中的敘述，李德哈特在晚年時決定將其全部精力都放在史學方面，因為那是他最感興趣的學術領域。而這本《人類何以陷入戰爭》，雖最早成書於一九四四年，主題則是李德哈特有關歷史反省的專書。但是在李德哈特晚年，有感於人類在很短的時間內竟又重蹈覆轍，所以重新對這本舊書作了許多修改與增補。在李德哈特於一九七○年逝世後，由其子亞德里安將這些遺稿完成整理，並於一九七一年重新出版，因此是李德哈特真正的遺作，更是其畢生研究歷史的爐火純青之作。尤其難得的是，在這本篇幅有限的「小書」中，不但處處蘊藏著深刻的哲學體會與智慧結晶，卻又十分淺顯易懂。

《人類何以陷入戰爭》全書分為三章，章名分別是「歷史與真實」、「政府與自由」和「戰爭與和平」；但依個人淺見，全書其實主要探討三個主題：為何要研究歷史、如何研究歷史，與李德哈特基於歷史研究，對所處時代所面臨問題的省思與建言。

為何要研究歷史

當前，「戰略研究必須以歷史經驗為基礎」這個說法，已經遭到不小的質疑。許多人認為現在的國際局勢已經太複雜，包括社群媒體與資訊化等前所未有之新變數所產生的影響越來越大；因此，研究以往的歷史，對現今人類社會所面臨的種種問題已經沒有太多的參考價值。在課堂與戰略社群中，也不乏有人主張，只有第一次波斯灣戰爭（一九九○年八月二日至一九九一年二月二十八日）後的戰史，還有一定的參考價值，其他像第二次世界大戰、甚至拿破崙戰爭的歷史，除了追求學院內的學術成就和滿足個人求知慾外，並無多大用處。

針對「為何要研究歷史」這個關鍵問題，李德哈特在這本《人類何以陷入戰爭》的第一章中，就明確指出，歷史的貢獻在於：

作為一個「指標」，歷史的用途是有其限制的，因為它雖然能指示我們以正確的方向，但卻不能對道路情況提供明細的資料。但作為一個「警告牌」的消極價值卻是比較確定。歷史可以指示我們應該「避免」什麼，即令它並不能教導我們應該做些什麼—它的方法是指出人類很容易造成和重犯的某些最普通的錯誤。

李德哈特的這段話，其實點出對歷史研究之價值持懷疑態度的人士，所犯的根本性錯誤，就是他們多少希望能直接從歷史中找到答案或藥方，最起碼是解開謎題的重要線索。然而，「戰略」是一種思想方法（a method of thought），是一種綜合性的思考程序，以最後目標和最高路線為起點，並以此作為制定計畫與採取行動的指導。好比當你身處在一座陌生的森林中時，「戰略」這個思想方法並不會直接給你一張地圖，而是幫助你思考先要避免犯哪些錯誤，然後再幫助你思考該注意或掌握哪些因素，最終自己規劃出離開森林的方法。

而要培養、訓練出這種思想方法，是不可能靠憑空想像，必須經過許多的個案研究，而歷史正是這些個案。因此，李德哈特在闡述了歷史的貢獻後，隨即又指出，對每個個人而言，都有「兩種形式的實際經驗存在」，即「直接經驗」與「間接經驗」；並指出兩者之間，間接的實際經驗也許還更有價值，因為它的範圍遠較廣泛。李德哈特更進一步強調：

歷史為宇宙的經驗——不僅只是另外一個人，而是許多其他的人在各種不同條件之下的經驗。

至於每個個人所能獲得的直接經驗，李德哈特認為其範圍和可能性總還是非常有限，無論對理論或應用都不足以構成一種適當的基礎。換言之，歷史實為戰略研究、甚至國際政治研究的土壤和基礎。

事實上，《孫子》中許多迄今仍令人津津樂道的微言大義，例如「兵者，詭道也」、「昔之善戰者，先為不可勝，以侍敵之可勝」、「凡戰者，以正合，以奇勝」；與《戰爭論》中最常被引述的名言：「戰爭不過是政策（治）用其他手段的延續」和「摩擦」等，絕非憑空出現在孫武與克勞塞維茨的腦海中；而是它們基於對許多次戰爭、戰役、會戰與戰鬥的研究，所誕生的心血結晶。在二十多年前鈕老師的客廳中，老師就曾推斷流傳至今的《孫子》，可能只是一套軍事教材中的「精華摘要」，在失傳的其他內容中，應該包括對許多戰史個案的探討。至於《戰爭論》，除了第一篇第一章在克勞塞維茨突然去世前算是真正定稿外，其他絕大多數還是處於初稿的狀態，其中就包括大量對戰史的探討。李德哈特最有名的「間接路線」，也是來自他對三十場戰爭，包括二八○多場戰役在內的研究。

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如何研究歷史

在闡述完「為何要研究歷史」後，李德哈特接著又嘗試對「如何研究歷史」提出個人的建議。

李德哈特雖然不是一位受過標準史學教育的學院派史學家，但其治學態度的嚴謹並不遜於一般的專業學者。尤其難能可貴的是，針對以戰略與國際政治為研究目的之「業餘歷史學家」，李德哈特在書中提出許多應該要避免的因素，和若干應該要注意的現象，包括：

偶然因素的重要性。李德哈特甚至還舉了一個非常傳神的例子，就是「午餐時間」的極端重要性。 影響國家命運的大事，其決定性的基礎往往不是平衡的判斷，而是衝動的情緒，以及一種低層級的個人考量。 許多文獻都是為了欺騙和掩飾的目的而寫的。而幕後的鬥爭則很少能有文字的紀錄，但它們卻往往能對問題產生決定性的作用。 對於歷史證據的處理，凡是自我表揚的言論，應該對其採取挑剔懷疑的態度，凡是自我認罪的言論，則大致應可信賴。 當某人讀到或聽到任何對他感興趣事物的批評時，請注意他所提出的第一個問題是否與這種批評的公正性和真實性有關，還是僅帶著強烈的情緒。 若某人判斷一種觀念時，所注意的不是觀念本身的優劣得失，而是先看作者是誰；假使他批評某種觀念是「異端」； 假使他認為權威總是對的；假使他把某種特殊批評當作是公開的貶抑來看待；假使他把意見與事實混為一談；假使他宣稱任何意見的表達是「毫無疑問」；假使他宣稱某些事情是「永遠不會」出現，或是某種觀點是必然正確的，則這個人的態度也就是非科學化的。 在一切妄想中最危險者，莫過於以對幻想中的民族與軍事精神有利為由，來偽造歷史。李德哈特甚至強調，「那些已經在這個妄想中吃過大虧的人，卻顯示他們還願意在這方面吃更多的虧」。 歷史如果加上了「官方」的頭銜，也就自然有其被「保留」 之處；若再加上一個「軍事」的頭銜，那也就無異於暗示應加倍的保留。從對「歷史」的歷史研究上，可以充分的證明早在應用於戰場前，偽裝術就已經在歷史領域中有高度的發展。 許多困難的根源，都出自我們在各方面都有的壞習慣，就是對明知為真的事實，卻偏要加以隱蔽或曲解，其理由是效忠於一種思想、一種雄心，或是一種制度。 「忠誠」已經變成一種虛偽的客氣話，其實際內容也許等同於「一種上下相欺的騙局」。 在官方組織中，喬裝絕無錯誤可說是本能。任何對當政者的批評常常會受到自以為是的駁斥，但歷史卻又一再證明這些批評常常都是對的。 任何因素都可能同時造成正反兩面的影響，而這種矛盾的牽扯很難解決。為說明這種影響，李德哈特指出：在戰爭壓力之下，信心對於軍人是如此重要，所以軍事訓練要養成一種絕對服從的習慣，但這種習慣又會培養出一種對現行思想（教條）作無條件接受的態度。又，在任何活動中，都不像在軍人的活動裡，樂觀對成功是如此必要，因為軍隊所應付的大部分都是未知數—甚至死亡，但樂觀主義與盲目愚行間的差異是很難分辨的。

這十二項應該要避免的因素和應該要注意的現象，對「如何研究歷史」這個主題所產生的效果，也像李德哈特自己所形容的「警告牌」一樣，指示「業餘歷史學家」們應該「避免」什麼；就是先幫助你思考要避免犯那些錯誤，然後再幫助你思考該注意或掌握哪些因素。也許李德哈特深知對「業餘歷史學家」們而言，正面的說明，例如「研究歷史應該有一種科學化的研究精神︙但對於事實的解釋卻不可能沒有想像和直覺的幫助」，和「探索是應該力求客觀，但選擇卻是主觀的；不過其主觀性是可以、而且也應該用科學的方法和客觀性來加以控制」，是太過抽象與難以體會；不如透過淺顯易懂的敘述與傳神的例證，讓「業餘歷史學家」們對該避免與注意的事項能一目了然，從而培養出自己的眼光。

對所處時代重要問題的省思與建言

本書在這個主題上，又可再區分為兩個子題：第一是對民主制度與專制主義的比較分析，第二則是討論戰爭為何爆發與如何避免戰爭爆發。這無疑是受到自第二次世界大戰結束後到一九六○年代末，以美國與英國為首的民主陣營（當然也包括中南美洲與亞非許多專制國家），與以蘇聯為首的共產極權陣營，進行激烈政治對抗的影響。而美蘇兩大超級強權同時坐擁數量龐大的核武，使人類文明隨時處在毀滅的風險之中。相信就是這種人類有史以來前所未有的嚴峻情勢，才使李德哈特決定對一九四四年的舊作重新增補修訂，以提醒世人記取歷史的教訓，不要再犯前人一再犯的過錯，並對人類究竟該如何做才能化險為夷，提出自己的建議。而這本《人類何以陷入戰爭》，也就真正成為大師的「天鵝之歌」。

雖然現今的世界局勢，與李德哈特修訂本書時，已經有了很大的變化。但李德哈特在分析過程中，基於其對歷史的長期研究，所提出許多的觀察，對如何避免在這個時代中重複犯下過去人類常犯的過錯，仍舊非常有價值。例如民主制度雖然比較缺乏效率，也常使第一流的人才出不了頭；但若採取專制主義，雖然在執行某些工作時效率較高，但其基本缺陷終究還是會演變成「愚昧的勝利」；因為有才能的人必須付出不誠實的代價，才能保持他們的地位與人身安全，到最後就是對許多明顯、迫在眉睫的錯誤與危機故意視而不見，或是有意的曲解，從而逐步走向失敗。

又例如在分析戰爭是如何製造與爆發時，李德哈特指出除了經濟、政治與宗教等因素，「較深入和較具決定性的因素，卻還是來自人性」，其中不乏衝動的情感和低層級的個人考量。李德哈特把這些因素，傳神的比喻為存在人體中的「戰爭細菌」，並透過歷史詳細分析了這些戰爭細菌如何發生作用，和戰爭的環境如何刺激各種不同的好戰細菌成長與再生，這對現今我們所處的時代，更是極具參考價值。

特別值得注意的是，就算讀者不贊成李德哈特的某些觀察（例如徵兵制），也還是可以藉由閱讀李德哈特的分析過程，訓練培養自己獨立判斷與思考的能力。

結語

最後，我還是想引用鈕老師在《歷史與戰略》這本書中，「前言」 的最後一段作為結尾，除藉此向老師致敬外；更重要的是，老師寫於民國八十六年青年節的這段話，其實非常適合替這篇推薦《人類何以陷入戰爭》的文章作結：

李德哈特晚年曾指出歷史是其所最感興趣的學域，我今天似乎有此同感。歷史的教訓是如此深遠，但人類從歷史中所已學得的教訓又是如何淺薄。難道這不是一個值得我們深思的問題？

書籍介紹

本文摘錄自《人類何以陷入戰爭：李德哈特的歷史哲學》，八旗文化出版

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作者：李德哈特（Sir B. H. Liddell Hart）

譯者：鈕先鍾

戰略與史學大師的思想大成

李德哈特的思想，鈕先鍾的詮釋

東西方戰略大師碰撞出的火花

重新檢視歷史對今日的教訓

在二次世界大戰期間，李德哈特即慨嘆，人類基於本身的愚昧，未能擺脫戰爭的苦難，而以Why Don't We Learn from History?為名寫下了這本他個人對歷史的反省。本書是李德哈特的研究成果與思想之精華，也是填補作者其他的大戰史和戰略論等書的寫作背景與個人觀點的論述。是理解他的二戰史、戰略論等作品的重要思想背景。

作為一個史學家，李德哈特力求嚴謹、客觀，以維持他個人在研究、判斷和發表的獨立性，這造就了他的作品在他辭世50年之後依然有突出的參考價值。

人類要到什麼時候才能向歷史學習呢？

1812年的拿破崙征俄失敗，是個在歷史上人們總會談論的重大錯誤，可是在129年後，希特勒再次做出誤判，為什麼？

一個發生在巴爾幹半島上的暗殺事件卻把整個歐洲帶入萬劫不復的戰禍之中，導致第一次世界大戰的爆發，為什麼？

英國對波蘭曾提出在危難之時，對華沙提供必要的援助，可是英法兩國是沒有能力實踐這個諾言的，但英國人還是讓波蘭人相信了這個空泛的承諾，為什麼？

人們總相信己方發動的戰爭能夠在短時間之內取得勝利，但事實證明這樣的推估是毫無根據的，但在一戰、二戰、越戰、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭都一再發生同樣的錯誤，為什麼？

李德哈特研究歷史問題時，經常採取透視的方法，從過去透過現在而進入未來。在預測第二次世界大戰的決定性發展時，他就是採用了這種方法。他引用俾斯麥的名言：「愚人說他們從經驗中學習，我則寧願利用他人的經驗。」歷史是普世的經驗，比任何個人的經驗都更長久、更廣泛、更複雜多變。因此他的預測往往準確。

李德哈特總結現代戰爭對於人類歷史的影響時，得出這樣的結論：在過去一百年，科學和技術使物質條件和生活工具所產生的變化，遠超過前二千年的總和。但人類把如此巨大的新力量用之於戰爭的目標時，在使用態度上的肆無忌憚，還是和他們的祖先使用原始性工具時完全一樣，從未考慮到工具在效力上的差異。近代國家的政府在戰爭中大都是從不考慮戰後的結果，而過去的政治家反而有足夠的睿智，能夠把此種考慮經常擺在心裡。

即使重看二十一世紀以來這短短的十八年歷史，你會發現，李德哈特的論點正好反映在我們今天周遭發生的戰爭與政爭之中。「那些影響國家命運的大事，其決定的基礎往往不是平衡的判斷，而是衝動的情緒，以及層級不高的個人考量。」人類似乎還沒有從過去的經驗學到李德哈特所說的教訓。本書正是李德哈特針對人類的弱點——不向歷史學習而一再重蹈覆轍，敲出最為沉重的警聲。歷史意識能幫助人類在「危難的時候」保持冷靜，度過難關。歷史指出最長的隧道還是有其終點。即使我們看不出前途存有任何正向的希望，但是一種對於未來演變而對歷史的關注，還是可以幫助我們繼續活下去的。

Photo Credit: 八旗文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航